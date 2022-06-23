Первый чартерный рейс туроператора FUN & SUN из Тобольска прибыл в Петербург

Первый чартер из Тобольска приземлился в Пулково. Фото: Артем КИЛЬКИН

Первый чартерный рейс из Тобольска встретили днем 23 июня в петербургском аэропорту Пулково. Лайнер был зафрахтован крупным туроператором FUN & SUN (бывший Tui), который намерен развивать направление между двумя городами. Туристов из Сибири встречали представители центра VisitPetersburg. Одним из встречающих самолет оказался глава Комитета по туризму Петербурга Сергей Корнеев.

- Это позитивная для нас история. Чартеры делают посещение Петербурга более доступным. Туроператор предлагает пакетную программу с перелетом, культурными мероприятиям, экскурсиями, длительностью 3-5, или до 10 дней - отметил Корнеев. - Загрузка самолетов двусторонняя, в Тобольск отправятся наши, петербургские туристы.

Туристов встречали представители центра VisitPetersburg... Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге туристы из Тобольска смогут посмотреть все красоты города на Неве, включая развод мостов в белые ночи, побывать в музеях, театрах, знаменитых пригородах – Петергофе, Пушкине, Павловске и других.

Что касается туристов из Северной столицы, то в Тобольске их ждут Тобольский кремль, Дом-музей сибирского старца Григория Распутина, также тесно связанного с Петербургом, а кроме того: тематический парк «Тобол», туркомплекс «Абалак» и знаменитые рестораны сибирской кухни.

А также глава Комитета по туризму Сергей Корнеев. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пока, по словам Сергея Корнеева, до 5 июля запланированы пять чартерных рейсов между Тобольском и Петербургом.

- Исторические параллели между городами, связанных Петром Первым, здорово реализуются через чартерную программу, - отметил глава Комитета по туризму.

В будущем, если направление окажется востребованным, количество рейсов увеличат.

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