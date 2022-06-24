Истошно мяукал и не мог перевернуться: в Сестрорецке спасли кота Кузю, которого живодеры бросили в раскаленный асфальт

О болезненном происшествии Кузе напоминают только неудобные носки – их придется носить, пока не лапки не обрастут новой кожицей. Фото: предоставлено "КП"

– Классическая полосатая морда, «дворянин» Кузя, – с улыбкой рассказывает «КП» о своем новом подопечном жительница Сестрорецка Наталья.

В начале июня женщина подобрала недалеко от парадной кота – услышала, как он истошно мяукает. Неровная кошачья походка навела на мысль, что усатый упал с высоты и отбил себе лапы или повредил позвоночник. Наталья забрала кота домой, чтобы отлежался в тепле и тишине. Как выяснилось, обошлось без переломов и вывихов, но с лапами действительно была беда.

«НЕ ЛАПЫ, А КРОВАВОЕ МЕСИВО»

– Я не сразу поняла, что на лапах у него эти «копыта». Видела, что лапы увеличенные, но вроде бы трогала, а он не реагировал – значит, переломов нет. Однако он все не вставал – неделю лежал тряпочкой, мы переворачивали его с боку на бок, выносили на улицу в туалет. Потом уже разглядели лапы, а на них асфальтовые «тапки». Горячая смесь налипла на шерсть и держалась, а потом начала отставать вместе с кожей. Не лапы были, а кровавое месиво, – вздыхает Наталья.

Кот обжег все четыре лапы, временной хозяйке Наталье приходилось несколько раз в день обрабатывать и перевязывать их. Фото: предоставлено "КП"

После похода к ветеринару жуткие «тапки» с Кузи сняли, началась долгая пора реабилитации. Утром и днем перевязками занималась пожилая мама Натальи, вечером после работы – она сама. Обожженные и ободранные до мяса лапы приходилось обрабатывать, мазать, перевязывать бинтами. Кот при этом мужественно отбрыкивался и кричал, не желая терпеть щиплющие растворы. Держали пушистого пациента в четыре руки.

Чтобы бинты не пачкались, Наталья сшила Кузе две пары смешных носков, пожертвовав свои. Для прогулок на улице к носкам добавляли еще и бахилы. Спустя две недели носки стали снимать с передних лап, чтобы ранки подсыхали. Но пока кузины лапы не восстановились – подушечки обросли только совсем тонкой кожицей.

«ОН НЕ МОГ ОБЖЕЧЬСЯ САМ»

– Он абсолютно домашний, наверное, ушел от бабушки или от пожилой пары. Охотно идет в руки, любит ласкаться. Очевидно, что в горячий асфальт его кинули, он не сам наступил. Пошел кому-то в руки, ничего не подозревая. Кошки чуют горячее и пахучее, да и если бы он наступил случайно, то двумя передними лапами. А вот когда кошек кидают, они приземляются сначала на сильные задние лапы, потом на передние. Асфальта было больше на задних лапах, – рассуждает Наталья.

Так выглядит Кузя сейчас – лапы еще не восстановились, кот пока предпочитает лежание прогулкам. Фото: предоставлено "КП"

Найти в окрестностях свежий асфальт было просто – по словам женщины, во дворах как раз началась пора ямочного ремонта. Дороги то тут, то там заделывали свежей раскаленной смесью. Подозревать кого-то конкретного в издевательстве над котом Наталье трудно – отбитых хулиганов и жестоких детей по соседству, вроде бы, не было. А живодер мог скрываться и за вежливым добрым лицом.

Трехлетнему Кузе все еще ищут новый дом. По словам Натальи, кот спокойный, любит сидеть у кого-нибудь на коленках и смотреть в окно как в телевизор. Интереса к улице усатый не питает – открытая дверь квартиры никак не соблазняет его на приключения. А вот человеческих рук, одни из которых жестоко бросили его в горячий асфальт, Кузя не боится.

Если вы готовы забрать себе Кузю, просьба обратиться в редакцию КП-Петербург spb-red@phkp.ru. Мы вас свяжем с временной мамой котика - Натальей.