Приложение для диагностики сколиоза и героизм в эпидемию ковида: В Петербурге наградили лучших медицинских работников

Награждение лучших врачей и медработников Петербурга прошло в пятницу, 254 июня, в Государственной академической капелле. Фото: администрация Санкт-Петербурга

Море цветов, просторный залитый светом зал петербургской академической капеллы и поздравления от первых лиц города – так в Северной столице в эту пятницу, 24 июня, чествовали лучших медицинских работников. Двадцать медиков – врачей и специалистов со средним медицинским образованием – получили почетные награды и премии от правительства города на Неве. На церемонии побывала и «КП-Петербург».

Евгения Рыжакова – старшая медицинская сестра родительного дома № 9 – очень стесняется диктофона. Волнуется, разглаживает на коленях яркое платье. Но стоит только завести разговор о ее любимом деле – все волнение как рукой снимает. А поговорить на самом деле есть о чем: в своей работе женщина совмещает медицину и… музыку.

Лучших медиков поздравляли первые лица города: вице-губернатор Олег Эргашев и председатель Законодательного собрания Александр Бельский. Фото: администрация Санкт-Петербурга

- Я в детстве училась в музыкальной школе, играла на фортепиано, - признается Евгения Рыжакова. – И потом, когда стала старше, долго выбирала, чем же заняться в жизни: пойти в медработники или продолжить заниматься искусством.

Тяга к медицине в итоге пересилила. Сказалось воспитание: бабушка и дедушка нашей героини были ни много ни мало Заслуженными врачами Республики Бурятия. Маленькая еще Женя постоянно ходила за ними хвостиком: частенько бывала в поликлинике и больничном отделении, где они работали, наблюдала – а потом дома тренировалась делать уколы на куклах и плюшевых мишках. «Даже как-то на соседях пыталась! – смеется она. – Благо, бабушка с дедушкой вовремя это увидели и пресекли».

В планах у Евгении Рыжаковой - проводить в Петербурге роды под музыку. Классические композиции позволяют роженицам расслабиться и избавиться от стресса. Фото: администрация Санкт-Петербурга

С годами, впрочем, никуда не делась и тяга к искусству – именно в этой сфере наша героиня в какой-то момент решила получить дополнительное образование. А темой ее дипломной работы стало влияние музыки на психологическое и физиологическое состояние рожениц.

- Оказалось, что гармоничная и спокойная музыка действительно позволяет женщинам расслабиться, избавиться от связанного с беременностью стресса, - рассказывает Евгения Рыжакова. – Причем на уровне не только ощущений, но и прямых реакций организма: например, было отмечено, что под воздействием классической музыки у женщин расслабляется мускулатура, проходят спазмы и прочие негативные состояния.

Единственное – результаты исследования пока что оказалось негде применить. Как говорит сама петербурженка, дело это небыстрое и серьезное, требующее множества согласований и поддержки «сверху».

- Пока что я серьезно этим не занималась, - призналась Евгения Рыжакова. – Но, думаю, после нашего с вами интервью обязательно об этом подумаю.

И это – лишь одна из целой плеяды историй. О каждом из медиков, награжденных в капелле, можно написать отдельную заметку; а то и несколько. Так, например, врач травматолог-ортопед Сергей Василевич из «Восстановительного центра детской ортопедии и травматологии «Огонек» - не только первоклассный специалист, но и автор более двадцати изобретений. Причем не только в его профессиональной сфере, но и в смежных: педиатрии, невралгии, хирургии и так далее. В частности, он разработал несколько приложений для смартфона, которые позволяют автоматически диагностировать у детей и взрослых заболевания опорно-двигательного аппарата. Загружаешь фотографии, приложение их анализирует – и на выходе получается подробный отчет.

На счету ожогового хирурга Марины Бразоль - более 120 операций в год. Фото: администрация Санкт-Петербурга

Или Марина Бразоль - заведующая ожоговым отделением N3 Первой детской городской больниц – единственный в городе детский ожоговый хирург. В год она проводит больше 120 операций.

Или Елена Васильева – участковый терапевт, заведующая терапевтическим отделением поликлиники №98 Приморского района. Именно на участковых легла самая сумасшедшая нагрузка во время эпидемии коронавируса – особенно в четвертую волну, когда в город пришел более заразный, чем другие штаммы, «омикрон».

- Конечно, было и страшно, но только в самом начале – когда еще никто не понимал, что это за болезнь такая, как ее лечить, и чем она может обернуться, - признается медик. – Потом страх ушел. Осталась лишь тяжесть – в том числе моральная. Бывает, приходишь в квартиру, а там как в полевом госпитале: все болеют, целая семья. Ну и физически, конечно, приходилось нелегко: по двадцать вызовов в день, всегда в противочумном костюме, да еще и в жару… но справились. А куда было деваться? Работа есть работа.

Поздравляли врачей, медсестер и медбратьев первые лица города: вице-губернатор Олег Эргашев и председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский.

- Врачи – удивительные люди, - заключил в своей речи последний. – Вот мы стоим сегодня на сцене – все такие строгие, красивые, в пиджаках. И только врачи знают, какие мы на самом деле – что нас беспокоит, гнетет и мучает.

Для гостей праздника выступал струнный квартет "Капеллия". Фото: администрация Санкт-Петербурга

Во время церемонии лучшим медикам вручили благодарственные письма и грамоты, а женщинам – еще и букеты розовых и алых роз. А в скором времени к этому добавятся еще и солидные денежные премии.