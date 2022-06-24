Петербургским вузам остро не хватает студенческих общежитий

В ближайшие годы общажную проблему вузы решить не смогут. Придется арендовать дополнительные помещения и корпуса. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Университеты Петербурга переживают острую нехватку общежитий. Проблему в один голос озвучили ректоры нескольких крупных вузов города на пресс-конференции в «Интерфаксе», посвященной старту приемной кампании.

Как отметила Анна Кислицына, ректор академии имени Штиглица, жилищная проблема – больное место для всех вузов города.

– В академию поступает до 70% иногородних, как и по всему городу. В нашем общежитии 580 мест, все бюджетники на них заселены, а вот внебюджетникам мест не хватает, – признала Кислицына.

По словам Алексея Демидова, главы Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти и ректора университета промышленных технологий и дизайна, 30 вузов селят студентов в корпусах своих общежитий, но мест на всех не хватает. Некоторые университеты даже арендуют отдельные здания для своих учащихся. Немного спасает ситуацию межвузовский студенческий городок у метро «Парк Победы» – он вмещает около 10 тысяч молодых людей.

– В нашем общежитии шесть корпусов, селим туда и внебюджетников, в том числе. Дополнительно арендуем пять зданий. Общежитий в Петербурге мало. Но недавно говорилось на заседании президиума «Единой России», что в стране работает программа по капремонту и строительству общежитий российских вузов. Сейчас в четырех университетах общежития ремонтируются по этой программе, – рассказал Алексей Демидов.

Университеты Петербурга переживают острую нехватку общежитий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арендовать дополнительные площади решили и в электротехническом университете, «ЛЭТИ» – к своим восьми корпусам вуз приплюсовал арендованный корпус в межвузовском городке и два здания «со стороны». Кроме того, у университета есть договор с хостелом, где студенты живут полгода до освобождения части мест в общежитии. Обычно полгода хватает для того, чтобы из вуза отчислились неуспевающие студенты и те, кто решил перевестись в другие учреждения.

Решить общажную проблему петербургским вузам пока трудно – на федеральном уровне этот вопрос пока не решается, а город может лишь выделить землю для строительства новых площадей.

– Ряд вузов этой возможностью планирует пользоваться. В остальном, предоставление земли не решит проблему нехватки жилых мест, – заключил Демидов.