Высокая мода технологий: как развивается СПбГУПТД

Ректор СПбГУПТД Алексей Демидов. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

- Алексей Вячеславович, что университет подготовил для нового учебного года и новых студентов с точки зрения образовательных программ?

- Последние годы университет развивается большими темпами, занимая все более значимое место как в регионе, так и на федеральном уровне. Увеличивается влияние университета на отрасль, укрепляются и формируются новые связи с компаниями, решаются новые технологические задачи. Все это в свою очередь обязывает нас соответствовать лидирующим позициям и регулярно обновлять содержание и методологию образования, внедрять новые компетенции и направления подготовки.

Так, в 2022 году в университете появилась «Цифровая кафедра», которая в ближайшие годы должна обеспечить актуальными и максимально востребованными знаниями и навыками всех студентов и преподавателей университета. Очень важно отметить, что мы ведем большую работу по развитию и переподготовке не только студентов, но и наших сотрудников, инвестируем в человеческий капитал университета. «Цифровая кафедра» позволит готовить совсем новых специалистов, профессиональный портрет которых будет соответствовать высоким стандартам и требованиям цифровой экономики.

Также сейчас ведется набор на новую программу бакалавриата «3D промышленный дизайн и инжиниринг». Внешние факторы и уход отечественной экономики от сырьевой модели формирует новые продуктовые рынки, на которые приходят молодые компании, которые будут создавать отечественную продукцию, не уступающую мировым аналогам. Наша задача, чтобы эта продукция соответствовала эстетическим и эргономическим требованиям потребителей.

В вузе строят новую отрасль экономики - цифровой промышленный дизайн. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Ведется второй набор на магистратуру по FashionTech. Совместно с индустриальными партнерами мы прогнозируем развитие нового сектора индустрии моды - сектора высокотехнологичной моды, в которой сочетаются цифровые решения, новые материалы, новые модели потребления продукции и совершенно новый подход к ее производству и продаже. В нашей магистратуре готовят специалистов, которые уже сейчас понимают, куда двигается эта индустрия.

Также второй набор проходит на новые образовательные программы в сфере IT-технологий: это «IT-решения и обеспечение аналитических бизнес-процессов» и «IT-технологии создания цифрового контента». Их разработка - это своего рода отклик, ответ на сформировавшуюся потребность рынка в креативных медиаинженерах, универсальных IT-специалистах и бизнес-аналитиках.

Не могу не отметить уникальную образовательную программу магистратуры «Урбанистическое искусство». Его феномен сейчас очень актуален и до недавнего времени был довольно противоречив. Урбанистическая культура в мире набирала обороты с огромной скоростью, и впоследствии оформилась, приобрела определенные рамки и законы. В связи с этим появилась необходимость в специалистах в области экспертизы проектов городской среды, организации urban art фестивалей, продвижения художественного продукта на отечественный и зарубежный арт-рынок.

Сейчас в СПбГУПТД около 19 тысяч студентов. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

ВСЕСТОРОННЯЯ ОЦЕНКА

- Как в целом оцените развитие Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна?

- Оценку развитию университета мы получаем извне: от Министерства науки и высшего образования, Министерства просвещения, региональных органов власти и промышленных партнеров. Результатом этой оценки стало включение университета в число 105 ведущих вузов страны в рамках важнейшего для системы высшего образования федерального проекта - «Приоритет 2030». Мы вошли в блок «Отраслевое лидерство», благодаря многолетней научной и инновационной деятельности университета с предприятиями легкой, химической и целлюлозно-бумажной промышленности.

При этом сейчас у нас обучается около 19 тысяч студентов, по численности - это первая тройка вузов Санкт-Петербурга. Причем 76% это студенты очной формы обучения. И это уже оценка развития университета со стороны абитуриентов и их родителей, которые хотят получать лучшее образование и приезжают к нам практически со всех регионов страны.

- Что хотите реализовать в ближайшем будущем?

- В ближайшем будущем мы трансформируем модель нашего образования, усилив внутренние связи между научным и образовательным блоком, внедряя проектную подготовку, в рамках которой студент сможет выбирать исследовательский или инженерный трек и двигаться по нему к выпускной квалификационной работе. В движении по этому индивидуальному треку будут помогать наши промышленные и технологические партнеры: ставить реальные задачи, делиться актуальными знаниями, внедрять новые технологии.

Также мы взаимодействуем с городом и совместно реализуем концепцию «открытого университета». Так, в создаваемом нами кластере цифрового промышленного дизайна «СмартДизайн» в историческом центре Петербурга уже разместились «Точка кипения - ПромТехДизайн» и лаборатория виртуальной моды и цифрового дизайна, в которые свободно могут попасть жители и гости нашего города. В 2022 году на территории кластера готовится открытие «Пространства современного дизайна «Координата», где будут располагаться выставки и мероприятия от ведущих дизайнеров, а вход будет свободным.

В этом году в вузе открыли «Цифровую кафедру». Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

- Какие существуют планы на отдаленные перспективы?

- Глобально сейчас мы работаем над построением новой отрасли экономики - цифрового промышленного дизайна. Современный промышленный дизайн позволяет компаниям увеличивать процент добавленной стоимости на единицу продукции и открывает для них путь на мировой рынок. Если конструкторские бюро и центры разработки будут располагаться в России, - это может стать конкурентоспособным экспортным продуктом, даже в условиях существующей внешнеэкономической обстановки.

ОТ ЦИФРОВИЗАЦИИ ДО ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

- Запад ввел в отношении нашей страны небывалые по своему масштабу санкции. Какой курс университет промышленных технологий и дизайна держит в отношении импортозамещения?

- Задача вузов заниматься не импортозамещением, а созданием собственных технологий, опережая и прогнозируя запросы и тренды. Мы не смотрим в сегодняшний или завтрашний день, мы должны смотреть на несколько шагов вперед, чтобы опережать, а не догонять. Но при этом мы готовы оперативно включаться в текущие проблемы и решать их. Так, например, наши специалисты из Высшей школы технологии и энергетики в течение двух недель нашли решения по замене импортных отбеливателей для бумаги и внедрили их на нескольких предприятиях. Это в свою очередь позволило в прямом смысле спасти эти предприятия и не допустить их остановки, а предприятия - градообразующие.

СПбГУПТД входит в число ведущих вузов страны. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

- Какие научные разработки представляет университет отечественной промышленности?

- Исследования ведутся в самых разных областях, начиная от химических процессов, заканчивая изучением метавселенных. Остановлюсь на некоторых их них.

Разработаны порядка 70 компьютерных программ для проектирования текстильных изделий с наилучшими конкурентоспособными свойствами. По сути, это еще один шаг к полной цифровизации проектирования и автоматизации производств. Наши ученые, в том числе молодые, получили за последнее время три премии Правительства РФ в области науки и техники за свои разработки.

В ПАО «Камаз» обработка комплектов сцепления автомобиля для увеличения износостойкости двигателя происходит с помощью наносостава, разработанного нашими исследователями.

Отдельного внимания заслуживают ткани с уникальными свойствами, в том числе свойствами самоочищения, негорючести, хладостойкости, а также с оптическими, антибактериальными, колористическими эффектами, ткани, устойчивые к УФ-излучению.

Уникальные по своей сути технологии реконструкции исторических артефактов, в том числе с помощью движка видеоигр. Цикл реконструкций, а это и мумии, и древние кольчуги, и другие артефакты вызывают большой интерес мировой прессы и ученых по всему миру.

Водородная энергетика. Наши специалисты разработали углеродные волокна для изготовления газодиффузионных подложек - компонентов топливных батарей в авиационной и космической технике, в подводных лодках, кораблях, электровозах.

Назову это кратким экскурсом в научные разработки наших ученых, потому что, конечно, их сегодня отечественным предприятиям предлагается большое количество. Поэтому поверьте, российская наука - это наш тыл.

В университете держат руку на пульсе времени. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Демидов, ректор СПбГУПТД, Председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области: «Больше в мире не осталось ни одной сферы деятельности, где бы не использовался дизайн. Он сегодня продается, покупается, изучается, разрабатывается, становится объектом авторского права. За последние 30 лет в Университете сформировалась профессиональная сфера в области дизайна, она постоянно расширяется, обрастает новыми методиками, направлениями, совершенствуется, перестраивается в зависимости от новых течений».

НА ЗАМЕТКУ

В 2022 году СПбГУПТД готовит к открытию образовательно-производственный кластер по легкой промышленности совместно с ведущими обувными предприятиями Санкт-Петербурга в рамках федерального проекта Министерства просвещения России - «Профессионалитет». Кластер строится на базе Колледжа технологии, моделирования и управления. Под запрос отрасли кластер оснащается самым современным оборудованием, в том числе зоной бесконтактных способов обмера стоп и моделирования колодок с использованием аддитивных технологий и лабораторией 3D моделирования и конструирования обуви.

КСТАТИ

В целлюлозно-бумажной промышленности СПбГУПТД занимается разработкой и внедрением собственных технологий уже много лет. Сейчас вуз разрабатывает решение экологической проблемы, предлагая стратегический для страны проект по замене упаковки на биоразлагаемую на основе растительных волокон и вторсырья.