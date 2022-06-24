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Звезды24 июня 2022 19:04

Ивана Урганта на «Алых парусах» заменили комик Владимир Маркони и Алсу

Имена ведущих держали в секрете до последнего
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Новые ведущие "Алых парусов"

Новые ведущие "Алых парусов"

Фото: Артем КИЛЬКИН

Наконец-то, интрига раскрыта – новым ведущим на «Алые паруса-2022» стал комик Владимир Маркони. Мистер «х» вышел на сцену в 22:00 - именно в это время на сцене на Дворцовой площади началась основная программа главного выпускного страны. Организаторы праздника до последней секунды держали имя звезды в секрете. Компанию ему составила Алсу.

Владимир Маркони одно время и сам работал с Иваном Ургантом, блогер также известен по шоу "Реутов ТВ".

Напомним, телеведущий Иван Ургант десять лет подряд был ведущим «Алых парусов» в Петербурге. В этом году устроители шоу решили отказаться от его кандидатуры. Объяснили коротко - «не согласовало вышестоящее руководство».

Урганта заменил Маркони

Урганта заменил Маркони

Фото: Артем КИЛЬКИН

Вторыми ведущими стали модель Мария Минонарова и блогер Стас Круглицкий, известный как "Стас просто класс".

Еще одного тайного хедлайнера должны показать во время концерта на Дворцовой площади, который начался в 22:00. Первым гвоздем программы стала Полина Гагарина.

Выпускники съехались в Петербург со всей страны

Выпускники съехались в Петербург со всей страны

Фото: Артем КИЛЬКИН

«Алые паруса» собрали в этом году 65 тысяч человек. На основной сцене спели молодые исполнители, а после на сцену вышли звезды шоу-бизнеса: Миа Бойко, Ханна, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Хабиб, Анатолий Цой, Коста Лакоста и GALIBRI& MAVIK. Хедлайнером «Алых парусов» станет Полина Гагарина. Как раз под занавес ее выступления на Неве появится бриг «Россия» и начнется салют.

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