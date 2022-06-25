Грибное изобилие: Петербуржцы хвастаются полными корзинами подосиновиков

Шустрые грибники уже набрали подосиновиков. Фото: vk.com/grib_spb

Жители Петербурга открыли сезон тихой охоты раньше времени. Обычно грибы в окрестностях Северной столицы и Ленинградской области начинают идти в конце июня. Но снежная зима и отсутствие дождей сыграло на руку любителям собирать лесной урожай. Теперь самые удачливые хвастаются полными корзинками в соцсетях.

- Курортный район. Лес суховат, а дождей в ближайшую неделю не предвидится, - подписал фото один и счастливчиков в группе «Грибы и Грибники СПб» в соцсети «Вконтакте».

Погода посодействовала грибному изобилию. Фото: vk.com/grib_spb

Грибной патруль прошелся и лесах Кировского района. Добыча петербуржцев - полное ведерко подосиновиков. Как уточнил «КП-Петербурге» миколог Антон Трофимов, именно сейчас у этих грибов активный сезон. Вместе с ними можно встретить лисичек и опят.

Но не все принимают за веру тот факт, что грибы все-таки пошли. Другие сомневаются, что сезон в самом разгаре и обвиняет удачливых «охотников» в обмане.

- Это прошлогодние грибы. Ходил в лес, ничего не нашел. Воды еще много, лес пока пустой, - жалуется Игорь Петров в той же группе грибников.

Грибной сезон начался раньше. Фото: vk.com/grib_spb

Но специалисты точно уверены, что грибы уже пошли, нужно только знать, где их искать.

- Невозможно собирать собрать урожай в одном и том же месте. В один год может «стрельнуть» Приозерский район, а в следующем уже Волосовский. В тоже время в Выборгском, который считается богатым на грибы, может ничего не быть. Это нужно ездить постоянно, смотреть, исследовать. Одна и та же поляна не «выстреливает» каждый год, - добавил Трофимов.

Эту теорию и доказывают сами петербуржцы. Потому что грибы находят повсюду. Так и из Гатчинского района можно вернуться с полными ведрами, еще грибное изобилие заметили в вышеупомянутом Выборгском районе.