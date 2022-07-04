Названы ягодные места Петербурга и Ленобласти, где много черники и земляники

Погода благоприятно повлияла на урожай ягод и грибов в этом году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Помните жуткие снегопады и холода, одолевавшие Петербург прошлой зимой? Так вот нет худа без добра: оказывается, как раз благодаря им в окрестностях города и в Ленинградской области ожидается богатый урожай разнообразной ягоды. Вместе с зоологом Павлом Глазковым разбираемся, что, где и когда искать в наших лесах любителям смородины, черники и морошки.

ГОТОВИМ ВЕДРА, ПРИСМАТРИВАЕМ МЕСТЕЧКО

Первая летняя ягода расцвела уже в начале июня. Это морошка – редкий гость в российских лесах.

- Морошка, в отличие от других ягод, спеет как бы «наоборот»: ягоды вначале красные, а потом, наливаясь соком, становятся янтарно-желтыми с оранжевым оттенком. Неопытные ягодники могут начать собирать морошку еще красной. Помните, что этот цвет говорит о ее незрелости! - рассказывает зоолог Павел Глазков.

Морошка любит болота. Поэтому искать ее нужно именно там. Успеть нужно до конца июля, но при хорошей погоде она может и задержаться.

Кроме морошки много будет и черники – одной из самых популярных ягод для нашего региона. Она уже зацветает, так что можно готовить ведра и заранее присматривать местечко в лесу.

- В 2021 году ягоды было совсем мало из-за сильной жары, но зато сезон продлился до начала октября. Как будет в этом – пока неясно, - рассказал «КП-Петербург» начальник отдела реализации пункта при0ёма дикоросов в деревне Паша в Ленинградской области Илья Власов.

Петербуржцы уже набирают полные ведра земляники. Фото: vk.com/grib_spb

С начала июля можно потихоньку искать землянику. Ее, по словам Павла Глазкова, тоже ожидается настоящее изобилие.

- Земляника лесная растет на опушках, в осветленных лесах, на лесных вырубках, то есть в местах, где любят прогревать на солнышке свое тело гадюки. Поэтому прежде чем начинать собирать землянику, внимательно осмотрите полянку, а лучше потопайте, и палкой поводите по траве. Змеи либо незаметно уползут, либо предупреждающее зашипят, - предупреждает Павел Глазков.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Время «болотных принцесс»

Клюква пойдет в Ленинградской области и Петербурге в конце августа или даже в сентябре. Зато потом радует любителей «тихой охоты» вплоть до первого снега. Специалисты пока не могут сказать, как в конце лета будет с урожаем. Но предварительный прогноз благоприятный.

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Черника

Собирать чернику можно в южных районах Ленинградской области до границы с Карелией с начала июля и до конца лета. Но имейте в виду, что под Выборгом она начинает плодоносить позже на две недели, чем везде. Ее с одинаковым успехом можно найти как в сухих лесах, так и в болотах. Особенно любит эта ягода хвойные леса.

Морошка

Опытные ягодники ищут морошку в Кировском районе. Особенно богаты окрестности поселка Назия. Можно добраться на электричке, которая идет от Московского вокзала до Волховстроя. Еще в Приозерском районе удачно идет сбор на болотах южнее поселка Сосново. Но до самих болот лучше всего ехать на машине, так как эти места труднодоступные.

Клюква пойдет одной из самых последних. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Земляника

Ищите ее лесах возле Выборга или поселка Лосево. Изобилием богат кировский район Ленобласти рядом с поселком Синявино.

Брусника

Ближайшие к Петербургу брусничные места находятся во Всеволожском районе вблизи деревни Кавголово, а также в Гатчинском районе возле поселка Дружная горка. А если есть возможность немного подальше, ягодные места есть возле деревень и поселков Ящера, Тикопись, Поляны Будогощь, Мичуринское и Лосево.

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