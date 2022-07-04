«Наши системы ПРО и ПВО отобьют любую атаку»: Что ждать Выборгу в случае размещения базы НАТО в 60 километрах от города

Выборг находится в60 километрах от города, которых готов разместить базу НАТО Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мэр финской Лаппеенранты Киммо Ярва готов разместить у себя базу НАТО и предоставить для военных нужд альянса аэродром. По его словам, это поможет городу испытать «чувство безопасности» и привлечь инвестиции. При этом сам город находится всего в 60 километрах от Выборга и в 189 километрах от Петербурга. «Комсомолка» узнала у экспертов, чем это может обернуться, стоит ли нам беспокоиться, и как на это отреагирует Россия.

«МЫ РАНЬШЕ ЛЕТАЛИ С ЭТОГО АЭРОДРОМА»

Мнения военных экспертов и политологов по поводу того, стоит ли беспокоиться Выборгу, разошлись. Доктор политических наук, старший преподаватель кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор считает, что не стоит заострять внимание на этом заявление.

- Звучит тревожно, но страхи больше в наших головах, чем в реальности, - пояснил Конфисахор. - Страна вступает в блок НАТО, но это не значит, что тут же будут базы и аэродром альянса. Многие жители Петербурга и Ленобласти видели и знают этот аэродром, я летал с него в Европу. Он маленький, практически не оборудован, там нет необходимой инфраструктуры. Это заявление и не более того. Я бы к нему не прислушивался, мэр не уполномочен принимать такие решения, есть политическое и военное руководство страны и блока НАТО, которые будут определять, где будут базы. Но обидно, что такой хороший городок оказывается в центре нашего внимания.

Петербург тоже недалеко от Лаппеенранты Фото: Олег ЗОЛОТО

При этом Александр Конфисахор уверен, что беспокоиться сейчас не стоит. Потому что между Россией и альянсом есть границы, которые переходить никто не хочет.

- Сейчас совершенно другие вооружения, и инстинкт самосохранения сильнее, чем желание навредить, - пояснил политолог. - Они понимают, что обратной дороги (в случае конфликта – прим.ред.) не будет. Что касается самого Выборга, он вряд ли будет закрытым городом. Даже если будет переброска вооружения, вряд ли его повезут в Выборг. На Карельском перешейке множество закрытых и открытых точек, где можно разместить. Нет смысла размещать вооружение в Выборге.

«В ВЫБОРГЕ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ «ИСКАНДЕРЫ»

В свою очередь директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин считает, что разместить оружие в Выборге все-таки могут.

- С учетом развития современных вооружений и современной техники база НАТО там никакой угрозы для Выборга не представляет, - уверен военный эксперт. – Наступать, в случае чего, на Выборг будут не из Лаппеенранты. А вот Выборг может представлять серьезную угрозу для этого финского города и вообще для южной Финляндии, потому что как раз там могут быть размещены современные вооружения, в том числе высокоточные и наземные. Например, береговые комплексы «Бал», которые себя прекрасно зарекомендовали в Крыму и на южном побережье Черного море. Это эффективно. Я уж не говорю про «Искандеры» и «Калибры», которые могут быть там же развернуты. Или даже просто про ствольную артиллерию, которая с дальностью 120-160 километров и более может наносить удары. Это все представляет безусловную угрозу для южной части Финляндии, потому что может быть использовано очень быстро и очень эффективно.

Выборгу, по мнению экспертов, можно не переживать Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

При этом военный эксперт уверен, что самим жителям Выборга можно спать спокойно.

- Население Выборга будет не настолько уязвимо, как финское. Все зависит от того, что будет использовано против нас, - считает Подберезкин. - Ракеты бывают разные: есть гиперзвуковые, есть сверхзвуковые. Если говорить о скорости долета до Выборга, то тут речь идет о минутах. Но в данном случае всерьез говорить об этом не стоит. Здесь вопросы не в расчете минут, а в неуязвимости ракет. Если ракеты высокоточные и неуязвимые, это представляет главную опасность. Но в случае удара, наши системы противоракетной обороны смогут их отразить. В том числе С-400 и С-500, они предназначены даже для уничтожения гиперзвуковых ракет. А западные системы не предназначены ни для наших гиперзвуковых ракет, ни наших «Искандеров». Пока они такие системы не создали. Потому что российские системы ПВО и ПРО в настоящее время являются самыми эффективными.

При этом Алексей Подберезкин уверен, что если НАТО начнет стрелять, то будет применять ствольную артиллерию повышенной дальности или системы залпового огня, дальность которой свыше 200 километров. Для этого альянсу Финляндия не нужна.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Это глупое заявление»

- Человек, видимо, не осознает - как только база НАТО появится в этом городе, он автоматически станет целью для потенциального удара со стороны российских ВС, - считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. - База НАТО будет создавать угрозу, а нам придется создавать контругрозу. Слова мэра – показатель неспособности прогнозирования элементарных последствий своих действий и решений. Но тут от мэра будет зависеть мало. Именно в США при поддержке Брюсселя будут решать конфигурацию размещения будущих сил и ударных компонентов. Они будут исходить из военной целесообразности. Конкретные решения будут вызывать и наши меры нейтрализации.

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