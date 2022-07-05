Петербург больше узнает об истории освоения Арктики: «Комсомолка» заключила соглашение с архивным комитетом

Музей расположен в здании бывшей Никольской церкви, построенной в 1820—1838 годы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Центральный государственный архив научно-технической документации Санкт-Петербурга, Музей Арктики и Антарктики, Архивный комитет Санкт-Петербурга и Росгидромет договорились о сотрудничестве.

Экспозиция музея насчитывает более 70 тысяч экспонатов, включая огромное чучело настоящего белого медведя. Фото: Артем КИЛЬКИН

- На полках архивов можно найти изумительные свидетельства истории, но главное понять контекст, - отметил председатель Архивного комитета Петр Тищенко. - Недавно мы делали выставку, посвященную освоению Арктики и подвигу полярников. Так, как встречали героев Арктики, не встречали даже космонавтов! Ликовал весь город. Молодая советская страна оказалась способной на то, на что прежде человек не решался – в неимоверно трудных условиях исследовать Арктику и заставлять ее служить людям. Сегодня мы на пороге столь же великих событий, связанных с освоением этого региона. Петербург фактически является воротами в Арктику.

Журналисты первыми увидели уникальные экспонаты будущей выставки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Директор архива Фаина Недбай и директор музея Наталья Петрова под аплодисменты подписали договор о сотрудничестве. В качестве подарка архив передал музею электронные образцы уникальных документов - писем молодых комсомольцев, горячо желавших попасть в арктическую экспедицию.

Первое намеченное мероприятие в рамках сотрудничества - совместная выставка, которая пройдет в стенах архива. Главным экспонатом станет книга с историческими записями.

В финале официальной части Архивный комитет заключил соглашение с «Комсомолкой в Петербурге». Документ скрепили подписями председатель ведомства и генеральный директор и главный редактор «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» Ирина Жеглова.

- 43 года назад лыжная экспедиция газеты «Комсомольская правда» достигла Северного полюса, - отметила Ирина Жеглова. - Наш главный редактор Владимир Сунгоркин и сейчас продолжает эту добрую традицию - ежегодно устраивает экспедиции в различные уголки родины. Мы с удовольствием будем освещать все дальнейшие мероприятия, связанные с музеем и архивным комитетом.

Соглашение о сотрудничестве заключили Председатель Архивного комитета Петербурга Петр Тищенко и генеральный директор и главный редактор «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» Ирина Жеглова. Фото: Артем КИЛЬКИН

КСТАТИ

Российский государственный музей Арктики и Антарктики является крупнейшим в мире, коллекция насчитывает почти семьдесят тысяч единиц хранения. Это археологические памятники и реликвии, относящиеся к истории освоения Северного морского пути, а также экспедиционное снаряжение, письменные, картографические и печатные источники, фотодокументы. В музее хранятся архивы известных советских полярных исследователей, научно-техническая документация первых дрейфующих станций и всех последующих экспедиций.