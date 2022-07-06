Петр Первый читает рэп: Плеяда выпускников СПбГУП с триумфом сыграла в спектакле «Балтийского дома»

Спектакль сценариста Олега Солода и режиссера Виктора Крамера принят публикой с восторгом. Фото предоставлено пресс-службой театра-фестиваля «Балтийский дом».

Сразу четверо выпускников Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов разных лет стали участниками громкой премьеры театра-фестиваля «Балтийский дом» «Как арапа женили». Постановка сценариста, консультанта ректората СПбГУП Олега Солода и режиссера Виктора Крамера по мотивам пьесы Пушкина наделала много шума: в сюжете задействованы восемь пар Петров и Екатерин, а со сцены читают рэп. Спектакль, созданный при поддержке Минкульта, уже дважды прошел с мощным аншлагом.

В чем же причина того, что выпускники кафедры режиссуры и актерского искусства СПбГУП нарасхват среди ведущих петербургских и российских театров? Рассказываем.

Выбирай умом и сердцем

Все четверо актеров выпорхнули из одного гнезда - из-под крыла народного артиста РСФСР, Почетного профессора СПбГУП Романа Громадского.

- Сначала я планировала поступить в другой вуз, но мне посоветовали Гуманитарный университет профсоюзов, - вспоминает выпускница 1999 года, исполнительница роли одной из Екатерин Ирина Муртазаева. - Едва оказавшись там, я почувствовала, что эти люди мне близки, и поняла: это мое место, я должна быть здесь. После первого курса меня звали в театральную академию на Моховой, но я отказалась - не могла расстаться с любимым вузом. Знала, что в другом месте не будет этого особенного творческого воздуха.

Сокурсница Ирины Муртазаевой и напарница по сцене «Балтийского дома» Анна Полюшко пришла в СПбГУП целенаправленно, но после третьего курса вдруг решила уйти: посчитала, что ей несправедливо поставили оценку по сценической речи. Действительно, университет славится своими высокими требованиями и жесткой дисциплиной.

- Тогда декан Светлана Соколова сказала мне: «Подумай еще раз! Если отрезанную веточку приложить к родному деревцу, то она снова прирастет и зацветет», - вспоминает Анна. - Я попробовала. И нисколько не пожалела! Вся жизнь сложилась благополучно благодаря учебе в СПбГУП.

Лови каждое слово мастера

О мастере Громадском, которого не стало в 2021 году, ученики вспоминают с трепетом, признаваясь: «Он дал нам все!»

- Мы были им очарованы, ловили каждое слово, - делится Ирина. - Это был грандиозный артист и удивительный педагог. Стоять с ним на одной сцене было честью. До сих пор его советы звучат в моей голове. Все, чего я добилась, - это благодаря ему.

- То, что посеял в наши души Роман Борисович, продолжает прорастать и плодоносить до сих пор, всегда будет со мной, - признается исполнитель роли одного из Петров, выпускник 2007 года Александр Муравицкий.

Мастера вспоминаю как доброго и мудрого человека. Впрочем, порой он мог стукнуть кулаком по столу так, что у студентов бежали мурашки.

Актеры и зрительный зал погружаются в атмосферу радости от прочтения российской истории на современном молодежном языке. Фото предоставлено пресс-службой театра-фестиваля «Балтийский дом».

Трудись, не щадя себя

Атмосфера, которой и сегодня живет кафедра, была создана великим театральным педагогом Зиновием Корогодским еще в 90-е годы. Все время учебы будущие артисты трудились с раннего утра и до позднего вечера.

- Из университета нас выгоняли охранники: мы репетировали, не оглядываясь на время, - рассказывает Александр.

Отношение к делу, заложенное в студенческие годы, определило стабильность успеха.

- После такой школы никакие многочасовые репетиции уже не пугают, - улыбается выпускник 2009 года, актер «Балтийского дома» Кирилл Гусев. - Педагоги требовали от нас всегда быть максимально включенными в творческий процесс. Мы научились схватывать все на лету. При этом учиться было весело: с каждым годом все сложнее, а оттого и интереснее. И дружба помогала.

Со студенческими постановками ребята выходили на университетскую сцену, а также на другие театральные площадки Петербурга и Ленобласти. Творческая жизнь была насыщенной: постоянные вечера, спектакли, концерты. А Ирину Муртазаеву первой из студенток удостоили чести стать соведущей ректора, заслуженного артиста России Александра Запесоцкого на знаменитом конкурсе «Высший бал(л), или Ум + Красота = Студент».

- С невероятной теплотой вспоминаю четыре студенческих года. В альма-матер был и остается очень сильный корпоративный дух. Это визитная карточка СПбГУП, - добавляет Ирина. - Продолжаем дружить с однокурсниками до сих пор, работаем вместе над творческими проектами.

Прошли годы, выпускники знаменитой кафедры стали более чем востребованными артистами. Несмотря на занятость, они находят время, чтобы побывать в родном вузе с мастер-классами и передать студентам заветы Корогодского и Громадского.

ДОСЛОВНО

«Почему в одном спектакле сразу четверо выпускников СПбГУП? Просто это качественные специалисты. Наш вуз уже много лет поставляет театрам молодых, энергичных и сильных профессионалов. И не только в «Балтийский дом» - артисты университета востребованы в ведущих театрах по всей стране. Ведь творческая атмосфера и максимальное погружение в культуру - это главная часть воспитательного процесса СПбГУП. Для наших ребят это естественная среда».

(Олег Солод, писатель, автор сценария постановки, консультант ректората СПбГУП.)

Актеры, подготовленные в Гуманитарном университете профсоюзов, сыграли Петров и Екатерин, а роль Ганнибала исполнил заслуженный артист России Григорий Сиятвинда. Фото предоставлено пресс-службой театра-фестиваля «Балтийский дом».

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Как готовилась постановка?

Для создания исторической рэп-постановки в театре собрали фантастическую команду. Чего стоят, к примеру, режиссер Виктор Крамер и хореограф Ирина Кашуба - «высокие профессионалы и умнейшие люди».

- Это спектакль не про царей, а про людей, которые любят и ревнуют, выпивают и парятся в бане, завидуют и переживают, но и не забывают строить Россию, - рассказывает Ирина Муртазаева.

Подготовка кипела в течение двух месяцев. Артистов погрузили в историю Петровской эпохи и строительства города на Неве.

- С Виктором Крамером мы сотрудничаем давно. Стали думать, что бы такое рассказать о Петре, но чтобы нескучно и без исторических штампов. Решили говорить с молодежью на ее языке, - рассказывает Олег Солод. - Жанр я бы определил как рэп-шоу. Рэп сейчас - самое модное музыкальное направление у молодежи. Не сомневаюсь, что благодаря спектаклю юная публика еще больше заинтересуется историей.

Корпеть над сюжетом пришлось не всем: некоторые сыграли… безмолвных золотых статуй! Актеры шутят, что это была «роль мечты: ты на сцене, но помнить текст не нужно».

Кстати, выпускников СПбГУП порадовала встреча с Олегом Солодом, с которым они работали еще в студенческие годы. Теперь вместе они отшлифовали сюжет прямо в процессе репетиций. Находкой драматурга стала африканская песня - яркий эпизод спектакля, надолго остающийся в памяти зрителей.