5 самых романтичных мест Санкт-Петербурга

Список самых вдохновляющих мест для свиданий в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Не стоит ждать идеального момента, чтобы признаться в любви. Тем более в летнем Петербурге в преддверии Дня семьи, любви и верности, который ежегодно отмечают 8 июля. В помощь романтикам мы собрали список самых вдохновляющих мест для свиданий в Санкт-Петербурге.

САДИК «СЕН-ЖЕРМЕН»

В центре шумного Петербурга есть место, где можно уединиться. За фасадом жилого дома на Литейном проспекте прячется старинный сад «Сен-Жермен», заложенный в начале прошлого столетия.

В старинном дворе с фонтаном читала стихи Ахматова и пел Цой, а теперь гуляют пары. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пройдя через арку, облицованную плиткой и украшенную колоннами, попадаешь в зеленый дворик с кованой оградой, напоминающей решетку Летнего сада. Украшение сада - старинный фонтан. Второй половинке можно рассказать о скульптурных медальонах на фасаде (среди них голова Афины Паллады) и о том, как в саду «Сен-Жермен» читала стихи Ахматова и пел Цой. Ведь как говорил Шерлок Холмс, ум - вот что сейчас сексуально.

Где: Литейный проспект, 46, тройная арка (м. «Площадь Восстания», «Чернышевская»).

НАБЕРЕЖНАЯ ЗИМНЕЙ КАНАВКИ

От красоты Эрмитажного моста захватывает дух в любое время года. Зимой с него открывается вид на скованную льдом Неву и искрящийся на солнце Заячий остров. Летом - на вереницы прогулочных корабликов.

После «приворота» у Зимней канавки приводите сюда избранника. Фото: Артем КИЛЬКИН

С мостом связана красивая, но печальная легенда. В 1868 году Юлия Перова, проживавшая неподалеку, покончила здесь с собой. Несчастная умерла, сжимая в руках дагеротип с портретом любимого. Считается, что именно с этой девушки списана Лиза из оперы «Пиковая дама» Петра Чайковского.

Говорят, если прийти к Эрмитажному мосту и с мыслями о возлюбленном кинуть в воду несколько монеток, неразделенное чувство станет взаимным. Мы предлагаем ввести еще одну традицию: после «приворота» у Зимней канавки приводите сюда избранника, чтобы вместе полюбоваться закатом. Волны, окрашенные догорающим солнцем в розовый цвет, наверняка подтолкнут к первому поцелую.

Где: Дворцовая набережная, 32-34 (м. «Адмиралтейская»).

КОЛОКОЛЬНЯ ВЛАДИМИРСКОГО СОБОРА

«Джек, я лечу!» - кричала Роза, стоя на носу корабля в фильме «Титаник». Захватить дух может не только посреди океана, но и на колокольне Владимирского собора, ведь она одна из самых высоких в городе - 41 метр. С колокольни восхитительный открывается вид на Исаакиевский, Казанский собор, Адмиралтейство и крыши домов.

Подняться на колокольню можно только в составе экскурсионной группы.

Где: Владимирский проспект, 20 (м. «Владимирская»).

Режим работы: среда, пятница, воскресенье в 13:00, 15:00 (запись по телефону: 8 (812) 312-19-38).

ПОЦЕЛУЕВ МОСТ

Место с романтичным названием не может существовать без пары красивых преданий. Согласно одной легенде, в XVIII веке на набережной моряки расставались с возлюбленными. По другой, неподалеку находилась тюрьма, а здесь арестанты прощались с близкими. Есть и вполне будничная версия: на углу располагался трактир «Поцелуй».

Как бы там ни было, сейчас Поцелуев мост одно из любимых мест молодоженов. Если хочется показать, что ваши чувства искренние, а намерения серьезные, почему бы не сделать это здесь, закрепив на перилах замочек? Если же вы только в начале совместного пути, все равно ненадолго остановитесь мосту. Считается, тот, кого вы поцелуете на этом месте, обязательно к вам вернется.

Поцелуев мост одно из любимых мест молодоженов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Где: набережной реки Мойки, 100 (м. «Адмиралтейская»).

БОТАНИЧЕСКИЙ САД

Розы и ирисы, магнолии и лилии, фейхоа и матча - вихрь цветов и красок вскружит голову любому, кто попадет в Ботанический сад Петра Великого. Отдохните в тени деревьев или запланируйте совместное путешествие, гуляя по пальмовой оранжерее. В тепле и среди экзотических цветов легко представить, как вы вдвоем нежитесь на райском морском побережье.

Вихрь цветов в оранжереях вскружит голову любому. А там и до поцелуев недалеко. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Где: улица Профессора Попова, 2 (м. «Петроградская»).

Режим работы: вторник - воскресенье с 10:00 до 19:00 (справки по телефону: 8 (812) 372-54-64).

А ГДЕ ЕЩЕ?

Для любителей острых ощущений

Тишина и прохлада аллей, старинные усыпальницы, чувство оторванности от суетливого летнего Петербурга - все это Смоленское лютеранское кладбище на острове Декабристов. Оно появилось в 1747 году как место захоронения иноверцев. Сейчас кладбище - место паломничества не только тех, кто любит пощекотать себе нервы (кстати, совместное щекотание нервов очень полезно для укрепления отношений), но и тех, кого влечет готический стиль.

Если вы хотите удивить партнера, смело назначайте свидание у реки Смоленки. Особая романтика вместе погружаться в историю. Найдите могилу Людвига Нобеля (старшего брата Альфреда Нобеля), основателя цирка Гаэтано Чинизелли или первой женщины-скульптора в России Марии Диллон. А еще здесь можно увидеть беседку из фильма «Брат» - склеп семьи фон Бекман.

Где: набережная реки Смоленки, 27 (м. «Приморская»).

Режим работы: с 09:00 до 18:00.