5 самых романтичных мест Санкт-Петербурга

Список самых вдохновляющих мест для свиданий в Санкт-Петербурге.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Не стоит ждать идеального момента, чтобы признаться в любви. Тем более в летнем Петербурге в преддверии Дня семьи, любви и верности, который ежегодно отмечают 8 июля. В помощь романтикам мы собрали список самых вдохновляющих мест для свиданий в Санкт-Петербурге.
САДИК «СЕН-ЖЕРМЕН»
В центре шумного Петербурга есть место, где можно уединиться. За фасадом жилого дома на Литейном проспекте прячется старинный сад «Сен-Жермен», заложенный в начале прошлого столетия.
В старинном дворе с фонтаном читала стихи Ахматова и пел Цой, а теперь гуляют пары.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Пройдя через арку, облицованную плиткой и украшенную колоннами, попадаешь в зеленый дворик с кованой оградой, напоминающей решетку Летнего сада. Украшение сада - старинный фонтан. Второй половинке можно рассказать о скульптурных медальонах на фасаде (среди них голова Афины Паллады) и о том, как в саду «Сен-Жермен» читала стихи Ахматова и пел Цой. Ведь как говорил Шерлок Холмс, ум - вот что сейчас сексуально.
Где: Литейный проспект, 46, тройная арка (м. «Площадь Восстания», «Чернышевская»).
НАБЕРЕЖНАЯ ЗИМНЕЙ КАНАВКИ
От красоты Эрмитажного моста захватывает дух в любое время года. Зимой с него открывается вид на скованную льдом Неву и искрящийся на солнце Заячий остров. Летом - на вереницы прогулочных корабликов.
После «приворота» у Зимней канавки приводите сюда избранника.
Фото: Артем КИЛЬКИН
С мостом связана красивая, но печальная легенда. В 1868 году Юлия Перова, проживавшая неподалеку, покончила здесь с собой. Несчастная умерла, сжимая в руках дагеротип с портретом любимого. Считается, что именно с этой девушки списана Лиза из оперы «Пиковая дама» Петра Чайковского.
Говорят, если прийти к Эрмитажному мосту и с мыслями о возлюбленном кинуть в воду несколько монеток, неразделенное чувство станет взаимным. Мы предлагаем ввести еще одну традицию: после «приворота» у Зимней канавки приводите сюда избранника, чтобы вместе полюбоваться закатом. Волны, окрашенные догорающим солнцем в розовый цвет, наверняка подтолкнут к первому поцелую.
Где: Дворцовая набережная, 32-34 (м. «Адмиралтейская»).
КОЛОКОЛЬНЯ ВЛАДИМИРСКОГО СОБОРА
«Джек, я лечу!» - кричала Роза, стоя на носу корабля в фильме «Титаник». Захватить дух может не только посреди океана, но и на колокольне Владимирского собора, ведь она одна из самых высоких в городе - 41 метр. С колокольни восхитительный открывается вид на Исаакиевский, Казанский собор, Адмиралтейство и крыши домов.
Подняться на колокольню можно только в составе экскурсионной группы.
Где: Владимирский проспект, 20 (м. «Владимирская»).
Режим работы: среда, пятница, воскресенье в 13:00, 15:00 (запись по телефону: 8 (812) 312-19-38).
ПОЦЕЛУЕВ МОСТ
Место с романтичным названием не может существовать без пары красивых преданий. Согласно одной легенде, в XVIII веке на набережной моряки расставались с возлюбленными. По другой, неподалеку находилась тюрьма, а здесь арестанты прощались с близкими. Есть и вполне будничная версия: на углу располагался трактир «Поцелуй».
Как бы там ни было, сейчас Поцелуев мост одно из любимых мест молодоженов. Если хочется показать, что ваши чувства искренние, а намерения серьезные, почему бы не сделать это здесь, закрепив на перилах замочек? Если же вы только в начале совместного пути, все равно ненадолго остановитесь мосту. Считается, тот, кого вы поцелуете на этом месте, обязательно к вам вернется.
Поцелуев мост одно из любимых мест молодоженов.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Где: набережной реки Мойки, 100 (м. «Адмиралтейская»).
БОТАНИЧЕСКИЙ САД
Розы и ирисы, магнолии и лилии, фейхоа и матча - вихрь цветов и красок вскружит голову любому, кто попадет в Ботанический сад Петра Великого. Отдохните в тени деревьев или запланируйте совместное путешествие, гуляя по пальмовой оранжерее. В тепле и среди экзотических цветов легко представить, как вы вдвоем нежитесь на райском морском побережье.
Вихрь цветов в оранжереях вскружит голову любому. А там и до поцелуев недалеко.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Где: улица Профессора Попова, 2 (м. «Петроградская»).
Режим работы: вторник - воскресенье с 10:00 до 19:00 (справки по телефону: 8 (812) 372-54-64).
А ГДЕ ЕЩЕ?
Для любителей острых ощущений
Тишина и прохлада аллей, старинные усыпальницы, чувство оторванности от суетливого летнего Петербурга - все это Смоленское лютеранское кладбище на острове Декабристов. Оно появилось в 1747 году как место захоронения иноверцев. Сейчас кладбище - место паломничества не только тех, кто любит пощекотать себе нервы (кстати, совместное щекотание нервов очень полезно для укрепления отношений), но и тех, кого влечет готический стиль.
Если вы хотите удивить партнера, смело назначайте свидание у реки Смоленки. Особая романтика вместе погружаться в историю. Найдите могилу Людвига Нобеля (старшего брата Альфреда Нобеля), основателя цирка Гаэтано Чинизелли или первой женщины-скульптора в России Марии Диллон. А еще здесь можно увидеть беседку из фильма «Брат» - склеп семьи фон Бекман.
Где: набережная реки Смоленки, 27 (м. «Приморская»).
Режим работы: с 09:00 до 18:00.