Провалили химию, но сдали профильную математику. В Петербурге ЕГЭ написали на 100 баллов 439 выпускников

Самым популярным предметом стало обществознание. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Школьные выпускные уже отгремели, экзамены сданы - пора подводить итоги. Правда, только предварительные. Ведь хвосты выпускники будут нагонять еще в сентябре, но уже можно говорить, как в Петербурге сдали ЕГЭ 2022. Есть за что похвалить и поругать тоже.

ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ НОВЫЕ ТЕСТЫ

В этом году единый государственный экзамен сдавали 38 тысяч одиннадцатиклассников. В Петербурге завершились два этапа экзамена, в сентябре пройдет дополнительный. Для тех, кто сдал на двойки или недоволен полученной оценкой. Как рассказала глава комитета образования Северной столицы Наталия Путиловская, показатели нынешних учеников нельзя сравнивать с прошлогодними, ведь в 2022 году изменились сами тесты. Но резонно их сравнивать со всей страной. По России петербургские школьники в среднем справились лучше других.

- Результаты ЕГЭ 2022 в Санкт-Петербурге выше среднероссийских, все кроме химии. Для нас самих это было неожиданностью. Но такая же ситуация по всей стране, возможно, дело в самих тестах. Но мы очень довольны математикой, петербургские дети чаще выбирали профильную. Хотя самым массовым экзаменом стало обществознание - его сдали 11 324 человека. Информатика на втором месте, потом английский, биология и физика, - пояснила Путиловская.

Сами экзамены прошли без нарушений. В этом году, говорят чиновники, сократилось количество нарушителей. Если в 2021 с ЕГЭ выгнали шестерых выпускников, которые пытались воспользоваться шпаргалками, то в нынешний раз только троих. Но были и умницы, те, кто написал тест на сто баллов.

- На уровне прошлого года и прошлых лет у нас держится это количество стобалльников: такой результат у 439 выпускников. Из них 32 участника получили 200 баллов, это по 100 баллов за два экзамена, и есть одна выпускница, которая получила 300 баллов, - добавила Наталия Путиловская.

Максимальное количество стобалльных результатов по русскому языку - 239, по математике - 68. Всего экзаменов, сданных на 100 баллов, составило 471. Самым популярным предметом снова стало обществознание.

Сами экзамены прошли без нарушений. Фото: Олег ЗОЛОТО

ШКОЛЬНИКИ ЛНР И ДНР ПОЛУЧИЛИ АТТЕСТАТЫ

Вместе с петербургскими выпускниками за парту сели и те, кто недавно приехал в Россию из ДНР и ЛНР. Экзамены сдавали наравне со всеми, и ребята уже также получили свои результаты.

Выпускников из ЛНР и ДНР у нас было 16 человек. Все они сдали экзамен успешно и прошли порог по баллам. Бывшие школьники даже получили свои аттестаты, посетили «Алые паруса». Но на празднике выпускников у нас были не только те, кто приехал весной, там были еще школьники из Мариуполя, - добавила глава комитета.

ЕГЭ НЕ ОТМЕНЯТ!

Россия отказалась от Болонской системы образования. Прежде всего, речь идет об отказе от принятой двухуровневой системы подготовки в вузах, то есть это 4 года бакалавриата и 2 года магистратуры. Хотят ввести снова специалитет 5-6 лет обучения. Новшества подготовят к 2024 году. Но родители школьников уже интересуются, повлияет ли это на ЕГЭ. В комитете образования дали ответ.

- Отказа от ЕГЭ в ближайшее время точно не планируется. Рособрнадзор подтверждает проведение итоговой аттестации в следующие годы. Единый экзамен будет проводить в привычной для нас форме, - заметила Путиловская.