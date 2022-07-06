«Голуби приняли за своего»: на доме Цоя в историческом районе Петербурга поселилась гоп-горгулья

Голубь-гопник поселился на карнизе дома в Петроградском районе, где когда-то работал Цой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новая скульптура появилась в Петербурге. На улице Блохина на жилом доме поселился голубь в спортивном костюме и кепке. Изваяние неизвестного художника уже окрестили гоп-горгульей (от слова «гопник»). Но местных птиц скульптура не напугала.

- Голуби приняли как своего. Спокойно летают и садятся рядом на карниз, - отметила корреспондентка «КП-Петербург», увидевшая творение собственными глазами.

Гоп-голубя приняли за своего. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несмотря на то, что гоп-горгулья поселилась на уровне чуть выше первого этажа, прохожих она не слишком заинтерсовала. Жители исторического района - Петроградской стороны, по-петербургски флегматично прогуливались мимо, не обращая внимания на новую достопримечательность.

Еще один памятник? - Бывает. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Впрочем, зная активность коммунальщиков, проживет голубь в «спортивках» не слишком долго. С другой стороны, еще одна инсталляция украшает здание на улице Блохина уже достаточно давно. Торчащие из стены руки, то ли держащие гитару - здесь, в котельной дома работал Цой, то ли «..моя ладонь сжалась в кулак...», все еще целы.

Из стены торчат руки. Это Петербург. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Справка «КП»:

Дом по адресу: улица Блохина, 15 построен в 1934-38 годах стиле сталинского неоклассицизма для работников Трамвайно-троллейбусного управления.

Именно здесь, в бывшей котельной, расположен народный музей «Камчатка», в которой когда-то кочегаром работал музыкант Виктор Цой.

"Четкие пацаны". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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