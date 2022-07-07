Нюансы программы трейд-ин: Как выгодно обменять жилье

Руководитель департамента продаж «ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад» (входит в «Группу ЛСР», ведущий строительный холдинг Северо-Запада) Юлия Паршина. Фото: пресс-служба «Группы ЛСР».

Классическая ипотека уже стала чем-то привычным и родным для многих россиян, но рынок недвижимости не стоит на месте. Благодаря новым подходам к приобретению жилья всё больше людей могут позволить себе новый дом. Сейчас популярность набирает трейд-ин – программа приобретения недвижимости по обмену. Об ее условиях и особенностях рассказала руководитель департамента продаж «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» (входит в «Группу ЛСР», ведущий строительный холдинг Северо-Запада) Юлия Паршина.

Благодаря этой программе клиент получает простой и понятный способ улучшить свои жилищные условия. Процессы покупки новой квартиры в новостройке и продажи прошлой идут параллельно. Всем занимается представитель застройщика и агентство, с которым он работает. Девелопер подбирает новое жильё и резервирует его на время, чтобы провести оценку имеющейся жилплощади и получить итоговое заключение. Это экономит не только деньги, но и нервы. Если владелец квадратных метров согласен с объявленной ценой, то заключается договор. Приятный нюанс: вышеперечисленные услуги могут предоставляться бесплатно.

– По схеме трейд-ин можно купить только новостройку. Иногда денежной суммы от реализованного жилья может хватить для приобретения нового. Если покупатель хочет добавить «квадратов» или приобрести квартиру в премиальном сегменте, то он может доплатить из собственных средств или взять ипотеку, – рассказала Юлия Паршина.

Особенность программы состоит в том, что купить по такой схеме «вторичку» нельзя. И «работает» трейд-ин только в рамках одного города, поэтому жилье в другом регионе рассматривать не стоит.

ТРЕЙД-ИН ПО ШАГАМ

Сейчас по схеме трейд-ин работает один из ведущих строительных холдингов Петербурга «Группа ЛСР».

– Наша компания продолжает совершенствоваться, учитывая запросы клиентов. Мы улучшаем сервис, и этим летом презентуем новые условия программы, – поделилась Юлия Паршина.