Студенты СПбГУПТД и ИТМО выводят на рынок новый маркетплейс для молодых дизайнеров. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Команда студентов из Университета промышленных технологий и дизайна и Университета ИТМО запускает совместный стартап инновационного маркетплейса для взаимодействия начинающих дизайнеров с потенциальными заказчиками. Финансовая модель маркетплейса позволяет сделать платформу абсолютно бесплатной для ее пользователей. Защита стартапа пройдет в сентябре в «Точке кипения – ПромТехДизайн».Свои первые результаты команда проекта уже представила на научном стендапе в рамках недели событий «HybridFutureFashion. People», посвященной будущему моды.

- Наш маркетплейс поможет молодым дизайнерам заявить о себе, а покупателям подобрать качественную и стильную одежду, используя виртуальные примерочные. Сейчас платформа в стадии активной разработки, и нам еще многое предстоит сделать. Но я уверен, что наш стартап будет востребован, - делится маркетолог проекта,студент Института экономики и социальных технологий СПбГУПТД Андрей Ганус.

Новая платформа будет полностью бесплатной с целью содействия честной конкуренции. Начинающий дизайнер, который размещает свои изделия на маркетплейсе, может не бояться, что его потенциальный заказчик увидит на сайте только те товары, реклама которых оплачена. Дизайнерам разработчики также предоставят доступ к аналитике, благодаря которой они смогут узнать больше о поведении и предпочтениях их потенциальных клиентов.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

На данный момент над маркетплейсом работает 16 человек.Запуск платформы запланирован на осень, но уже сейчас команда получает запросы о сотрудничестве от молодых дизайнеров Санкт-Петербурга.

«Крупные компании продолжают уходить из России – освобождается ниша для отечественных брендов. Однако начинающим дизайнерам по-прежнему трудно заявить о себе и выйти на федеральный уровень, - комментирует Ксения Кайшева, один из наставников проекта, старший преподаватель СПбГУПТД.- Планов на дальнейшее развитие очень много. Мне бы хотелосьрасширить географию стартапа, чтобы студенты смогли поработать с ребятами из вузов-партнеров в других странах. Например, в Кыргызстане нет подобного маркетплейса, и у наших студентов есть возможность занять эту нишу, одновременно помогая молодым петербургским дизайнерам выйти на глобальные рынки».

Справка: над проектом работали:

Отдел дизайна:

Лопата Ульяна, СПбГУПТД, Кононова Аглая, СПбГУПТД, Головко Екатерина, СПбГУПТД, Абрамова Ольга, ИТМО, Мухана Ксения, СПбГУПТД, Леонтьева Анастасия, СПбГУПТД

Отдел маркетинга:

Агапов Никита, СПбГУПТД, Ганус Андрей, СПбГУПТД, Михайлова Полина, ИТМО, Татьяна Ильмушкина, СПбГУПТД

IT-отдел:

Бушковский Владислав, ИТМО, Панчук Максим, ИТМО, Макаров Ньюргун, ИТМО, Гутман Эммануил, СПбГУПТД, Цыпандин Николай, ИТМО, Хакимов Руслан, ИТМО