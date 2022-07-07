Жару в 30 градусов не будут считать аномальной? Из-за глобального потепления в Петербурге резко выросла средняя температура

Росгилромет ввел новые климатические нормы в России. Если вам жарко, то это - нормально. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

30-градусная жара, которую все называли аномальной, вскоре может стать для Петербурга обычной. Росгидромет пересчитал средние температурные значения, которые в Северной столице повысились на два-три градуса.

- Это обычное дело. Из-за изменения климата раз в 30 лет пересчитываются средние нормы. Сейчас взята за отсчет норма для 1991-2020 годов. Теперь будем сравнивать с этим периодом. Мы живем в теплую эпоху, климатическая зима и декабре не всегда наступает. Поэтому в январе средняя температура для Петербурга повысилась на три градуса. Было -7,8 градуса, а стало -4,8, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» 92,0 FM главный синоптик города Александр Колесов.

А для июля, в котором петербуржцы изнывали от жары, норму подняли с +17,7 градуса до +19,1. Фактически, стало намного теплее, поэтому слово «аномалия» будет звучать в прогнозах и новостях гораздо реже.

- В нашем понимании аномалия - отклонение среднесуточной температуры на семь градусов в течение пяти дней. Или суточный температурный рекорд, когда такого лет 100 не было, - отметил синоптик.

По его словам, всю погоду на планете определяет Северная Атлантика, именно оттуда идут циклоны, переносящие огромные массы воздуха. Но теплеет не только в Петербурге. Общее повышение температуры воздуха за последние 30 лет произошло везде. И в Арктике, и на Юге.

Поэтому по документам Северная столица не станет субтропиками, хотя термометры иногда и будут показывать температуру как в Сочи.

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