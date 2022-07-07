Продавец магазина избил девушку в Петербурге из-за просьбы убрать колокольчики на двери

Продавец магазина набросился на девушку в Петербурге из-за просьбы убрать колокольчики на двери Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге продавец магазина "24 часа" избил девушку из-за колокольчиков на двери. Вечером 6 июля 2022 года в магазинчике, расположенном на первом этаже дома 31 на улице Шостаковича было жарко. Парень набросился на посетительницу, которая попросила снять с входной двери бубенчики, которые звенят все время, даже ночью, мешая спать жильцам. Реакция продавца оказалась неадекватной. Все происходящее очевидцы сняли на видео.

- В этом магазине круглосуточно торгуют алкоголем. Под окнами каждую ночь тусовки алконавтов. На двери в магазин висят колокольчики, которые всю ночь шумят и не дают спать. Миллион раз вызывалась полиция по ночам, но толку ноль, - рассказал в социальной сети местный житель.

В итоге, устав от постоянного звона, девушка с мамой зашли в магазин и попросили убрать "звенелки". Продавец решил, что культурно вопрос решать не надо и послал женщин куда подальше. Началась перепалка. Парень решил, что сил у него много и показать ее женщине с ее матерью. Мужчина за шкирку выволок девушку из магазина, швырнул на землю, сел сверху и начал избивать. Девушка всячески пыталась отбиться ногами. Вокруг собрались прохожие, которые пытались успокоить продавца.

- А вырубить его никто не додумался? Такое ощущение, что люди в баранов превратились... Вяло оттаскивают, - возмутилась пользовательница сети.

Чем закончилась потасовка, не сообщается. Возможно, теперь ночной звон колокольчиков будет проверять полиция.