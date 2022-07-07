«Готовились переехать в Петербург»: Друзья убитой в Подмосковье девушки раскрыли правду об ее отношениях с блогером Малмыгином

Между возлюбленными часто были скандалы ФОТО: соцсети

Жуткое убийство студентки произошло в Подмосковье 5 июля. Тело 18-летней Светланы (имя изменено, – прим. Ред.) в ее же квартире нашла, предположительно, мама. Женщина приехала по адресу после того, как Света несколько дней не отвечала на звонки и сообщения. Оказалось, тогда девушка была уже мертва.

По версии следствия, зарезать молодую красавицу мог ее не молодой ухажер. В итоге московское убийство привело правоохранителей в Петербург, ведь возлюбленным Светланы оказался 42-летний блогер Вячеслав Поляков с творческим псевдонимом Малмыгин – друг известного шоумена Стаса Барецкого.

Девушка училась на психолога ФОТО: соцсети

- Мы действительно с ним были знакомы. Я знаю, что Слава ни в чем не виноват. Он сам мне это сказал, у меня нет оснований ему не доверять, - заявил «КП-Петербург» Барецкий.

- То есть вы общались с ним после происшествия?

- Я не могу вам говорить, что мы общались, потому что он в розыске, но да – мы общались. Я готов его поддержать, нанять адвоката, если потребуется, - отметил шоумен.

Адвокат Вячеславу действительно может понадобиться, ведь пока он главный подозреваемый, к тому же, пустившийся в бега. На руку ему не сыграет и то, что девушка до этого уже писала на него заявление в полицию, правда, в итоге забрала, добавив, что это был розыгрыш. Якобы проверяла отношения с Малмыгиным на прочность.

- Вот эти все интриги вокруг нас, что кто-то кого-то насиловал, похищал – это все бред. Это на самом деле была такая… игра. Мы просто играли, хотели проверить наши чувства, нервы, нашу любовь, - путано в одном из видео объяснял Малмыгин.

Следственному комитету это игрой не показалось. Сам Вячеслав в ролике также заявляет, что его просят подойти в участок по поводу опубликованных им интимных фотографий Светланы.

Перед тем, как произошло убийство, пара готовилась к очередному переезду в Петербург ФОТО: соцсети

- Эти фотографии были выложены с разрешения самой Светы. Еще раз повторюсь, что это просто игра. Я извиняюсь перед всеми сотрудниками СК, но это было необходимо сделать, - говорил Вячеслав.

Сейчас упомянутые фотографии уже удалены. Страница мужчины заполнена огромным количеством видео со своей возлюбленной, среди них, если приглядеться, можно найти и порнографию. Целью многочисленных публикаций, скандалов и заявления в полицию была слава. Каждую такую выходку горе-блогер пытался «пропихнуть» на телевидение, но все не удавалось.

Сама Света училась на психолога в одном из петербургских вузов и постоянно моталась между Москвой и Северной столицей. Незадолго до ее смерти пара как раз готовилась к очередному переезду.

- Света училась на заочке, в конце июня я как раз помогал ей с сессией. Она написала, что собирает вещи, что они переезжают в Петербург. Это было 29 июня. При этом у нее были еще и постоянные подработки. Часто работала официанткой, - рассказал «КП-Петербург» друг убитой девушки.

Ради славы Света ни раз писала заявление в полицию на возлюбленного ФОТО: соцсети

На момент знакомства с Вячеславом девушке было еще только 17 лет, чем именно ее покорил мужчина – неизвестно, но это были ее не первые отношения. Для Малмыгина же этот роман был не первым показушным, правда, прошлый обернулся провалом.

- Такие открытые отношения последний раз у него были давно, пару лет назад. Сейчас та девушка уже вышла замуж и даже родила ребенка. Причиной их расставания стало то, что девушка просто ушла к его другу, - поделились знакомые Малмыгина.

Что именно в тот день произошло между возлюбленными – разбираются следователи. Но желаемой славы мужчина добился. Сейчас его портреты разлетелись по всем соцсетям, но уже в виде ориентировок.