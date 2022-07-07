Названы имена молодых дизайнеров СПбГУПТД, вошедших в топ-25 проекта «Лучшие выпускные коллекции»

Названы имена молодых дизайнеров СПбГУПТД. Фото: Александра Трофимова.

4 июля в экспериментальном пространстве «Раскрой» было многолюдно и шумно. Именно здесь на Казанской, 25 собрались модные дизайнеры, художники, деятели отечественной fashion-индустрии, чтобы определить лучших молодых авторов модных проектов, представивших накануне своей дипломной коллекции в родных вузах. Конкурс фэшн-дизайна «Лучшие выпускные коллекции» стал первым этапом ежегодного Международного проекта Санкт-Петербургского Союза дизайнеров «Старт», проходящего при поддержке Правительства Санкт-Петербурга.

Фото: Александра Трофимова.

По итогам оценки экспертного жюри, в состав которого вошли: председатель правления Петербургского Союза дизайнеров Сергей Дужников, президент Союза производителей изделий лёгкой промышленности Валентина Миронова, заслуженный художник России, профессор СПбГУПТД Ирина Сафронова, дизайнер Юрий Питенин, fashion-иллюстратор и блогер Екатерина Хотунцева и другие именитые деятели фэшн-индустрии, 16 студентов Института дизайна костюма СПбГУПТД вошли в топ-25 проекта. Ими стали: Алина Булгакова, Надежда Гольская, Мушарраф Шамсиева, Алена Келехсаева, Анастасия Бриндзак, Арина Штольц,Алина Самарина, Махым Оразмухаммедова, Ирина Братанова, Гунел Аббасова, Полина Корюкаева, Вероника Петрова, Шушанна Григорян, Мария Велиева, Кира Орлова и Алина Соткина.

В номинации «Коллекция» победителем и обладателем первого места стала Кира Орлова. Источником вдохновения для Киры стала бесконечная любовь к русскому декоративно-прикладному искусству и творчество великих русских живописцев Малявина и Васнецова. В моделях коллекции автор использует подлинную лаковую миниатюру Палеха, вышивку крестиком и лоскутную технику. Научный руководитель —профессор кафедры дизайна костюма СПбГУПТД Любовь Джикия.

Портфолио Киры Орловой, личный архив.

Третье место в той же номинации было присуждено Арине Штольц, которая представила на подиуме позитивную живописную молодёжную коллекцию, актуальную по цветовой гамме и концепции осознанного потребления, в ней автор активно пропагандирует апсайклинг (творческий подход к «новому прочтению» старых вещей) и экологичные материалы. Научный руководитель проекта —профессор кафедры дизайна костюма СПбГУПТД Елена Петрова.

В номинации «Портфолио» вне конкуренции были выпускники Института дизайна костюма: 1 место — Алина Булгакова, 2 место — Дарья Калужина, 3 место — Кира Орлова. Портфолио выполнены под руководством доцента кафедры дизайна костюма СПбГУПТД Алены Шишановой.

Портфолио Алины Булгаковой, личный архив.

Алина Соткина стала абсолютным победителем в номинации «Сценический костюм». Ее коллекция отличается креативностью, ярким образным решением и нестандартным подходом к формообразованию. Научный руководитель - профессор кафедры дизайна костюма СПбГУПТД Елена Петрова. Дизайнер получила приглашение на стажировку от дизайн студии KUNJUT.

Член оргкомитета конкурса, руководитель направления «Дизайн моды» Санкт-Петербургского Союза дизайнеров, доцент СПбГУПТД Алёна Шишанова: «Цель проекта — продемонстрировать уровень креативности и мастерства наших выпускников профессиональному сообществу модной индустрии. Университет промышленных технологий и дизайна и Академия Штиглица на одной площадке показали лучшие дипломные работы сразу после защиты, чтобы представители промышленности и модных домов Санкт-Петербурга имели уникальную возможность первыми увидеть, сравнить и пригласить молодых дизайнеров на стажировки».

Мушарраф Шамсиева, Алена Келехсаева, Алина Булгакова, Кира Орлова, Арина Штольц, Алина Соткина были приглашены на стажировку в Concept Group. Надежда Гольская стала единственной обладательницей приглашения на стажировку в ООО «Фирма Шарм», Алена Келехсаева - от бренда SAINT-TOKYO.