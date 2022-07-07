Пара занялась сексом на детской площадке в Мурино

На видео попала парочка, занимающаяся сексом на детской площадке в Мурино Фото: принтскрин видео.

В Мурино, что в Ленинградской области, у одной парочки явно задалось утро. Парень с девушкой отдыхали на детской площадке, попивая алкоголь из бутылки. Но вдруг их охватила буря страсти. Не долго думая, оба скинули с себя штаны и принялись друг друга ублажать. Свидетелем секса на детской площадке у дома 16/9 на улице Шувалова стал местная жительница, который снял все на видео и пожаловался на бесстыдников в социальной сети.

- Прямо на детской площадке две особи, не дойдя до укромного места, решили насладиться друг другом. И совершенно неважно, что на улице светло, школьные каникулы, рядом могут находиться дети, а из окна сей "процесс" может увидеть бабуля. И дай Бог, чтобы корвалол оказался бы рядом, а то не приведи Господь, - рассказала женщина.

На кадрах видно, как девушка, сделав несколько глотков из бутылки для храбрости, стянула с себя шорты, оголив ягодицы. Следом тоже самое сделал парень и сел голой пятой точкой на скамейку прямо напротив детской горки. В это время его "дама сердца" встала на колени, начав предварительные ласки. В какой-то момент мимо них прошел мужчина. Папа на время прервалась, возможно засмущавшись, но вскоре снова вернулась к делу.

Успела ли парочка завершить весь процесс, не сообщается. Однако очевидица советует местным жителям продезинфицировать скамейку на детской площадке после произошедшего на ней акта любви.