Беременная лосиха прошла 50 километров, чтобы вернуться к людям, которые ее когда-то спасли

Животное вновь обратилось к людям за помощью. Фото: Предоставлено Центром «Сирин».

- Стройный, с большими ушами и любопытными темными глазами. Вот такой у Весты родился лосенок, - рассказывает о подопечном ветеринар и директор филиала Центра реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин» Ольга Шершнева.

В конце июня в деревню Мандроги, где работает филиал Центра, вернулась спасенная когда-то лосиха. Девочка вновь обратилась к людям за помощью, потому что вот-вот должна была родить малыша.

ВЕСТА И АВОСЬ

Весной 2020 года голодная и напуганная Веста, которой тогда было три дня от роду, с трудом семенила по проезжей части, пытаясь отыскать маму. Крошечного зверя, весившую семь килограммов, заметили сотрудники комитета по охране объектов животного мира Ленобласти и передали в «Сирин».

Животные в безопасности. Фото: Предоставлено Центром «Сирин».

Спустя неделю в центре появился еще один лосенок. Детеныша, искусанного собаками, нашли в лесу туристы.

- Он был настолько плох, что мы постоянно говорили: «Авось выживет…». Так и появилось имя - Авось, - рассказала «КП-Петербург» Ольга.

Так Веста и Авось обрели любящую приемную семью. Каждые два часа крохи утыкалась носом в руки приемной «мамы» и, причмокивая, пили козье молоко. Со временем лоси окрепли и стали закадычными друзьями. Они частенько прогуливались вокруг деревни. Животные стали так близки, что их не решились отпускать в дикую природу поодиночке: хотя Авось вскоре был готов вернуться в лес, но остался ждать, пока подрастет Веста.

Малыша назвали Июнем. Фото: Предоставлено Центром «Сирин».

ВНУТРЕННИЙ КОМПАС

Наступила весна 2022 года. Весте и Авосю вкололи снотворное и погрузили в автобус. Хотя их планировали выпустить в запретной для охоты зоне, было боязно.

Парочку отвезли за 50 километров от «дома». Но спустя месяц, в конце июня, Веста каким-то чудом нашла дорогу обратно. Заметив знакомые лица сотрудников «Сирина», она тут же пошла им навстречу.

Спасительный путь был не меньше 50 км.

- Знаю, что у лосей есть внутренний компас, но чтобы такой точный! Ее же под наркозом увозили, - удивляется Ольга.

Спустя несколько дней Веста родила лосенка - сына Авося. Никто и подумать не мог, что между сохатыми друзьями в месяцы реабилитации вспыхнула настоящая любовь. Малыша назвали Июнем.

Малыш ни на шаг пока не отходит от мамочки. Фото: Предоставлено Центром «Сирин».

Теперь мама-следопыт и кроха останутся под присмотром. Когда Июнь подрастет и окрепнет, Весту в компании детеныша вновь попытаются вернуть в дикую природу - туда, где их, возможно, ждет и ищет Авось.