Красивая дата или «добро» от нотариуса: Что сделает брак крепким и счастливым

Медовый месяц пройдет, а имущественные вопросы останутся. Оградить семью от рисков поможет визит к специалисту. Фото: Артем КИЛЬКИН

МАГИЯ ЧИСЕЛ

У каждого человека есть свои красивые даты и счастливые числа, связанные с чем-то глубоко личным. Но иногда люди ищут дополнительную красоту. 2022 год очень красивый, а если выбрать дни, где будет появляться двойка, получится еще оригинальнее. Свадебный бум ожидается 22 октября, 21 и 22 декабря.

Нумерологи уверяют, что уникальное сочетание трех двоек позволит ощутить магию чисел. Дело в том, что каждое число якобы имеет особое значение. Узнать его очень просто. Для этого нужно сложить все цифры: 2 + 0 + 2 + 2 = 6. Шестерка, по мнению верящих в нумерологию, приносит спокойствие, гармонию и любовь - именно такой энергетикой может похвастаться 2022 год.

- Цифры имеют значение в жизни человека. У каждого есть счастливое число, которое дает уверенность, открывает внутренний резерв и настраивает на положительный результат. Красивая дата или счастливое число помогают человеку сгенерировать определенную энергетику, которая сыграет ему в плюс, а не просто надеяться на магию числа,- считает парапсихолог, биоэнерготерапевт Денис Широков.

НАСТРОЙ НА УСПЕХ

Приметы и суеверия выполняют важную для психики роль - дарят чувство безопасности, ощущение контроля за ситуацией и управления ей. Они внушают уверенность в успехе. В том числе брака. Такой вот психотерапевтический эффект.

- Если ты веришь, что соблюдение ритуалов или примет поможет, то входишь в состояние, дающее положительный настрой. Более того, настрой может передаться близкому человеку. Так что на психологическом уровне приметы работают у многих, хотя мы не знаем, как устроен механизм этого процесса, - говорит заведующий отделом этнографии русского народа Российского этнографического музея, кандидат исторических наук Дмитрий Баранов.

ЭМОЦИИ VS РАЗУМ

И все-таки на приметы надейся, а сам не плошай. Как ни крути, суеверия - победа эмоций над разумом. А именно разумный подход позволяет нам обезопасить себя и близких. Хорошо, если перед свадьбой супруги не только учли все мистические моменты, а на самой церемонии разбили бокалы на счастье, но и заключили брачный договор. Ведь у любой пары может наступить момент, когда любви приходит конец, и муж с женой, которые обещали друг другу быть вместе в горе и в радости, решили развестись.

- Красивые цифры добавляют колорита, но свадебные хлопоты закончатся, пройдет медовый месяц и наступит обычная жизнь, в которой придется решать в том числе имущественные вопросы. Владение имуществом не только радость, но и обязательства, которые нужно выполнять. В этом случае брачный договор может стать хорошим подспорьем, потому что предоставляет супругам возможность свободного распоряжения нажитым в браке имуществом, - считает президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова. - Многим парам, не имеющим детей и имущество, особенно в период пылкой влюбленности, кажется, что заключение брачного договора - это нечто прозаическое, принижающее чувства. Но это не так. Жизнь идет, ситуации в семье могут быть разные. Брачный договор позволяет обезопасить семейное имущество от многих рисков. Так что его заключение говорит не о меркантильности, а об осознанности супругов.

Брачный договор может укрепить чувства не хуже красивых дат со смыслом. В начале отношений документ защитит от меркантильности потенциального супруга и убережет от брачного афериста. Во время семейной жизни предупредит имущественные споры, которые часто становятся камнем преткновения для супругов.

И, наконец, брачный договор, не провоцирует развод, а удерживает от него. Или делает процесс расставания более спокойным. Ведь супруги точно знают, с чем останутся после расставания, поэтому они ограждены от ситуаций, когда в порыве эмоций могут наделать ошибок.

«ЛЮДИ СТАНОВЯТСЯ ОТВЕТСТВЕННЕЕ»

Прописать в брачном договоре, что супруги обязуются любить друг друга, хранить супружескую верность, не злоупотреблять алкоголем и не вести праздный образ жизни, нельзя. Документ может регулировать лишь имущественные отношения между мужем и женой и не должен содержать условия, касающиеся личных отношений.

Кстати, в последние годы менталитет россиян меняется, и многие уже не воспринимают заключение брачного договора как проявление недоверия к половинке.

- Люди становятся более ответственными. У многих в собственности много имущества, есть большие возможности по распоряжению и владению им. Соответственно появляются и риски. Чтобы обезопасить себя и защитить семью, например, от кредиторов, многие пары заключают брачный договор, - говорит Мария Терехова.

Чаще всего к нотариусам обращаются люди среднего возраста, у которых за плечами не один брак, есть дети и пожилые родители. Брачный договор помогает урегулировать тонкие моменты, касающиеся приобретенного ранее имущества. Это ответственный подход, который защищает близких от прошлых и будущих отношений.

НА ЗАМЕТКУ

Третий не лишний

Есть особое условие для брачного договора, при котором документ будет считаться действительным. Для этого заключать его нужно в письменной форме и обязательно заверить у нотариуса. Участие нотариуса позволяет максимально учесть интересы и защитить права обеих сторон. Ведь обязанностью специалиста является разъяснение смысла и значения удостоверяемого им договора, а также правовых последствий его заключения.

Брачный договор может быть заключен в любое время - до регистрации брака или после. При этом договор, заключенный заранее, вступает в силу только со дня регистрации брака. Если же договор заключают супруги, то он вступает в силу с момента нотариального оформления.