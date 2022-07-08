В Петербурге в ресторанах «Вкусно – и точка» исчезнет картошка фри

Картофель фри не могут закупать даже у импортных поставщиков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не успели в Петербурге открыться обновленные рестораны «Вкусно – и точка», как грядут новые перемены. И не очень приятные для любителей фастфуда из бывшего McDonald's. Из меню пропадет картофель фри и картофель по-деревенски. В компании говорят, что причиной стал неурожайный год картофеля.

- В 2021 году в России собрали мало урожая некоторых сортов картофеля, которые мы используем на производстве. За восемь лет работы компании на отечественном рынке, мы старались закупать продукты у местных производителей. Заменить картофель тоже нечем, потому что пока и импорт невозможен, - объяснили в компании «Вкусно – и точка». – Из меню ресторанов в Петербурге и в других городах страны картофель фри будет исчезать постепенно.

Назвать рестораны, где изменения меню коснуться в первую очередь, в компании пока не могут. В ближайшее время дадут точные адреса.

Тем временем, бывшие рестораны McDonald's открылись в Петербурге 22 июня, на полторы недели позже чем в Москве. В заведениях не стали менять интерьер, убрали лишь прошлое упоминание и логотипы. Из меню ушло мороженное «Макфлури» и бургер «БигМак». Рецептуру этих блюд новый владелец использовать не может по закону. Все остальные позиции остались на месте.