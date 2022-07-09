Пошел в первый класс в Одессе: Каким был школьник Максим Галкин и почему не помог первой учительнице, когда она умирала от рака

Пугачева познакомилась с Галкиным, когда ему было всего три года Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Максим Галкин попал в опалу после резкой критики спецоперации России и отъезда из страны вместе с Аллой Пугачевой. Артиста с Украиной связывает немногое – лишь его одесское детство. В курортном городе Галкин пошел в школу в первый класс, но до второго так и не доучился. Его отец был офицером и главнокомандующем в армии, вскоре он получил повышение и вся семья переехала в Москву. Но в местной школе маленького Максима запомнили хорошо. «КП-Петербург» нашла учительницу, которая рассказала, каким будущий муж Аллы Пугачевой был в детстве, как его воспитывал отец-офицер и почему здесь с грустью вспоминают его первую учительницу.

«ОСТРЫЙ НА ЯЗЫЧОК»

В Одессе семья Максима Галкина жила на улице Патриса Лумумбы. Сам Максим в 6 лет писал ее название так: «Улица По-Три-Салумумбы». Мальчик думал, что на этой улице загадочные «салумумбы» встречаются только по трое. Отец Галкина Александр Александрович в то время служил в Одессе, позже стал начальником главного бронетанкового управления и руководителем главного автобронетанкового управления Минобороны РФ, дослужился до звания генерал-полковника.

Максим Галкин с отцом-офицером Фото: @maxgalkinru

Максим же ходил в школу № 4, которая располагалась рядом с домом. Первой учительницей Галкина была педагог Ольга Волкова. Сейчас, как рассказали «КП-Петербург» коллеги, она уже умерла. Но в школе до сих пор помнят ее рассказы о том, каким был юный артист.

- Максим был озорной мальчик, - призналась «КП-Петербург» экс-учительница школы №4, попросившая не называть ее имя. – Как и любой ребенок, любил побегать. Но в целом он был положительный, с уважением относился к учителям, очень послушный. Хороший мальчишка. Семья у него была очень интеллигентная, правильно воспитывала детей.

В первом классе детей еще не аттестовывали, поэтому оценок у маленького Галкина не было. Но, по словам учителей, Максим всегда относился к учебе очень серьезно. Не нарушал дисциплину, был сосредоточен. На любой вопрос учителей мог правильно ответить, используя логику.

- Но при этом всем он был остренький на язычок, - смеется педагог. - Это проявлялось в общении с друзьями. Если кто-то говорил ему что-то обидное, он очень элегантно подбирал выражения, говорил обидчику: «Свое мнение держи при себе». Особо юмор в то время он еще не проявлял. Но дети к нему тянулись, любили с ним играть, хотели с ним дружить и в целом относились очень хорошо.

Галкин с мамой Фото: @maxgalkinru

«ПАРОДИРОВАЛ УЧЕНИКОВ»

Уже тогда, как вспоминают педагоги, по Галкину было видно, что он станет артистом. О нем его первая учительница часто рассказывала своим коллегам.

- Ольги Тимофеевна приходила к нам и говорила: «У меня такой мальчишка есть!». Он так стихотворения хорошо рассказывает, мимикой показывает, движениями. Так что творчество в нем прослеживалось. Мы еще не видели, чтобы в первом классе так выразительно декламировали стихи. Чтобы была такая выразительность речи. А на утреннике, когда его вызывали к доске, он всегда с таким азартом все рассказывал, что весь класс, затаив дыхание, его слушал. Это был его конек.

Кроме стихов Галкин поражал педагогов и своей феноменальной памятью. По словам учителей, Максим все очень быстро запоминал и впитывал информацию, как губка. Что интересно, уже тогда в юном ученике видели и талант пародиста.

- Ольга Тимофеевна говорила, что Максим передразнивал учеников, кого-то пародировал. У него хорошо получалось. Одаренный ребенок. К счастью, учителей не дразнил. Но думаю, во взрослом возрасте он явно это делал, - смеется педагог.

Семья Максима Галкина дружила с семьей Пугачевы Фото: @maxgalkinru

«УЧИТЕЛЬНИЦА НЕ ХОТЕЛА ПРОСИТЬ ЕГО О ПОМОЩИ»

В семье Галкиных, по словам учителей, детьми в основном занималась мама. Отец-офицер был занят службой. Но при этом глава семейства, несмотря на то, что был военным, не воспитывал своих детей в строгости.

- Дети у него не ходили по струнке, - признается учительница. – Личное пространство детей и их свобода – все это в семье соблюдалось. Как дальше у них складывалось, сказать сложно. Отец Максима продвинулся по службе, они переехали в Москву. А там уже, как я слышала от знакомых, Максима нянчила маленькая Алла Пугачева. Ее семья дружила с семьей Галкина.

Сейчас учителя с сожалением признают, что после переезда Максим больше не навещал свою школу в Одессе и свою первую учительницу не вспоминал.

- Когда Ольга Тимофеевна сильно заболела, я говорила ей: «Давай я ему напишу, может, он тебе поможет», - вспоминает педагог. – Но она сказала: «Нет, ни в коем случае». Она была стеснительный человек. Она с ним тоже не переписывалась. Как он уехал, больше никакой связи с ним не было у нее. Да и он как-то не вспоминал свои первые шаги в школе, первую учительницу. А все-таки начинал он с нее! Но она, видимо, не очень сохранилась в его памяти.

Еще в 1 классе Галкин переехал в Москву Фото: Московская многопрофильная гимназия

Ольга Волкова тяжело болела. Несколько лет назад она, как и родители Галкина, умерла от рака. Сейчас большинство учителей, которые знали Максима в одесской школе, уже не стало. Оставшиеся же продолжают следить за судьбой артиста через экран телевизора.

- Я не знаю, почему они с Аллой Пугачевой сейчас в Израиле, - признается одесская учительница. - То ли программа у него там, то ли контракт. Политика тоже не исключена. Но я думаю, что его не стеснял никто, ему все было разрешено, никто спицы в колеса не вставлял. Он развивался и довольно успешно.

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