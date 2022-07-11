Почему коммунальный тариф на вывоз мусора в Петербурге подскочил сразу на 300 рублей

С конца мая до конца июня петербуржцы были уверены, что тариф на вывоз мусора не изменится. Однако и его ценник весомо подскочил. Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще в конце мая петербуржцев предупредили о грядущих повышенных тратах – с 1 июля цены на коммунальные тарифы готовились вырасти. Тогда комитет по тарифам рассказывал, что в пределах города плата за коммуналку вырастет не на 6,3 процента, который установили на федеральном уровне, а всего на 3,5 процента. Так в Петербурге сдержали обещание по ограничению роста тарифов и оставили их ниже планируемого уровня инфляции страны.

Напомним, к каким ценникам готовились петербуржцы в июне:

29 июня комитет неожиданно пересмотрел тариф на газоснабжение, но изменения оказались даже выгодными для горожан – стоимость услуги выросла не до 6985,08 рублей за тысячу кубометров, а только до 6979,93 рублей.

Как менялись тарифы. Фото: Ольга ЖУК

А вот еще одним внезапным (и уже не очень приятным) изменением стал тариф на обработку ТКО. Изначально мусорный тариф оставался единственным стабильным пунктом в квитанции – после 1 июля его ценник должен был остаться на прежнем уровне в 969,70 рублей за кубометр. Но буквально 30 июня тариф подскочил сразу до 1260,43 рублей, а общее повышение платы за КУ составило уже не 3,5 процента, а все 5. Почему мусорный тариф так поздно «набил» себе цену?

Как выяснила «Комсомолка» в пресс-службе комитета по тарифам, как раз 30 июня на заседании правления комитета и приняли решение менять стоимость услуги. Предшествовала этому экспертная оценка обосновывающих документов от «Невского экологического оператора», бумаги регоператор подал для плановой индексации тарифа.

– Изменение тарифа на обращение с ТКО связано с переходом на новую систему обращения с отходами, главная цель которой – увеличить долю обрабатываемых ТКО и сократить объемы захоронения на полигонах. Комитет действовал в рамках своих полномочий, которые заключаются в экспертной оценке поступивших от АО «Невский экологический оператор» («НЭО») обосновывающих документов и материалов, – пояснили в комитете.

Почему подобное заседание не провели ранее 30 июня, в ведомстве не уточнили.

ВОПРОС-ОТВЕТ

С тарифом разобрались, а как быть с насущными мусорными вопросами? «КП» подсмотрела в соцсетях, на что жалуются петербуржцы, и запросила у «НЭО» ответы.

Контейнеры для раздельного сбора мусора от регоператора будут появляться в городе постепенно. Сейчас они есть лишь в трех районах. Фото: Артем КИЛЬКИН

Во дворах не хватает контейнеров для раздельного сбора мусора. Когда они появятся?

Пока новая «раздельная» история доступна только жителям трех районов, проект РСО находится только в начальной своей стадии. В Калининском и Красногвардейском стоят желтые контейнеры для пластика и металла, синие – для макулатуры и черные – для стекла. В Московском доступны синие контейнеры сразу для всех фракций.

– Вскоре в Московском районе установят дополнительные 100 синих контейнеров для сбора вторичных ресурсов. В конце августа будет выбрана наиболее удобная система, после чего контейнеры будут постепенно устанавливаться во всех районах города, – сообщили в «НЭО».

Адреса уже установленных контейнеров есть на сайте регоператора в разделе «Информация для потребителей».

Какой график вывоза мусора должен соблюдать регоператор и куда жаловаться, если мусор долго лежит?

Масштабные мусорные кучи, какие мы видели зимой, в Петербурге уже не найти. Однако в некоторых дворах иногда наблюдают дурнопахнущие «эвересты». В «НЭО» заявили, что график вывоза нарушался только из-за горе-автомобилистов, которые парковали машины возле контейнеров и мешали проехать спецтехнике.

– Жалобы на несвоевременный вывоз мусора являются единичными случаями и отрабатываются в течение 48 часов. Единственной причиной нарушения графика вывоза ТКО является отсутствие доступа к контейнерным площадкам. Всего по городу в июне было составлено 369 актов о невозможности вывоза ТКО. Больше всего таких случаев фиксируется в Красносельском, Колпинском и Пушкинском районах, – отметил регоператор.

Летом, гласят санитарные нормы, контейнеры должны освобождать каждый день, но если мусор залежался под солнышком, можно звонить на горячую линию «НЭО» по телефонам 213-07-10 и 303-80-90.

Счет за мусор есть и в «розовой» квитанции, и в квитанции за электричество. Как оспорить двойную оплату?

– Жильцы домов, которые были переведены на прямые договоры с региональным оператором на основании решения собственников, начисление за обращение с ТКО видят в квитанции АО “ЕИРЦ Петроэлектросбыт”. Остальным потребителям плата за обращение с ТКО включена в иные платежные документы за жилое помещение и коммунальные услуги, – отметили в «НЭО».

Как выяснилось, данные могут передаваться несвоевременно – отсюда и растут ноги у двойных начислений. В части случаев свою роль играет заторможенный переход УК и ТСЖ на прямые договоры с регоператором. О подобных случаях нужно заявлять по телефону 303-80-90 или на почту регоператора office@spb-neo.ru.

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