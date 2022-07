Одышка, пивные животики и седина: Как легенды «Зенита» Аршавин и Кержаков обыграли ветеранов «Спартака» Тихонова и Титова

"КП-Петербург" рассказывает о главных событиях на матче легенд "Зенита" и "Спартака" на "Петровском". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Это как в видеоигре - собрал состав лучших футболистов и гоняешь мяч, кайфуешь. Ну и что, что «физика» у них уже не та, зато мастерство еще вроде бы не пропили, - улыбается довольный отец, приведший двух маленьких сыновей на игру легенд «Зенита» и «Спартака».

Ветераны сине-бело-голубых и красно-белых собрались вечером в пятницу, 8 июля, на простаивавшем пять лет без игр стадионе «Петровский». Матч оказался не просто шоу-прелюдией перед грядущим розыгрышем Суперкубка России между основными командами, но и настоящей бойней. Да и антураж вокруг серьезный: продажа билетов, дерзкие интервью, телетрансляции. Что ж, отцы и дедушки достали с пыльных полок футболки из детства и захватили с собой жен, детей и внуков – болеть за своих, молодость вспоминать.

Он вернулся! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

С непривычки обходим «Петровский». Все на месте, трава идеальная, скамейки на трибунах все те же, с потертостями и трещинами. На втором круге поймали таких же любопытных болельщиков «Зенита» Михаила и Георгия, отца с сыном.

- Приятно вернуться «домой». Даже на трибуны сразу не поднялись, хочется сначала обойти родные стены, ностальгию прочувствовать. От матча ждем зрелища, счет 10:9! Ну, Кержаков «бил, бью и буду бить». Аршавин должен повторить покер свой, забитый «Ливерпулю». «Спартаку» здесь нечего ловить, наши моложе и посильнее! – был уверен Михаил.

Тест на возраст. Узнай золотой состав "Зенита" 90-х и нулевых. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К слову, средний возраст спартаковцев реально был побольше – 46 лет против 43 у зенитовцев. Но Титов, Аленичев, Тихонов, Филимонов, Мор и другие легенды красно-белых приехали не отбывать номер. Тем более, состав у ветеранов «Спартака» сыгранный, они выступают на других турнирах, в отличие от легенд «Зенита». Масла в огонь перед игрой подкинул заядлый рыбак и экс-полузащитник обоих клубов Владимир Быстров, сравнивший москвичей с окунем, а петербуржцев с щукой.

- Ой, да «Зенит» пусть себя хоть львами считают. Ради бога, только гривы Дзюбы не хватает сегодня на матче, – отчеканил фанат «Спартака» с 41-летним стажем Денис, приехавший на матч легенд с сыном и женой. – Наши ребята-ветераны – это настоящие бизоны, могучие мамонты! Ветеранская молодежь «Зенита» себя толком еще не показала, так что хвалиться не надо.

И кто только Дениса за язык тянул.

Спартаковских болельщиков было гораздо меньше, чем петербургских, но гостевой сектор не пустовал - несколько сотен москвичей приехали поддержать кумиров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

НОСТАЛЬГИЯ ВО ВСЕМ

Открыли матч под шутливую песню Михаила Боярского и Сергея Мигицко, где они в анекдотичной форме обыгрывали прозвища и фирменные черты каждого футболиста. Вот только на поле было уже не до смеха. Играли 11 на 11, два тайма по 40 минут с неограниченным числом замен. Аршавин, Анюков, Быстров, Кержаков, Погребняк и другие рванули вперед, решив задать высокий темп с первых секунд. Спартаковцы не повелись, компактно оборонялись и позиционно атаковали.

Да, больше половины из легенд уже не поддерживают форму, а всецело заняты другой работой: в администрации клубов, на спортивных телеканалах, в бизнесе и даже в Госдуме РФ. У некоторых не та «дыхалка», на висках седина, да и пивное пузико мешает. Аршавин, например, «слег» после 20 минут игры, но отдышался и позже вернулся на поле.

Матч искрился: были и грубые подкаты, и споры с судьей и соперником, и мастерские навесы, прострелы и передачи. Дирижеры «Спартака» Андрей Тихонов и Дмитрий Аленичев часто комбинировали и подходили к штрафной соперника, но не хватало финального паса под удар.

Кержаков себе не изменял. Бил, бьет и собирается бить. У него одного из немногих прекрасная физическая форма, без пивного животика. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 25-й минуте Анюков взял игру на себя, проврался к вратарской, пробил и попал в защитника. Но рикошетом мяч отскочил к Роману Широкову, который оттеснил защитника гостей и классно пробил «ножницами» выше головы Александра Филимонова – 1:0.

- Мы ожидали совершенно другой уровень игры, более низкий, – честно признался известный комментатор Виктор Гусев. – Я часто езжу на игры с ветеранами. И они все-таки не очень серьезные, обычно без защиты. Много голов. А тут – какие подкаты, как бьются! Настоящий, очень хороший футбол. Искренний.

Ветераны стелись в подкатах, но друг с другом особо не конфликтовали, только на судью прикрикивали матом. Соскучились, видимо. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пусть зенитовцы и не были сыгранными и отдавали мяч «Спартаку», но старые связки сработали на ура. В нужный момент выстрелила пара Аршавин – Кержаков. Первый открылся на точную передачу, прорвался по флангу к воротам Филимонова, оттянул на себя внимание голкипера и защитника и выкатил тонкий пас на партнера – 2:0, Александр не промазал в пустые ворота. На двоих им 80 лет, но отпраздновали по-юниорски, как в 2001-м году, кувыркаясь друг через друга, повеселив весь стадион.

РАДОСТЬ БОЯРСКОГО И ГНЕВ СПАРТАКОВЦЕВ

Кубок легенд и золотые медали вручали «Зениту», как и полагается, под вечный хит группы «Queen We Are The Champions». Для общего фото к ветеранам побежал сам Михаил Боярский и гордо поднял трофей над головой. Футболисты достаточно быстро скрылись в подтрибунном помещении – наверняка, праздновать. Однако было слышно, что спартаковцы недовольны соперником.

Пожалуй, самый счастливый человек в тот вечер на "Петровском". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- А нечего автобус такой ставить в штрафной! – Возмутился кто-то из легенд.

Покрасневший и отдавший все силы Владимир Быстров после матча попытался оправдаться. И понять его можно.

- Ну, знаете, когда пять лет не играешь в футбол, можно и «автобус» поставить, - отшутился Быстров.

А болельщики уходили с «Петровского» словно это и не была товарищеская игра. Ярко делились впечатлениями, вспоминали, кто и что проспорил. И высказали надежду увидеть легенд еще раз. Ну, а вдруг – реванш в Москве?

Если "Спартак" отыграл почти без замен, то зенитовцы частенько убегали на скамью запасных. Ставка сработала - в концовке у хозяев было больше сил. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СПРАВКА «КП»

Ветераны «Зенита» – ветераны «Спартака» – 2:0 (1:0 после первого тайма)

Голы: 1:0 – Широков (25 минута), 2:0 – Кержаков (50).

Заявка «Спартака»: Александр Филимонов, Андрей Тихонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хлестов, Эдуард Мор, Александр Ширко, Валерий Шмаров, Евгений Бушманов, Андрей Коновалов, Владимир Джубанов, Александр Самедов, Константин Головской, Максим Бузникин, Дмитрий Комбаров.

Заявка «Зенита»: Павел Погребняк, Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Владимир Быстров, Алексей Игонин, Валерий Цветков, Анатолий Тимощук, Олег Власов, Александр Спивак, Александр Куртиян, Роман Широков, Александр Анюков, Денис Угаров, Андрей Кобелев, Дмитрий Радченко, Евгений Тарасов и Юрий Окрошидзе.