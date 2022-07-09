Курбан-байрам отпраздновали мусульмане у Соборной мечети в Петербурге

Мусульмане пришли на празднование одного из самых важнейших праздников для Ислама — Курбан-байрам Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге мусульмане отметили один из самых значимых праздников – Курбан-байрам. Тысячи верующих собрались у Соборной мечети в память жертвоприношения Ибрахима, который считается у мусульман пророком. Богослужения прошли с 04:15 до 06:00 часов 9 июля.

Празднование начинается ранним утром — с 04:15 часов Фото: Артем КИЛЬКИН

В прошлом году Курбан-байрам праздновали в онлайн-режиме из-за пандемии COVID-19. В этот раз масштабное событие прошло без ограничений.

В этом году ограничения из-за пандемии не помешали провести масштабный праздник Фото: Артем КИЛЬКИН

- Тысячи верующих начали приходить к Соборной мечети с раннего утра. В нечистой одежде приходить на праздник нельзя – каждый выглядел опрятно и аккуратно, - передал корреспондент «КП-Петербург», который находился на месте празднования.

Курбан-байрам отмечают через 70 дней после праздника Ураза-байрам Фото: Артем КИЛЬКИН

Со священной датой мусульман в Петербурге поздравил и губернатор Александр Беглов. Он пожелал верующим здоровья, благоденственных дней и добрых надежд.

На праздник принято приходить в чистой одежде Фото: Артем КИЛЬКИН

- В этом празднике, пришедшем из глубины веков, – незыблемость веры, торжество духа и милосердия. Курбан-байрам стал частью богатейшего наследия народов России. Духовные и нравственные традиции, передаваемые из поколения в поколение, объединили наше общество, помогли возродить сильную Россию, - сказал глава Санкт-Петербурга.

В этот день мусульманам предписывают угощать всех, в первую очередь — бедных Фото: Артем КИЛЬКИН

В поздравлении Беглов добавил, что в Петербурге в мире и согласии живут представители многих народов.

В священный праздник правила предписывают мусульманам не ссориться Фото: Артем КИЛЬКИН

- Мусульманская культура вносит большой вклад в сохранение культурного многообразия, укрепление общественного согласия, - отметил глава Северной столицы.

Со священным праздником мусульман поздравил и губернатор Беглов Фото: Артем КИЛЬКИН

Безопасность праздника контролировали сотрудники Росгвардии Петербурга, которые тоже ранним утром заступили на посты у Соборной мечети.

Курбан-байрам отмечают в честь испытания, которое прошел пророк Ибрагим Фото: Артем КИЛЬКИН

Курбан-байрам отмечают в честь испытания, которое прошел пророк Ибрахим. Во сне ему явился ангел Джабраил и передал важную весть, что Аллах просит принести в жертву сына Ибрахима. Пророк долго мучился и решился на убийство. Однако в последний момент Аллах выбрал другую жертву. Ею стал баран.

Верующим нельзя в этот день заниматься физическим трудом. Исключение — молитва Фото: Артем КИЛЬКИН

В правилах праздника мусульманам предписывают угощать всех, в первую очередь – бедных. После праздника верующие обычно навещают родственников и друзей.

Для проведения праздника в районе мечети изменяли движение трамваев и предупреждали водителей Фото: Артем КИЛЬКИН

В день Курбан-байрама нельзя заниматься физическим трудом, который отвлекает от молитвы.

Мусульмане также жертвовали деньги на содержание мечети Фото: Артем КИЛЬКИН

Кроме этого, мусульманам запрещают ссориться с другими людьми и причинять им неудобства.