Певица МакSим восхитила откровенным платьем стадион в Петербурге на матче «Зенит» – «Спартак»

Певица МакSим вышла на стадион перед матчем "Зенит" - "Спартак" в откровенном платье, чтобы спеть для фанатов команды из Москвы Фото: Артем КИЛЬКИН

Певица МакSим восхитила зрителей своим откровенным платьем на стадионе «Газпром-Арены» перед матчем «Зенита» и «Спартака» за Суперкубок России. На поле она спела одну из любимых песен фанатов красно-белой команды из Москвы – «Знаешь ли ты».

МакSим исполнила свой хит — "Знаешь ли ты" Фото: Артем КИЛЬКИН

- МакSим спела перед трибуной с фанатами «Спартака» полюбившийся им хит – «Знаешь ли ты». Болельщики «Зенита» пытались его перекричать матерной кричалкой, которая высмеивает гостей, - передает корреспондент «КП-Петербург», который следит за матчем.

Откровенное платье певицы вызвало овации фанатов "Спартака" Фото: Артем КИЛЬКИН

Однако такое отношение не смутило МакSим и фанатов «Спартака». Они все равно продолжали петь вместе.

- Фанаты «Спартака» хором пели с МакSим. Она и бровью не повела, ни на секунду не смутилась и даже не посмотрела в сторону тех, кто пытался ее перекричать, - заметил корреспондент «КП».

Попытки фанатов "Зенита" перекричать певицу и болельщиков "Спартака" МакSим отразила невозмотимостью Фото: Артем КИЛЬКИН

Откровенный наряд певицы вызвал одобрительные крики фанатов «Спартака». После исполнения своего хита певица под возгласы болельщиков красно-белых отошла от их трибуны. И осталась невозмутима перед любителями «Зенита».