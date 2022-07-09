«Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 4:0 в матче за Суперкубок России

"Зенит" всухую выиграл у "Спартака" со счетом 4:0 в матче за Суперкубок России
Фото: Артем КИЛЬКИН
«Зенит» разгромил «Спартак» в битве за Суперкубок России. Матч проходил в Петербурге, на стадионе собралось почти 56 тысяч человек. Красно-белые не побеждали в Северной столице уже 10 лет, не получилось и сейчас.
Петербургский клуб не пропустил ни одного мяча в свои ворота
Фото: Артем КИЛЬКИН
На 30 минуте после отскока мяч попал к нападающему Ивану Сергееву, и он пушечным ударом из-за штрафной положил мяч в дальнюю девятку.
За 10 лет "Спартак" ни разу не побеждал в Петербурге
Фото: Артем КИЛЬКИН
А через пять минут Малком выбежал один на один с голкипером москвичей Селиховым, обыграл его и забил второй гол.
Всего "Зенит" совершил 10 ударов по воротам соперника
Фото: Артем КИЛЬКИН
Казалось бы, «Спартак» должен был воспрянуть духом после перерыва, но вместо этого буквально сразу же получил мяч после выхода из раздевалки.
Последний, четвертый, гол "Зенит" забил уже в дополнительное время
Фото: Артем КИЛЬКИН
Итоговый разгромный счёт установили Вендел и новичок Кассьерра.
У "Спартака" арбитры зафиксировали 16 фолов за игру
Фото: Артем КИЛЬКИН
Добавим, что «Зенит» выиграл свой седьмой Суперкубок России в истории.
Команда "Зенита" завоевала седьмой по счету Суперкубок
Фото: Артем КИЛЬКИН
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