Петербург обогнал Москву в индексе стоимости жизни

Петербург за полгода улучшил свой результат. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург обскакал Москву в индексе стоимости жизни. Мировой рейтинг составило аналитическое агентство Numbeo по результатам прошедшего полугодия. В нем Северная столица заняла 279-е место, поднявшись с 437-го. А вот российская столица расположилась только на 287-ой строчке хоть и улучшила результат, в прошлом рейтинге она была на 396-м месте.

- Numbeo для подсчета индекса стоимости жизни в качестве базового использует показатель Нью-Йорка, он у них -100, - говорится в сообщении агентства.

У Петербурга нынешний результат 53, у Москвы 50,79. Агентство оценивали цены на продукты, стоимость в ресторанах, проезд в транспорте, а также ЖКЖ. Но при этом в расчете не учитывают аренду и ипотеку.

Лидером рейтинга стала столица Бермудских островов - город Гамильтон. Остальные места в семерке лидеров забрали швейцарские города Базиль, Цюрих, Цуг, Лозанна, Берн и Женева. Нью-Йорк стал десятым.

В рейтинге есть и российские города. Так, например, Казань заняла 300-ое место, следом идет Новосибирск, Краснодар и Нижний-Новгород.