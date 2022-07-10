«Я скучал по русским людям!»: Болельщик из Бразилии, ставший мемом на ЧМ-2018, вернулся в Россию и просит гражданство

Болельщик-мем из Бразилии Томер Савойя появился в Петербурге и заявил, что хочет российское гражданство. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Брат, я скучал по россиянам. Россия, я люблю тебя, я хочу российское гражданство! – прокричал на русском языке Томер Савойя, легендарный бразильский болельщик, породивший мем «Россия, это *** (офигенно), братан» на чемпионате мира 2018 года, который после этого ушел в народ и с ним делали сувениры, рекламу и татуировки.

Неожиданного гостя в той самой шапке с рогами мы встретили не на теплом пляже в Сан-Паулу, а на Суперкубке России в Петербурге, в котором «Зенит» разгромил «Спартак». Породнившийся с россиянами бразилец снова прилетел в страну, где он, пожалуй, куда известнее, чем на родине. Томер попался нам на трибуне для СМИ. Статный бородач работает на спортивном телеканале в Бразилии. Сюда прилетел, чтобы поговорить с земляками из «Зенита» и забрать небольшой трофей.

- Ох, перелет был трудным, через Дубай. Но я не боялся лететь в России в это непростое время. Я влюбился в русских людей, и я, правда, тосковал по ним эти четыре года после чемпионата мира. И я всегда буду любить россиян. Вот мое послание всей России - любите! Так что Россия все еще офигенна, братан! – перешел на английский язык насквозь пропотевший Томер.

Честно говоря, футбол Томера мало интересовал. Он постоянно бегал куда-то и признавался всем в любви. Фото: Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Спустя десятки селфи с поклонниками снова вылавливаем бразильца. По его словам, он хотел бы сфотографироваться с капитаном «Зенита» Дугласом Сантосом и попросить его подарить ему капитанскую повязку. Теперь Томер их коллекционируют – первая уже есть, от Игоря Акинфеева из ЦСКА.

- Ох, мужик, сегодня я болею за своих земляков, за красивый футбол. А из клубов России мне нравится Ростов! Меня там очень тепло встретили четыре года назад, я этого никогда не забуду. Петербург, конечно, красивый город с богатой историей, но ваша, погода, братан... Эти дожди! Я предпочитаю погоду как в Ростове-на-Дону. Она похожа на мою родину Бразилию, - смеется человек-мем.

У бразильца в итоге получилось взять интервью с Дугласом Сантосом, тот был рад видеть земляка. Фото: Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

С Сантосом бразилец в итоге поговорил и записал с ним интервью для своего канала. Томер работает без подготовки, всегда импровизирует и снимает видео от руки, что наверняка подкупает зрителя. Российские коллеги в это время смотрели на него, скорее, с иронией. Но братались с Томером все без исключения.

- Русские люди, я очень хочу российское гражданство! – еще раз подчеркнул бразилец на чистом русском между парочкой селфи с поклонниками.

Думается, что проблем с оформлением документов у Томера не будет, было бы только желание пойти до конца. К слову, имя и отчество Владимира Путина он уже выучил, произносит четко, так что можно уже записывать видеообращение к президенту.

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