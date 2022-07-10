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Общество10 июля 2022 14:08

Огромные очереди, эвакуация и мультяшный реслинг: В Петербурге прошел фестиваль косплейщиков Epic Con

Мероприятие собрало десятки любителей гик-культуры
Авторы (2):
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Юлия ПЫХАЛОВА
Кого только не встретишь на фестивале.

Кого только не встретишь на фестивале.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эльфы, ведьмы, супергерои и другие волшебные существа. Что за чертовщина, подумаете вы? А нет, всего лишь фестиваль кино, косплея и компьютерных игр Epic Con. Он проходит в Петербурге два дня, с 9 по 10 июля. Не обошлось без происшествий. Показываем самые яркие фотографии мероприятия.

Для начала пришлось промокнуть под дождем.

Для начала пришлось промокнуть под дождем.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кто бы мог подумать, что любителей косплея в Северной столице так много. Желающие попасть на фестиваль растянулись у входа в огромную очередь. Дегтя в ожидание добавила и погода, посетителям пришлось помокнуть под дождем, прежде чем попасть во внутрь. Так что наряженные участники, а таких было много, подпортили свои костюмы еще до начала.

На сцене демонстрировали свои костюмы.

На сцене демонстрировали свои костюмы.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Это очередь на Epic Con. Чтобы показать ее побыстрее, наверное, мне нужно побежать, - удивляется числу людей в очереди корреспондент «КП». - На улице идет дождь, но людей это вроде не пугает.

За кулисами участники поправиляли рога, парики и усики.

За кулисами участники поправиляли рога, парики и усики.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ура, спустя 30 минут ожидания, люди все-таки попали на Epic Con. Внутри царила буквально волшебная атмосфера. Одни участники поправляли рога, кости, усики, парки и прочие атрибуты, которые перевоплощали их в сказочных существ. На сцене вроде показа мод, косплейщики демонстрировали костюмы из комиксов, мультфильмов и фильмов.

Впечатляющие костюмы приготовили участники.

Впечатляющие костюмы приготовили участники.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На улице расположился ринг, волшебные персонажи устроили реслинг. Драка была не настоящей... Но где еще увидишь мордобой сказочных персонажей?

Не обошлось без происшествий. В первый день фестиваля пришлось эвакуировать посетителей из здания. Неизвестный сообщил о «лже-минировании». В воскресенье веселью уже никто не мешал.

Шуточный реслинг собрал много зрителей. Но где еще увидишь мордобой сказочных персонажей?

Шуточный реслинг собрал много зрителей. Но где еще увидишь мордобой сказочных персонажей?

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, посетить фестиваль – удовольствие не дешевое. Самый дешевый билет стоил 1950 рублей, а самый дорогой – 3500 рублей.

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