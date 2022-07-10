Огромные очереди, эвакуация и мультяшный реслинг: В Петербурге прошел фестиваль косплейщиков Epic Con

Кого только не встретишь на фестивале. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эльфы, ведьмы, супергерои и другие волшебные существа. Что за чертовщина, подумаете вы? А нет, всего лишь фестиваль кино, косплея и компьютерных игр Epic Con. Он проходит в Петербурге два дня, с 9 по 10 июля. Не обошлось без происшествий. Показываем самые яркие фотографии мероприятия.

Для начала пришлось промокнуть под дождем. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кто бы мог подумать, что любителей косплея в Северной столице так много. Желающие попасть на фестиваль растянулись у входа в огромную очередь. Дегтя в ожидание добавила и погода, посетителям пришлось помокнуть под дождем, прежде чем попасть во внутрь. Так что наряженные участники, а таких было много, подпортили свои костюмы еще до начала.

На сцене демонстрировали свои костюмы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Это очередь на Epic Con. Чтобы показать ее побыстрее, наверное, мне нужно побежать, - удивляется числу людей в очереди корреспондент «КП». - На улице идет дождь, но людей это вроде не пугает.

За кулисами участники поправиляли рога, парики и усики. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ура, спустя 30 минут ожидания, люди все-таки попали на Epic Con. Внутри царила буквально волшебная атмосфера. Одни участники поправляли рога, кости, усики, парки и прочие атрибуты, которые перевоплощали их в сказочных существ. На сцене вроде показа мод, косплейщики демонстрировали костюмы из комиксов, мультфильмов и фильмов.

Впечатляющие костюмы приготовили участники. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На улице расположился ринг, волшебные персонажи устроили реслинг. Драка была не настоящей... Но где еще увидишь мордобой сказочных персонажей?

Не обошлось без происшествий. В первый день фестиваля пришлось эвакуировать посетителей из здания. Неизвестный сообщил о «лже-минировании». В воскресенье веселью уже никто не мешал.

Шуточный реслинг собрал много зрителей. Но где еще увидишь мордобой сказочных персонажей? Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, посетить фестиваль – удовольствие не дешевое. Самый дешевый билет стоил 1950 рублей, а самый дорогой – 3500 рублей.