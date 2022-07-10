Снайпера, убивавшего отдыхающих у озер в Ленобласти, задержала полиция

Мужчина живет с бабушкой и работает уборщиком. Фото: источник "КП"

Полиция Петербурга задержала жителя Купчино, которые стрелял по отдыхающим на озерах Всеволожского района Ленобласти. По версии следствия, одного человека он застрелили насмерть еще 3 июля на берегу озера Гупиярви, второго ранил 9 июля на пляже Лемболовское.

В первом эпизоде 33-летняя свидетельница и подруга убитого рассказала, что ночью из леса в ее спутника кто-то выстрелил. Найти кто именно, сразу не удалось. 33-летний пострадавший скончался на месте.

Спустя несколько дней случай повторился, отдыхающий заходил в воду как ему в спину кто-то выстрелил. Очевидцы слышали хлопок из леса. Раненного туриста смогли спасти, пока он в больнице.

Мужчина две недели наводил ужас на отдыхающих на пляже. Фото: Источник "КП"

10 июля в Купчино задержали 27-летнего мужчину по имени Михаил. Известно, что он живет с бабушкой и работает уборщиком.

- В Лесколово живет брат подозреваемого. Туда стрелок приезжал погостить на выходные. Сотрудники уголовного розыска изъяли у Михаила орудие преступления, пневматическую винтовку «Hatsan flash» калибра 6,35 мм, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

У подозреваемого изъяли пневматическую винтовку «Hatsan flash» калибра 6,35 мм. Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и ЛО

У следствия появилась и причина, почему уборщик решил устроить охоту на отдыхающих.

- По предварительной информации, злоумышленник вознамерился бороться с наркоманами и почему-то решил, что они собираются в районе злополучных озер, - добавили в ведомстве.

Задержанный передан следователям.