Мальчик прыгнул с моста прямо перед катером в Петербурге

Ребенок прыгнул с моста прямо перед катером в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге мальчик прыгнул с моста в воду прямо перед несущемся катером. Инцидент произошел на Матисовом канале недалеко от жилых домов. Мужчина с ребенком в надувной лодке с мотором шел по каналу, когда вдруг неожиданно сверху на них чуть-было не свалился мальчик. Все произошедшее попало на видео.

- Дети там часто прыгают с моста, несмотря на то, что под ним проплывают и лодки, и сапы, а глубина очень маленькая. Это канал прямо за ТЦ "Жемчужная плаза", - рассказал "КП-Петербург" местный житель.

На кадрах, попавших в сеть, видно, что лодка плывет на небольшой скорости по каналу. На борту находится ребенок в спасательном жилете и пристегнутый к лодке для безопасности. В какой-то момент лодка проезжает под мостом и как только начинает оттуда выходить, прямо перед носом катера плюхается в воду мальчик, прыгнувший ради развлечения с моста.

Мужчина в лодке от испуга и неожиданности вскрикнул. Как сообщают очевидцы, мальчик, прыгнувший с моста, совершенно не пострадал. Провели ли после этого с ним родители воспитательную беседу об опасности подобных прыжков, не уточняется.