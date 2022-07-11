В будущее – с надеждой: в Мраморном дворце вручили дипломы лучшим выпускникам СПбУТУиЭ

В Мраморном дворце вручили дипломы лучшим выпускникам СПбУТУиЭ. Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

Учебный год подошел к концу – пришла пора вручать дипломы вчерашним студентам! В четверг, 7 июля, в стенах Мраморного дворца 150 лучших выпускников Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики и университетского Колледжа получили свои документы с заслуженно красными обложками. На церемонии, которая проходила в Белом зале дворца, были представители органов государственной власти, бизнес-сообщества, деятели науки, культуры и образования. Гостями также стали преподаватели, родные и близкие выпускников.

- Сегодня у нас всех день большой радости и гордости. Это самый большой ежегодный праздник всей команды университета – результат нашей многолетней работы. Вы определились с будущей профессией, мы со своей стороны сделали все, чтобы вы получили настоящие знания, научились применять их на практике и стали востребованными специалистами, - отметил ректор СПбУТУиЭ Олег Смешко.

Теплые напутствия выпускникам дал заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по науке и высшему образованию, почетный профессор СПбУТУиЭ Олег Смолин. Он пожелал молодым специалистам любви к знаниям, культуре, стране, будущей профессии, а также простого человеческого счастья и благополучия. Председатель Комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов передал выпускникам поздравления от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и отметил, что они - то поколение, которое должно отвечать своими знаниями и трудом на все современные вызовы.

- Я думаю, что вы найдете свое применение и в промышленности, и в бизнесе, и в социальной сфере. Вы живете в прекрасном городе, в котором вы сможете реализовать себя, - уверен Андрей Максимов.

Председатель Комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов. Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в свою очередь напомнил о долге лучших из молодого поколения перед своей семьей, городом и страной.

-Уверен, вы будете вспоминать время, которое провели в университете, колледже, как одно из самых счастливых в жизни. Перед вами сегодня множество дорог, большое количество возможностей. Важно, чтобы каждый нашел свой путь. Идите по жизни с высоко поднятой головой, помните тех, кто дал вам знания. Законодательное Собрание всегда держит для вас двери открытыми, приходите, - сказал спикер ЗакСа.

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

- Вы сегодня расстаетесь со званием студента. Тот фундамент, который вы заложили с преподавателями, позволит построить крепкое здание, - считает председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин.

Долгожданные дипломы отличникам вручили: первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь, руководитель Института лингвистических исследований РАН, академик РАН, почетный профессор СПбУТУиЭ Николай Казанский, глава Муниципального образования «Екатерингофский» Олег Смакотин и заместитель начальника управления Администрации Санкт-Петербурга Екатерина Коваленко.

Депутат ГД РФ Сергей Боярский (слева). Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

Самым молодым выпускникам – вчерашним учащимся университетского Колледжа дипломы с отличием вручила Екатерина Коваленко – заместитель начальника управления Администрации Санкт-Петербурга, выпускница магистратуры СПбУТУиЭ 2017 года.

Важность момента и серьезные слова напутствия не отменяли того, что праздник – это всегда веселье и приятные сюрпризы. Еще при входе во дворец выпускников встречали мимы театра «ШумиМ», с которыми так интересно было пообщаться и сделать веселые фотографии на память. С музыкальными подарками перед выпускниками и гостями церемонии выступили вокальная группа «Филармония», которая выступала на ПМЭФ и Международном культурном форуме.