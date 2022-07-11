Самодостаточность, уверенность в себе и партнерах: Каким должен быть бизнес, чтобы развиваться в эпоху перемен

Локдаун оказался лишь разминкой перед настоящей проверкой на прочность. Несмотря на это, город продолжает строиться (на фото ЖК «ЛесART»). Фото предоставлено пресс-службой компании «ЛенРусСтрой».

Строительная корпорация «ЛенРусСтрой» была основана в Санкт-Петербурге в 2001 году. Сегодня это многопрофильный строительный холдинг, в который входит пятнадцать компаний разного профиля - от проектирования и строительства до благоустройства и производства сельскохозяйственной продукции. География проектов представлена самыми разными регионами России.

Рассказываем, как сейчас себя чувствует бизнес «ЛенРусСтроя» и что помогло компании пережить пандемию и работать в условиях геополитической турбулентности.

СПАСЕНИЕ В РЕСУРСАХ

Пандемию, которая стала непростым испытанием для всех, бизнес пережил вполне достойно. Но локдаун оказался лишь разминкой перед настоящей проверкой на прочность. Санкции, нестабильная экономика, разрыв международных контактов, перебои в логистике, прерывание налаженных цепочек стали причиной новых сложностей, с которыми раньше компании не сталкивались.

Чтобы приспособиться к сверхновой реальности, нужно пересматривать привычные схемы, внедрять оригинальные решения и оперативно изобретать способы решения задач, список которых регулярно пополняется. Лучше всего это получается у компаний, в которых основные направления деятельности обеспечиваются собственными ресурсами.

- Чтобы отвечать на новые вызовы и преодолевать кризисы, бизнес должен быть самодостаточным. Компания «ЛенРусСтрой» за двадцать лет работы превратилась из сравнительно небольшой подрядной организации в многопрофильный строительный холдинг, - говорит основатель и владелец компании «ЛенРусСтрой» Леонид Кваснюк. - Сейчас среди активов компании и собственный домостроительный комбинат, загруженный внутренними заказами, и проектные организации, и специализированные подрядные организации. У нас даже есть собственное агропромышленное предприятие. Можем накормить себя и других в эти непростые времена.

Речь о бывшем совхозе «Предпортовый», где выращивают капусту, картофель, морковь, огурцы, причем обходятся собственным семенным фондом. Есть у холдинга и молочное хозяйство - около 1300 голов крупного рогатого скота.

ПОТЕНЦИАЛ В КОМАНДЕ

За каждое направление деятельности компании отвечают профессионалы, которые при этом умеют работать в команде. Они слышат и тщательно анализируют потребности людей, изучают подходы лучших отечественных и зарубежных девелоперов, создают новые технологические процессы, исследуют и улучшают существующий продукт.

Именно самодостаточность позволяет «ЛенРусСтрою» справляться с любыми нестандартными ситуациями.

- Уже не первый раз мы переживаем кризисы и со временем стали к ним устойчивы. Конечно, расслабиться не получается, потому что у каждого кризиса своя особенность, которая заставляет искать новые пути развития, - добавляет Леонид Кваснюк. - В пандемию мы не останавливали работу ни на один день. Не произошло этого и сейчас, когда нарушились логистические цепочки и прервалось международное сотрудничество. Часть строительной продукции мы производим сами, у нас сосредоточены все виды проектных и строительных специальностей, есть собственные бригады отделочников, имеется большой парк строительной техники. Нам удалось быстро наладить логистику, чтобы строительный процесс оставался непрерывным. У нас есть ресурсы, команда, а еще хорошая репутация и надежные партнеры. Мы долгое время работали над созданием атмосферы доверия, и сегодня это доверие работает на нас.

По словам Леонида Кваснюка, у каждого кризиса есть свои особенности, и это хороший толчок для поиска эффективных решений. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОМФОРТНЫЕ КВАРТАЛЫ ДЛЯ КАЖДОГО

Принцип самодостаточности прослеживается и в проектах СК «ЛенРусСтрой». С момента основания компания занималась проектами комплексного освоения территорий. Возвела кварталы, в которых все под рукой - в пешеходной или велосипедной доступности. Жители могут не уезжать из района, в котором есть все необходимое для повседневной жизни, творчества, развития, занятий спортом, обучения и работы.

Отличный пример такого подхода - жилой район «Новое Горелово», который будет полностью готов в этом году. На его территории две школы (на 550 и 640 человек) и три детских сада (на 240, 280, 100 человек), пожарное депо, медицинский центр, магазины известных брендов, пекарни, детские центры и площадки, развивающие пространства для занятий спортом. Район полностью обеспечен паркингами и местами для парковок. К концу года достроят еще один торговый центр с многоуровневым паркингом на 600 мест.

Кстати, торгово-бытовая инфраструктура тщательно подбирается в расчете на самый разный контингент жителей. Застройщик не продает коммерческие помещения, а сдает их в аренду, поэтому может влиять на состав арендаторов, и не допускает однообразия и ограниченности.

В центре района находится экобульвар с различными зонами для активного и спокойного отдыха жителей всех возвратов. Бульвар может стать импровизированным кинотеатром, концертной площадкой, дискотекой, игровой зоной. К нему примыкает большой плейхаб площадью 4,5 гектара. Здесь есть беговые и велосипедные дорожки, он насыщен тренажерами и аттракционами для жителей разного возраста. Особое внимание в районе уделено общественным пространствам и зеленым зонам.

«УМНЫЕ» КВАРТИРЫ И ДВОРЫ

Когда мировой локдаун заставил девелоперов пересматривать подходы к градостроительству, «ЛенРусСтрой» совершенствовал собственный тренд - продолжал строить самодостаточные районы с развитой инфраструктурой и обустроенным зелеными зонами. В жилом районе «ЛесART», который спроектировали в 2020-м и начали строить в 2021-м, отразили все базовые принципы компании по созданию жилой среды.

Но застройщик пошел дальше и создает «умную» среду. В районе «ЛесART» появятся не только «умные» квартиры, но и «умный» двор и «умный» квартал, который позволит жителям экономить самый невосполнимый ресурс - время. Ну и, конечно, в новом районе предусмотрена вся необходимая социальная, бытовая, развлекательная инфраструктура, места для работы и отдыха в пешей доступности. Жителям не нужно будет покидать границы района, они смогут быстро получать необходимые услуги прямо в квартале.

ДОСЛОВНО

«Мы строили, строим и будем строить дальше! На достигнутом останавливаться точно не собираемся, будем расти и использовать для этого все возможности. Движение - это жизнь, мы ставим цель и идем к ней, а по-другому просто никак».

(Леонид Кваснюк, основатель и владелец компании «ЛенРусСтрой».)

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Уйти от зависимости

Собственный домостроительный комбинат помогает холдингу снижать себестоимость и ускорять строительство. Комбинат был модернизирован в 2019 году и теперь производит современные панели и перекрытия с новым качеством поверхности и разнообразной геометрией.

Как итог, компания может создавать нестандартные планировки квартир, изменять высоту потолков и размер оконных проемов. Кроме самих панелей, комбинат выпускает и другие строительные материалы. В нынешних условиях наличие такого актива позволяет быстро наладить процесс импортозамещения.

- Сейчас проектные мощности комбината - семьдесят тысяч квадратных метров в год, но при необходимости, если государство поставит задачу нарастить производство, их можно увеличить в два раза, - добавляет Леонид Кваснюк.