Затишье перед бурей: Главный синоптик Петербурга предупредил о возвращении жары и ураганном ветре

Ураган и грозы накроют Петербург 12 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Санкт-Петербург надвигается настоящая буря, причем вместе с жарой. К городу медленно подходит теплый атмосферный фронт от циклона «ZELDA». Из-за него в Северной столице резко поднимется температура воздуха, при этом на город обрушатся ливни, грозы, град, а ветер будет такой силы, что зонты могут легко улететь. Об этом горожан предупредил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

- Ночью 12 июля прохождение теплого фронта через Санкт-Петербурге и Ленинградскую область будет сопровождаться ливнями, грозами местами с градом и усилением ветра до 15-20 метров в секунду, - рассказал синоптик.

Днем 12 июля воздух в Петербурге снова раскалится. Температура поднимется до 26-31 градуса. Во второй половине дня на город с юга надвинется холодный фронт. начнутся кратковременные дожди, сильные ливни, грозы и град. Ветер поднимется до ураганного в 23-28 метров в секунду.

- Так что завтрашний день надо пережить, - предупредил горожан синоптик.

Напомним, что 11 июля в Петербурге также ожидаются дожди во второй половине дня, возможны грозы, а температура будет на уровне 21-23 градусов.