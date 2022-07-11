«Один уничтожил 10 националистов и ценой жизни защитил роту»: Погибший на спецоперации капитан из Петербурга удостоен звания Герой России

За подвиг на спецоперации петербуржцу Александру Жихареву присвоили звание "Герой России". Фото: предоставлено "КП"

С детства Саша Жихарев воспитывался на рассказах о подвигах своих предков. Его прапрадед был начальником штаба кавалеристского полка. А прадед служил разведчиком во время Великой Отечественной войны и погиб героем – отпустил свою группу спасаться и в одиночку отстреливался от фашистов в холодном лесу.

Спустя почти 80 лет правнук повторил подвиг предка. На спецоперации 28-летний капитан приказал роте эвакуироваться из разбомбленного здания. Будучи раненым, он взял на себя весь огонь националистов и уничтожил около десятка врагов. Ценой жизни Александр спас своих солдат. По словам родных, он всегда мечтал стать офицером и получить звание «Героя России», даже посмертно. Так и случилось. «КП-Петербург» с родными Александра.

«Я БУДУ СПЕЦНАЗОВЦЕМ»

Саша – второй по старшинству ребенок в семье Жихаревых из Петербурга. Помимо него родители воспитали еще пятерых. Теперь мама Героя России Елена уже занимается четырьмя внуками.

Александр с детства понял, что служение родине и будет его профессией. Фото: предоставлено "КП"

- Сын всегда говорил: «Я буду спецназовцем!». Как только научился ходить, уже разыгрывал военные сценки, прятался в доме, что-то искал, выслеживал кого-то, стрелял, - вспоминает мама капитана.

В юношестве парень всерьез взялся за бокс, а позже и за рукопашный бой, стал мастером спорта. Дома у родителей остались многочисленные кубки и медали будущего военнослужащего. Не было года, чтобы Саша не возвращался с соревнований без перелома. Но это ерунда - издержки хобби.

- Саша отучился 8 классов в 208 школе, а с 9-11 классы был в лицее №369, потом поступил в военное училище в Новосибирске. Тогда к занятиям подводным плаванием добавилось еще одно увлечение - прыжки с парашютом. Подписал контракт. А закончил обучение в Рязани, перевелся туда из Сибири. После этого полноценно служил в армии. Как и хотел - в спецназе, - рассказывает Елена Жихарева.

«Я ХОЧУ БЫТЬ ГЕРОЕМ РОССИИ»

Александр уже бывал в горячих точках. Его наградили за подвиги в Сирии. В самые трудные моменты боец отличался хладнокровием и решимостью. Сослуживцы прозвали его ЖАНом (от ФИО – прим.ред.) и «Ветром» (один из позывных).

Родители гордятся сыном и говорят, что не сомневались в его офицерских качествах. Фото: предоставлено "КП"

- В первом своем отпуске мы общались с Сашей о смысле жизни, кто чего от нее хочет, – делится с «КП-Петербург» знакомый бойца. – Он сказал мне: «Я хочу быть Героем России, это моя цель. Я хочу этого, я добьюсь этого. Мне без разницы, живым или мертвым». Я счел это юношеским максимализмом, но цель, согласитесь, достойная уважения. И он весь отдавался профессии, даже свои деньги тратил на дополнительную экипировку, хотя у них и так было все новое и необходимое.

Во время службы Александр начал писать стихотворения. О любви к Родине и родителям. О сослуживцах и боевых действиях. Это поднимало дух и позволяло высказать то, что лежало глубоко внутри.

Спецоперация на Украине была не первой опасной командировкой Александра. Фото: предоставлено "КП"

ПОДВИГ ФАТАЛИСТА

На Украину Александр поехал в должности командира роты спецназначения. В первый день он вместе с 30 ребятами шел в разведку, искать подразделения неонацистов. Россияне сразу уничтожили девять огневых позиций врага, два БТР и одну вышку. Мотострелковые войска смогли продвинуться вперед.

По данным источника «КП-Петербург», 27 февраля Жихарев и его рота ликвидировали еще 10 огневых точек и один бронемобиль. Но после этого бойцы попали под шквальный огонь, на них выдвинулась большая группа ВСУ. Заняв оборону, Александр с солдатами уничтожил до 50 врагов и два БТР. Националисты в ответ подорвали нашу технику. Капитан скомандовал скрыться в административном здании. Дальше россиян начали нещадно бомбить.

Фотография Героя России теперь висит рядом с предками в доме Жихаревых. Фото: предоставлено "КП"

- Националисты заблокировали корпус с нашими и раз десять пытались ворваться внутрь, но у них не получалось. Саша и ребята держали оборону более 10 часов, унесли жизни около сотни врагов, подбили технику. Им предлагали сдаться в плен, но бойцы стойко продолжали отбиваться, - рассказывает источник.

Как итог, ВСУ подогнали к зданию танки. Корпус разбомбили, на втором этаже начался пожар. Погибли несколько солдат. Александр оценил ситуацию и приказал отступать, сам он стал прикрывать спины своих бойцов. Оставшись в здании, он получил несколько ранений, но все равно отстреливался от врага.

- Капитан Жихарев в одиночку уничтожил до 10 националистов и их легковой автомобиль. Выходя из горящего здания последним, в ходе боя он получил смертельное ранение, - написали родным Александра его сослуживцы.

Александр Жихарев посмертно удостоен звания «Герой России». В доме Жихаревых портрет героя повесили рядом с его предками-военнослужащими. У 29-летнего капитана остался маленький сын. Мальчик знает о подвиге отца. Проходя мимо фотографии, он вслух повторяет, что его папа – герой.

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