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11 июля 2022 16:45

«Один уничтожил 10 националистов и ценой жизни защитил роту»: Погибший на спецоперации капитан из Петербурга удостоен звания Герой России

Родственники Героя России из Петербурга рассказали, как он защитил роту ценой своей жизни
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
За подвиг на спецоперации петербуржцу Александру Жихареву присвоили звание "Герой России". Фото: предоставлено "КП"

За подвиг на спецоперации петербуржцу Александру Жихареву присвоили звание "Герой России". Фото: предоставлено "КП"

С детства Саша Жихарев воспитывался на рассказах о подвигах своих предков. Его прапрадед был начальником штаба кавалеристского полка. А прадед служил разведчиком во время Великой Отечественной войны и погиб героем – отпустил свою группу спасаться и в одиночку отстреливался от фашистов в холодном лесу.

Спустя почти 80 лет правнук повторил подвиг предка. На спецоперации 28-летний капитан приказал роте эвакуироваться из разбомбленного здания. Будучи раненым, он взял на себя весь огонь националистов и уничтожил около десятка врагов. Ценой жизни Александр спас своих солдат. По словам родных, он всегда мечтал стать офицером и получить звание «Героя России», даже посмертно. Так и случилось. «КП-Петербург» с родными Александра.

«Я БУДУ СПЕЦНАЗОВЦЕМ»

Саша – второй по старшинству ребенок в семье Жихаревых из Петербурга. Помимо него родители воспитали еще пятерых. Теперь мама Героя России Елена уже занимается четырьмя внуками.

Александр с детства понял, что служение родине и будет его профессией. Фото: предоставлено "КП"

Александр с детства понял, что служение родине и будет его профессией. Фото: предоставлено "КП"

- Сын всегда говорил: «Я буду спецназовцем!». Как только научился ходить, уже разыгрывал военные сценки, прятался в доме, что-то искал, выслеживал кого-то, стрелял, - вспоминает мама капитана.

В юношестве парень всерьез взялся за бокс, а позже и за рукопашный бой, стал мастером спорта. Дома у родителей остались многочисленные кубки и медали будущего военнослужащего. Не было года, чтобы Саша не возвращался с соревнований без перелома. Но это ерунда - издержки хобби.

- Саша отучился 8 классов в 208 школе, а с 9-11 классы был в лицее №369, потом поступил в военное училище в Новосибирске. Тогда к занятиям подводным плаванием добавилось еще одно увлечение - прыжки с парашютом. Подписал контракт. А закончил обучение в Рязани, перевелся туда из Сибири. После этого полноценно служил в армии. Как и хотел - в спецназе, - рассказывает Елена Жихарева.

«Я ХОЧУ БЫТЬ ГЕРОЕМ РОССИИ»

Александр уже бывал в горячих точках. Его наградили за подвиги в Сирии. В самые трудные моменты боец отличался хладнокровием и решимостью. Сослуживцы прозвали его ЖАНом (от ФИО – прим.ред.) и «Ветром» (один из позывных).

Родители гордятся сыном и говорят, что не сомневались в его офицерских качествах. Фото: предоставлено "КП"

Родители гордятся сыном и говорят, что не сомневались в его офицерских качествах. Фото: предоставлено "КП"

- В первом своем отпуске мы общались с Сашей о смысле жизни, кто чего от нее хочет, – делится с «КП-Петербург» знакомый бойца. – Он сказал мне: «Я хочу быть Героем России, это моя цель. Я хочу этого, я добьюсь этого. Мне без разницы, живым или мертвым». Я счел это юношеским максимализмом, но цель, согласитесь, достойная уважения. И он весь отдавался профессии, даже свои деньги тратил на дополнительную экипировку, хотя у них и так было все новое и необходимое.

Во время службы Александр начал писать стихотворения. О любви к Родине и родителям. О сослуживцах и боевых действиях. Это поднимало дух и позволяло высказать то, что лежало глубоко внутри.

Спецоперация на Украине была не первой опасной командировкой Александра. Фото: предоставлено "КП"

Спецоперация на Украине была не первой опасной командировкой Александра. Фото: предоставлено "КП"

ПОДВИГ ФАТАЛИСТА

На Украину Александр поехал в должности командира роты спецназначения. В первый день он вместе с 30 ребятами шел в разведку, искать подразделения неонацистов. Россияне сразу уничтожили девять огневых позиций врага, два БТР и одну вышку. Мотострелковые войска смогли продвинуться вперед.

По данным источника «КП-Петербург», 27 февраля Жихарев и его рота ликвидировали еще 10 огневых точек и один бронемобиль. Но после этого бойцы попали под шквальный огонь, на них выдвинулась большая группа ВСУ. Заняв оборону, Александр с солдатами уничтожил до 50 врагов и два БТР. Националисты в ответ подорвали нашу технику. Капитан скомандовал скрыться в административном здании. Дальше россиян начали нещадно бомбить.

Фотография Героя России теперь висит рядом с предками в доме Жихаревых. Фото: предоставлено "КП"

Фотография Героя России теперь висит рядом с предками в доме Жихаревых. Фото: предоставлено "КП"

- Националисты заблокировали корпус с нашими и раз десять пытались ворваться внутрь, но у них не получалось. Саша и ребята держали оборону более 10 часов, унесли жизни около сотни врагов, подбили технику. Им предлагали сдаться в плен, но бойцы стойко продолжали отбиваться, - рассказывает источник.

Как итог, ВСУ подогнали к зданию танки. Корпус разбомбили, на втором этаже начался пожар. Погибли несколько солдат. Александр оценил ситуацию и приказал отступать, сам он стал прикрывать спины своих бойцов. Оставшись в здании, он получил несколько ранений, но все равно отстреливался от врага.

- Капитан Жихарев в одиночку уничтожил до 10 националистов и их легковой автомобиль. Выходя из горящего здания последним, в ходе боя он получил смертельное ранение, - написали родным Александра его сослуживцы.

Александр Жихарев посмертно удостоен звания «Герой России». В доме Жихаревых портрет героя повесили рядом с его предками-военнослужащими. У 29-летнего капитана остался маленький сын. Мальчик знает о подвиге отца. Проходя мимо фотографии, он вслух повторяет, что его папа – герой.

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