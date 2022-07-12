Дорогие знания: Учеба в СПбГУ обойдется на 9-45 тысяч дороже, чем год назад, в Горном университете - на 70 тысяч

Тем, кому не удалось побороться за бюджетные места, придется раскошелиться: ценники повысились во всех крупных вузах Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Параллельно летнему сезону отпусков в Петербурге, как и по всей России, идет жаркий и нервный сезон поступлений в вузы. Пока вчерашние школьники копят экзаменационные баллы, собирают документы и ездят сдавать вступительные испытания, «Комсомолка» в Петербурге» решила выяснить, как изменилось число бюджетных и платных мест в пяти главных вузах города и насколько подорожало обучение в них за год.

Согласно свежему рейтингу лучших вузов России RAEX-100, в пятерку лидеров вошли Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (Политех), Национальный исследовательский университет ИТМО, Первый Санкт-петербургский государственный медицинский университет им. академика Павлова (ПСПбГМУ) и Санкт-Петербургский Горный университет. Их-то мы и рассмотрим. В своем исследовании мы сделали акцент только на дисциплины очного обучения для граждан России.

Число бюджетных и платных мест в вузе не изменилось, а вот стоимость обучения выросла на 9-45 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

СПбГУ

Как выяснила «КП - Петербург» в пресс-службе университета, и в прошлом году, и в текущем для бакалавров, специалистов и магистров выделяли по 2000 с небольшим бюджетных мест. Столько же мест подготовили для поступающих на договорной основе.

– По итогам зачисления в 2021 году незаполненных бюджетных мест не было, дополнительный прием не проводился, – уточнили в вузе.

А вот ценник на обучение за год успел измениться. В 2021 году самыми недорогими дисциплинами вуза на бакалавриате были «Социальная работа» (205 800 рублей за учебный год), «Музыкально-инструментальное искусство» (210 600 рублей) и «История искусств» (211 600 рублей). Самыми дорогими оказались «Международный менеджмент» (524 700 рублей), «Менеджмент» (463 200 рублей) и «Юриспруденция с углубленным изучением китайского языка и права КНР» (380 100 рублей). А вот спустя год та же «Социальная работа» стала стоить 214 тысяч рублей, «Музыкально-инструментальное искусство» – 228 500 рублей, а третью строчку в рейтинге самых недорогих дисциплин заняло уже «Регионоведение» с ценником в 225 тысяч рублей. Самые дорогие направление также выросли в цене: «Международный менеджмент» – до 569 300 рублей, «Менеджмент» – до 502 600 рублей, аналогичная «Юриспруденция» – до 412 400 рублей.

В общем, разброс по росту ценника составил от 9 до 45 тысяч рублей. Серьезнее всего подорожали и без того затратные направления обучения.

Политех

В Политехе за год изменились и ценники, и количество вакантных студенческих мест. В 2021 году на бакалавриате пустовало 2958 бюджетных мест, еще 1422 выделили под договорную основу. В этом году университет подготовил 3322 бюджетных мест (777 из которых оставили льготникам и целевикам) и 4743 контрактных. Магистрам выделили 2479 бюджетных мест. Заметен существенный рост – шансов поступить и для бюджетников, и для «контрактников» стало больше.

Стоимость обучения тоже подросла. Кстати, ценовой разброс в Политехе не очень велик – в таблице с ценниками заметны повторяющие числа для разных дисциплин. Так, в 2021 году самыми недорогими были направления «Гостиничное дело», «Издательское дело», «Реклама и связи с общественностью» – все они стоили по 95 тысяч рублей за семестр. Средними по цене оказались, например, «Ядерная энергетика» и «Нанотехнологии» за 120 тысяч рублей, а наиболее дорогим – «Дизайн», за обучение на котором просили 173 тысячи рублей в семестр.

В этом году самые недорогие дисциплины подорожали на 5 тысяч рублей – в 100 тысяч оценили «Экономику», «Торговое дело», «Управление персоналом». Те же средние по цене «Ядерная энергетика» и «Нанотехнологии» стали стоить 131 тысячу рублей, а «Дизайн» взлетел аж до 198 тысяч рублей.

В ИТМО в этом году добавили бюджетных мест для магистров. Фото: Олег ЗОЛОТО

ИТМО

В третьем по популярности университете ситуация с количеством мест обстоит нестандартно. Если в прошлом году в ИТМО ждали на бюджет 1328 бакалавров и 2793 магистров, то в этом году – 1320 бакалавров и 2865 магистров. Получается, что магистрам дали больше шансов учиться, а вот претендующим на бюджетные места придется побороться.

Сравнить ценники на обучение у «Комсомолки» не получилось – данных за 2021 год не осталось ни в свободном доступе, ни в закромах у самого университета.

– К сожалению, такого документа нет, – сказали нам в пресс-службе ИТМО в ответ на просьбу поделиться документом с перечнем ценников прошлого года.

Что ж, посмотрим хотя бы на информацию текущего года. Как и в Политехе, в ИТМО не очень большой ценовой разброс между дисциплинами. Самые недорогие остановились на планке в 250 тысяч рублей за учебный год – «Экология и природопользование», «Приборостроение», «Бизнес-информатика» и другие. Среднюю цену в 300 тысяч рублей взяли такие направления, как «Оптотехника», «Фотоника», «Лазерная техника». Самой дорогой оказалась «Прикладная математика» за 330 тысяч рублей.

Горный

В этом вузе приготовились принимать чуть большее количество студентов, нежели в прошлом году. В 2021 в Горном было свободно 1831 мест на бакалавриате и специалитете, а также 420 в магистратуре. В 2022 году на бакалавриат и специалитет добавили еще 60 мест, а в магистратуру – еще 15 мест. А вот что «Комсомолке» ответили в пресс-службе по поводу контрактных мест.

– Инфраструктура вуза позволяет зачислить больше первокурсников, чем предусмотрено бюджетными ассигнованиями. Точных планов приёма «платников» нет. В прошлом году, например, в Горный на платной основе поступило 488 человек. В этом году цифра может быть больше или меньше. Для нашего вуза это не имеет принципиального значения. Задача университета – обеспечить не только и не столько количественные показатели, сколько качественные, – разъяснил вуз.

В Горном увеличились шансы попасть на бюджет, а вот платное обучение выросло в цене на 70 тысяч сразу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ценник на обучение в Горном тоже ожидаемо вырос. В прошлом году университет брал с «договорников» 130 тысяч рублей за семестр – плата фиксированная для любых направлений. В этом году семестр подорожал до 200 тысяч рублей.

Первый медицинский имени Павлова

Этим летом в ПСПбГМУ имени Павлова выделили 34 бюджетных места для бакалавров и специалистов и 7 для магистров. Это цифры общего конкурса, без учета льгот и квот. Коммерческих мест куда больше – 503 на всех программах.

Кстати, на самом востребованном направлении – сестринское дело – и в этом году, и в прошлом было одинаковое количество мест в общем конкурсе: 7 на бюджете и 50 на договорной основе. Еще 10 коммерческих мест отдали под программу «Адаптивная физическая культура». Информацию по общему количеству мест на всех программах университетский отдел по связям с общественностью предоставить не смог.

Повышение стоимости учебы не обошло и первый «мед». В 2021 отучиться на медсестру здесь можно было за 211 900 рублей в год, на педиатра – за 260 тысяч рублей, на стоматолога или специалиста лечебного дела – за 279 900 рублей. В нынешнем году те же дисциплины подорожали до 216 700 рублей, 270 400 рублей и 291 тысячи рублей соответственно.

КОНКРЕТНО

Бюджетные места (бакалавриат и специалитет):

СПбГУ – количество не изменилось;

Политех – стало больше на 364;

ИТМО – стало меньше на 8;

Горный – стало больше на 60.

Стоимость обучения:

СПбГУ – выросла на 9-45 тысяч рублей;

Политех – выросла на 5-25 тысяч рублей;

Горный – выросла на 70 тысяч рублей;

Первый «мед» – выросла на 5-21 тысячу рублей.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Экономист и экономический обозреватель Дмитрий Прокофьев в разговоре с «КП» отметил, что повышение цены на обучение – обыкновенное ежегодное дело. Такие процессы идут не только в российских вузах, но и в зарубежных.

– Рост платы за обучение в ведущих вузах – общемировая тенденция. Россия здесь не исключение. Поступающий в ведущий вуз человек покупает себе образование и соответствующую социальную среду. Это накладывается еще и на то, что желающих учиться в топовых вузах всегда больше, чем мест в этих вузах. Фактически они являются монополистами в своей сфере и объективно пользуются этой монополией. Тенденция повышения стоимости обучения будет сохраняться и в последующие годы.