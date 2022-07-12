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Новости компаний12 июля 2022 14:30

Студент СПбГУПТД получил один миллион рублей на производство инновационного рюкзака быстрого доступа

Сейчас Владимир Виденин занимается оформлением патента на уникальный продукт
Олег БЕЛОВ
Студент СПбГУПТД получил один миллион рублей на производство инновационного рюкзака быстрого доступа. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Студент СПбГУПТД получил один миллион рублей на производство инновационного рюкзака быстрого доступа. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Студент Университета промышленных технологий и дизайна Владимир Виденин выиграл конкурс «Студенческий стартап» от Фонда содействия инновациям и получил грант в размере одного миллиона рублей. Молодой человек разработал механизм для первого в России рюкзака быстрого доступа. Он позволит спортсменам, туристам, мамам с детьми и людям с инвалидностью, не снимая рюкзак со спины, легко добираться до его содержимого. К концу этого года Владимир планирует начать сотрудничество с крупнейшими предприятиями отрасли и запустить производство рюкзаков по собственной технологии. Сейчас студент вместе со своей командой занимается получением патента.

- Я ехал в метро в час пик, смотрел на людей с рюкзаками и заметил, что им очень неудобно доставать оттуда свои вещи. Снять рюкзак со спины в толпе практически невозможно. Я стал думать, как решить эту проблему, - рассказывает основатель стартапа, студент Института текстиля и моды СПбГУПТД Владимир Виденин. - Так появилась идея стартапа. Наша технология дает возможность быстро и просто перемещать рюкзак со спины в область грудной клетки, доставать оттуда все необходимое и возвращать рюкзак обратно.

Такой Quick Access Back pack, или рюкзак быстрого доступа, состоит из двух частей: дополнительной спинки со стропами, которые работают по механизму Владимира, и самого рюкзака, в качестве которого может выступать продукция любой компании, производящей одежду и снаряжение для активного туризма. На мировом рынке существует всего два аналога разработки. Уникальность технологии студента СПбГУПТД заключается в ее оптимизации под рюкзаки любого бренда.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Quick Access Backpack работает следующим образом: при отключении фиксаторов, которые располагаются на лямках рюкзака в районе груди, длина ремней увеличивается, что позволяет рюкзаку свободно перемещаться. При этом лямки не надо снимать с плеч, достаточно потянуть правой или левой рукой за одну из ручек на спинке. Затем рюкзак можно зафиксировать впереди себя и достать из негонеобходимые предметы.

При создании изделия используются износостойкие материалы и фурнитура, анатомическая спинка адаптирует рюкзак под любого пользователя.

Идею инновационного рюкзака Владимир начал реализовывать в рамках Преакселератора Fashion Tech на базе «Точки Кипения — ПромТехДизайн» СПбГУПТД. После продолжил развивать свой проект в акселераторе Seasons Tech, где получил поддержку экспертов индустрии инновационной моды.

БИЗНЕС-ПРЕССУниверситет промышленных технологий и дизайна