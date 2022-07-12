Студент СПбГУПТД получил один миллион рублей на производство инновационного рюкзака быстрого доступа. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Студент Университета промышленных технологий и дизайна Владимир Виденин выиграл конкурс «Студенческий стартап» от Фонда содействия инновациям и получил грант в размере одного миллиона рублей. Молодой человек разработал механизм для первого в России рюкзака быстрого доступа. Он позволит спортсменам, туристам, мамам с детьми и людям с инвалидностью, не снимая рюкзак со спины, легко добираться до его содержимого. К концу этого года Владимир планирует начать сотрудничество с крупнейшими предприятиями отрасли и запустить производство рюкзаков по собственной технологии. Сейчас студент вместе со своей командой занимается получением патента.

- Я ехал в метро в час пик, смотрел на людей с рюкзаками и заметил, что им очень неудобно доставать оттуда свои вещи. Снять рюкзак со спины в толпе практически невозможно. Я стал думать, как решить эту проблему, - рассказывает основатель стартапа, студент Института текстиля и моды СПбГУПТД Владимир Виденин. - Так появилась идея стартапа. Наша технология дает возможность быстро и просто перемещать рюкзак со спины в область грудной клетки, доставать оттуда все необходимое и возвращать рюкзак обратно.

Такой Quick Access Back pack, или рюкзак быстрого доступа, состоит из двух частей: дополнительной спинки со стропами, которые работают по механизму Владимира, и самого рюкзака, в качестве которого может выступать продукция любой компании, производящей одежду и снаряжение для активного туризма. На мировом рынке существует всего два аналога разработки. Уникальность технологии студента СПбГУПТД заключается в ее оптимизации под рюкзаки любого бренда.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Quick Access Backpack работает следующим образом: при отключении фиксаторов, которые располагаются на лямках рюкзака в районе груди, длина ремней увеличивается, что позволяет рюкзаку свободно перемещаться. При этом лямки не надо снимать с плеч, достаточно потянуть правой или левой рукой за одну из ручек на спинке. Затем рюкзак можно зафиксировать впереди себя и достать из негонеобходимые предметы.

При создании изделия используются износостойкие материалы и фурнитура, анатомическая спинка адаптирует рюкзак под любого пользователя.

Идею инновационного рюкзака Владимир начал реализовывать в рамках Преакселератора Fashion Tech на базе «Точки Кипения — ПромТехДизайн» СПбГУПТД. После продолжил развивать свой проект в акселераторе Seasons Tech, где получил поддержку экспертов индустрии инновационной моды.