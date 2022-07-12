«Не дайте вирусу шанса»: Беглов призвал носить маски в Петербурге

Петербуржцев призвали носить маски. Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Петербурга призвали жителей и гостей города сохранять бдительность относительно коронавируса. Несмотря на отмену ограничений, людей призывают проходить ревакцинацию и носить маски в общественных местах.

- Позаботьтесь о себе и своих родных, пройдите ревакцинацию! В общественных местах рекомендуем использовать маски: не дайте вирусу еще одного шанса! – приводит слова Александра Беглова пресс-служба губернатора Петербурга.

Вирус, хоть и находится на нижнем пике интенсивности, никуда не делся и продолжает убивать. А Петербург, как центр притяжения туристов, находится в особой зоне риска. В Северную столицу приезжает множество гостей из других городов. Сами петербуржцы едут в отпуск по России и в другие страны. И те, и другие могут привезти «подарки».

- К сожалению, вирус не ушел окончательно. Он по-прежнему представляет угрозу. В некоторых странах вновь начался серьезный рост заболевания. Сейчас время отпусков. Необходимо обезопасить себя, - отметил глава города на Неве.

И хоть масочный режим в Петербурге отменен, жителей Северной столицы призывают быть осторожными в людных местах. А еще – пройти вакцинацию или ревакцинацию от ковида.

Сейчас в Петербурге работает 181 стационарный и пять мобильных пунктов вакцинации. Детям прививку от коронавируса могут сделать в 92 медучреждениях.

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