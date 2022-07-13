Сергей Жуков из «Руки Вверх»: Мне в детстве гадалка сделала предсказание, в которое я не верил. Но оно начало сбываться

Уже 25 лет группа собирает стадионы по всей стране ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

Песню «18 мне уже» знают не только те, кому давно за восемнадцать, но те, кому совершеннолетие только снится. Сами «Руки Вверх!» в этому году отметили 25-летие, но дадут фору юным исполнителям. Доказать это группа сможет 16 июля на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге. В преддверии концерта «Комсомолка» поговорила с бессменным лидером коллектива Сергеем Жуковым о том, что нынче слушает молодежь и какое будущее ему предрекла гадалка.

ДОЧЬ СЛУШАЕТ КРИДА, СЫН - «БИТЛОВ»

- Какую из песен вы бы назвали главной? И какая стала для вас неожиданно популярной?

- Ни один нормальный родитель не будет выбирать между своими детьми. Так и у меня не получится составить хит-парад песен «Руки Вверх!» Есть песни, которые мы поем почти всегда: «Крошка моя», «Алешка», «Чужие губы», «18 мне уже», «Он тебя целует». Без них концерт немыслим. Но есть и десятки других, не менее любимых.

Вместе с музыкантом хиты группы поют как взрослые, так и совсем молодые поклонники ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

А вот самой неожиданной назову, пожалуй, «Песенку». Ту самую «Ла-ла-ла-ла-ла», которая сочинилась за пять минут. Там и слов практически нет, но уже двадцать лет ее перепевают все - от ATC и солисток Spice Girls до Элджея с Моргенштерном.

- Ваши песни живут десятилетиями. А сколько, по-вашему, живет современная музыка?

- Мы живем в интересное время, когда любой человек может записать песню, залить ее в соцсети и «выстрелить» на большую аудиторию. Посредников между артистом и аудиторией практически нет. Но хиты теряют актуальность спустя несколько месяцев. «Мальчика на девятке» сменяет «Малиновая лада», и разницы особой нет. Но бывают и исключения. «Птичка» HammAli & Navai или «Венера-Юпитер» Вани Дмитриенко в топах больше года. «Любимку» Niletto поют третий год. Уверен, все они пришли надолго и не затеряются.

- Среди молодых музыкантов и исполнителей вы как-то выделяли Клаву Коку, с которой вместе записывали трек. Чем она вас зацепила?

- В этой девочке мне нравятся жизнерадостность и невероятное трудолюбие. Она не перестает снимать сниппеты и видосы 24 на 7. Я так уже не могу, а ее батарейка не иссякает.

Кстати, многие молодые артисты задействованы в моем проекте «Евгенич» - сериале, в котором я впервые проявил себя как продюсер и исполнитель главной роли. Там принимали участие Ольга Бузова, Игорь Акинфеев, Даня Милохин, Миша Галустян, Лолита, Дима Билан, Иван Охлобыстин, NilettoЭтим летом мы готовимся снимать продолжение, которое выйдет на экраны в декабре. В новом сезоне будет еще больше звезд, новых песен и юмора.

- Что слушают ваши дети?

- Мои дети очень музыкальные, играют на разных инструментах, поют. Дочь Ника следит за творчеством Клавы Коки, Jony, Егора Крида. У сына Энджела на стене висят фото группы The Beatles. Он стал фанатеть от них, когда начал играть на гитаре.

У детей Сергея Жукова оказались свои вкусы на музыку ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

К слову, Энджел выпускает и собственные песни. Недавно у него вышел пятый трек, который называется «На тебя запал». А скоро выйдет клип на нашу совместную песню, в котором снялась вся семья.

Не сказал бы, что я слишком строгий отец. Мы с Региной считаем, что детей нужно мягко контролировать и направлять. И как показывает практика, это приносит плоды. Дети советуются с нами, показывают свои музыкальные находки из Интернета. Полностью ограничить детей от контента в эпоху соцсетей невозможно - можно только создать доверительные отношения и стать для детей авторитетом.

НЕ КОНЦЕРТ, А МАШИНА ВРЕМЕНИ

- Чем фанаты конца прошлого века отличаются от нынешних?

- Есть гипотеза, что наши фанаты выросли, обзавелись семьями и могут позволить себе отрываться только на концертах «Руки Вверх!» А когда концерт заканчивается, они выходят за ворота стадиона и снова становятся серьезными взрослыми - офисными работниками, директорами предприятий, главами семейств, строгими родителями. Наши концерты - эдакая машина времени, которая переносит людей во времена, когда они были молоды и беззаботны. Концерта многим из них мало, после него начинается афтепати. Продолжаются такие вечера в «Руки Вверх! Барах», два из которых в Петербурге. Один - самый старый, самый первый «Руки Вверх! Бар» на канале Грибоедова. Он до сих пор работает и собирает по выходным толпы на танцполе.

Концерты группы собирают тысячи поклонников ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

Другое объяснение тому, что сейчас поклонники остепенились, в соцсетях. Теперь не нужно караулить артиста после концерта или возле дома, чтобы прикоснуться к нему. Соцсети подтерли грани между поклонниками и их кумирами, позволили наблюдать за знаменитостями онлайн. Артисты уже не такие недосягаемые, как двадцать лет назад.

- Сложно ли оставаться на плаву в шоу-бизнесе? Как он изменился за годы?

- Группа появилась в девяностых - во время, когда у каждого проекта была своя «крыша». Иначе было не прорваться, ведь сильные и влиятельные люди могли разом прикрыть всю твою деятельность. Причем прикрыть в лучшем случае. Иной раз один перейдет дорогу другому, а на следующий день где-нибудь найдут его тело. К счастью, сегодня все вопросы в шоу-бизнесе решаются мирно и уж точно без криминала.

- О чем мечтаете? И можете ли назвать себя счастливым?

- Я, безусловно, счастливый человек. У меня прекрасная семья, верные друзья, любимое дело, стабильный бизнес, миллионы поклонников. Я здоров, имею возможность путешествовать, создавать музыку, дарить огромному количеству людей радость и улыбки. В этом году мы отмечаем 25-летие группы. В юбилейный год мы вышли на стадионный уровень, поем на крупнейших площадках страны. Это ли не счастье?

Сергей Жуков признался, что считает себя по-настоящему счастливым человеком ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

ВОПРОС - ОТВЕТ

- Верите в потусторонние силы?

- На афтепати после концерта в Москве я вспомнил, как в детстве бабушка отвела меня к ясновидящей. И та артистично заявила: «Вижу, он будет генералом». Я, конечно, усмехнулся - никаким генералом становиться не собирался. Но потом она добавила, что видит, будто я стою, а передо мною тысячи людей, и все слушают.

Я вспомнил эти слова, когда вышел на сцену «Лужников». Когда выступаешь на такой огромной площадке, тысячи слушателей кажутся огромной армией, людским морем. И когда они повторяют за тобой слова песни или движение руки, это завораживает. Получается, не так и неправа была ясновидящая.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Песня Шредингера

- Ваш проект с NFT-токенами стал очень громким, раскупили все лоты, кроме двух самых крупных.

- Поначалу это было авантюрой, в которую я ввязался интереса ради. Меня интригует тема NFT, когда за несуществующие в реальности объекты платятся огромные деньги. Я написал песню, которая вроде бы и есть, и нет. Как кот Шредингера. Никто не услышит ее, пока не купит. Не купили. Значит, она так и останется у меня в голове и в виде файла, который никто не прослушает. Это был забавный эксперимент, который показал, что аудитория «Руки Вверх!» открыта к новому, но все же предпочитает старую добрую реальность.

Фанатская эпоха, по мнению Сергея, ушла с появлением соцсетей ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

- Сколько удалось на этом заработать?

- Реальные концерты приносят больший доход, чем виртуальные картинки. И как человек старой закалки, пожалуй, добавлю: и слава богу!

ДОСЛОВНО

Об уходе Юрия Шатунова

- Юра был моим другом. Он был прекрасным человеком, который сделал счастливым целое поколение слушателей. Его успех в начале 1990-х стал особенным явлением в мире музыки, а путь был непростым, но интересным. Главное, что Юра оставил после себя, - это свой голос и свои песни, которые никогда не умрут.

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