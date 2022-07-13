Очередь до осени или немного удачи: Посмотрите, что сейчас происходит в визовом центре Финляндии в Петербурге

Очередь в визовый центр на Стремянной оказалась не очень-то и большой, но свободные места на запись здесь разобрали до конца лета. Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

Открывшаяся и освободившаяся от ковидных ограничений граница между Россией и Финляндией добавила хлопот визовому центру на Стремянной улице в Петербурге. Число желающих получить визу резво выросло в конце июня, сразу после этой новости. Соскучившиеся по Хельсинки петербуржцы массово атаковали свободные для записи места в визовом центре Финляндии (ВЦФ). «Комсомолка в Петербурге» разведала там обстановку и поговорила с горожанами.

НОЧЕВКИ В ОЧЕРЕДИ

Гигантских очередей у торгового центра на углу Марата и Стремянной нет – у входа стоят только вечные агенты-страховщики с картонными табличками в руках. Неужели уже никто не хочет получить визу? А может быть, можно попасть в центр без записи?

– Без записи ты никуда не пройдешь, а всю квоту заполнили уже до сентября. Даже в вип-зал за 7500 рублей надо по записи. Люди тут ночуют, чтобы утром первыми встать в очередь на эту запись. Если в течение дня приходят, то уже не попадают. Постоишь три ночи – точно попадешь. Раз нужна виза – стой. Сейчас белые ночи, кофе взяла, кресло взяла и стоишь, – «подбадривает» бойкая женщина-агент.

Поговаривают, что для быстрой записи в вип-зал стоит ночевать у дверей визового центра. Но на самом деле нужно записаться через сайт или по телефону. Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

В общем, влезть без очереди – нельзя, обменяться местами на запись с другим человеком – нельзя. Пропущенная невнимательным гражданином запись попросту пропадет, уйдя под девизом «Так не доставайся же ты никому» – оперативно записывать на место «опоздуна» кого-то еще в центре не будут. Но можно проводить часы за компьютером, обновляя страницу записей на сайте ВЦФ – нет-нет, да и выпадет свободное окно, от которого кто-то отказался. А еще можно раскошелиться на 14 тысяч и довериться уличным агентам. Такой сценарий нам и предложила женщина, пообещав ближайшую запись на 24 июля. Откуда у нее в запасе такие свободные «окошки» и не нарисованы ли они на бумаге, агент рассказывать отказалась. Но напоследок посоветовала:

– Пережди, господи. Потом поедешь. Сейчас всем сразу надо, а потом вдруг закроют границы?

ШОПИНГ И ВОССОЕДИНЕНИЕ С СЕМЬЕЙ

«Воодушевленные», поднимаемся на третий этаж, в сам визовый центр. Коридорчик у входа в главный зал практически пуст. Человек семь – на стульях, покачивают на коленях файлы с документами. И молодежь, и взрослые петербуржцы, и пенсионеры. Еще несколько людей – у металлорамок на входе. Там их бумаги бегло осматривает сотрудник охраны, он же «ощупывает» металлоискателем сумки и пропускает к работникам центра. На другой стороне этажа видно очередь побольше – несколько десятков людей стоят в ожидании биометрии, им нужно отпечатать «пальчики». На электронных табло светятся номерки, как в аптеке или МФЦ, очередь движется не очень шустро.

Мужчина средних лет узнает, можно ли пройти в центр без очереди, и охранник вежливо отказывает, вручая бумажечку с телефонами и адресом сайта ВЦФ. Вся, мол, информация – здесь. Читайте, готовьтесь и приходите уже по записи.

Притворяемся незнающими туристами и окликаем женщину, стоящую у входа. Она, оказалось, просто ждала консультанта, но в итоге сама собрала вокруг себя группку таких же интересующихся путешественников. Что запоминаем из любительского обсуждения: зарегистрироваться на сайте центра несложно, но лучше делать это с компьютера – с телефона неудобно. Можно обратиться с заявлением о подаче визы в турфирму, но придется быть готовым к повышенным тратам и записи на биометрию в другой день. Сам визовый центр отправляет на «пальчики» в день записи, а вот турфирма может разделить задачи.

– Я случайно записалась, буквально вчера – поймала свободное окошко. Паспорт закончился, а мне нужно в Болгарию попасть, у меня там дом. Из Хельсинки самые дешевые билеты туда. Да и визу обновить заодно, – рассказывает наш спонтанный консультант.

Цели у получающих визу горожан разные: шопинг, туристическая поездка, очередной визит в любимый город, встреча с родными или друзьями, транзитная поездка. Вот женщина средних лет, она ждет воскресных поездок на шопинг – много лет ездила затариваться продуктами с семьей, и вот традиция, наконец, готова возобновиться.

– Мы с мужем и сыном постоянно ездили на выходных в Хельсинки. А тут я узнала, что финские границы открывают, и тут же записалась, мест еще много было. Подумала, что если наши не откроют, то просто отменю запись, – призналась петербурженка.

В зале для сдачи биометрии народу было вдвое больше – здесь смешались и те, кто подал документы в визовом центре, и те, кто делал это через турфирмы. Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

Вот молодой парень, обмахивающийся стопкой документов. Он поедет в Финляндию просто так – и раньше частенько приезжал в Иматру и Лапеенранту погулять. А вот пожилая петербурженка в медицинской маске. Она готовится к встрече с детьми, которых не видела с начала 2020 года.

– В конце лета или в сентябре поеду к детям. Сначала была пандемия в самом расцвете, а потом я не хотела рисковать здоровьем. Да, знаю, что родственников пускали, но я сама ехать боялась. Недавно вот как раз коронавирусом переболела, до сих пор отхожу. Береглась-береглась и заразилась, – вздыхает женщина.

Попасть на запись пенсионерке помогла агент из дорогой страховой компании, да и то петербурженка удачно подгадала с моментом – прислушалась к слухам об открытии границ и обратилась к агенту еще в конце июня.

БЛИЖЕ К ДЕЛУ

Напоследок поднимаемся на четвертый этаж, к дверям зала повышенной комфортности. Рядом с ним стоит еще пятеро человек. Охранник коротко намекает, что вип-зал переполнен так же, как и обычный.

– На визовый центр сейчас большая нагрузка, записываться нужно и в обычный зал, и в этот, – говорит мужчина.

И все же смущают слова уличного агента о том, что для записи в вип-зал нужно стоять у ВЦФ с ночи. На всякий случай звоним по телефону, указанному на баннере с рекламой услуг вип-центра, однако доброжелательный голос-автомат советует почитать информацию на сайте. Сайт на странице с особыми услугами выдает: «Обращаем ваше внимание, что прием документов в Визовом Центре осуществляется только по предварительной записи». Словом, и в обычный зал, и в особо комфортабельный нужно записываться на сайте или по телефону. Ночевать со спокойной душой можно не под звездным небом, а под одеялом дома.

Кстати, поимка свободных окошек для записи – вполне себе реальность. «КП» несколько часов наблюдала за переписками петербуржцев в открытой «Телеграм»-группе «Финляндия на выходные» и увидела как минимум двух счастливчиков, которые отхватили себе запись не в сентябре, а в начале и середине августа. Словом, добиться успеха на этом поле можно.

Зал повышенной комфортности. Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

ОФИЦИАЛЬНО

Официальную статистику от консульства Финляндии в Петербурге «КП» еще не получила. Мы направили в ведомство запрос – сколько горожан подали заявление на получение визы в июле, скольких еще ждут в визовом центре в августе. Информацией из ответа на запрос поделимся дополнительно.