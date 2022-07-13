«Расскажите своей дочке о контрацепции»: Украинским беженкам с детьми в Европе предлагают жилье в обмен на интим и заманивают в секс-рабство

Беженки в Европе предупреждают друг друга об опасности Фото: REUTERS

История 22-летней украинской беженки Софии Каркадым, которая «увела британца из семьи за 10 дней», облетела весь мир. Англия тут же всколыхнулась, а точнее – женская ее часть. Женщины увидели в беженках из Незалежной конкуренток, на местных форумах они даже стали призывать «депортировать эту украинку обратно» и «не давать им приют после такого?». Но София вскрыла и другую сторону медали - в каком положении оказываются сами беженки, очутившись в чужой стране без крова и работы. Многие из них, оставшись в безвыходной ситуации, становятся жертвами домогательств и попыток заманить их в секс-рабство. «Комсомолка в Петербурге» кинула клич среди беженок, чтобы узнать, с чем им приходится сталкиваться после переезда из страны.

«НЕМЦЫ МАНИПУЛИРУЮТ: СЕКС ИЛИ ЗА ДВЕРЬ»

- В Германии я каждые три дня меняла место жительства, - признавалась «КП-Петербург» та самая София, которая увела британца из семьи. - Человек предлагает жилье, я прихожу, а там мужчина лет 50-ти зажигает свечи и открывает бутылку шампанского. Я ему говорю: «Стоп, извините меня, но я планирую с друзьями погулять». Он говорит: «Хорошо, если ты уйдешь, можешь не возвращаться». Я взяла чемодан, было уже примерно час ночи, и ушла в хостел. И таких ситуаций было очень много. Поэтому каждые два-три дня на протяжении двух месяцев я думала, где буду ночевать сегодня.

И София такая не одна. Украинские беженцы создают специальные чаты для разных стран, в которые они переезжают: Швеция, Швейцария, Германия, Италия, Дания, Франция, Польша и другие. И во всех них беженок предупреждают заранее – будьте осторожнее, не все европейцы такие милые, как кажутся.

София Каркадым рассказала, как провела время в Германии Фото6 предоставлено героем публикации

- Я сама живу в Германии, помогаю украинским беженцам, - рассказала «Комсомолке в Петербурге» русскоязычная волонтер Марина. – Мониторю группы и отвечаю на вопросы тех, кто приехал к нам. И в последнее время я заметила, что часто у нас в чатах появляются мужчины, которые пишут одиноким женщинам, предлагая им жилье. Все вопросы они предлагают обсудить в личных сообщениях. Я написала этим женщинам сама, чтобы предупредить их об опасности. И они мне признались, что на самом деле им предлагали жилье - даже с пропиской, что важно для оформления документов, но за сексуальные услуги.

И такие предложения о сексе в обмен на жилье, прописку и устройство на работу плавают в чатах всех стран Европы. Большая часть мужчин заводят переписку издалека – жалеют женщин, бежавших из страны. А позже предлагают подселиться к ним в обмен за «любезности». Часть из них и вовсе не скрывают своих намерений.

- Я могу предоставить тебе место в своем жилье, обеспечить тебя едой и деньгами на карманные расходы, - гласит одно из объявлений. - Есть возможность посещать бассейн, спа-массаж и спортзал по абонементу. Можем сходить также к психологу или проводить время вместе где-то еще. За это я прошу от тебя секс 4 раза в месяц. Выгодное предложение! Пиши и мы обсудим детали нашего проживания.

Из-за большого количества предложений о сексе в обмен на кров дошло до того, что в чатах стали призывать беженок не думать, что интим – это единственный выход найти жилье в Европе.

- Я нашла жилье в отеле! – обрадовано сообщила беженка под ником Ниа Ткачук, проживающая в Германии. - Бежать от бомб - это не значит останавливаться у немцев и заниматься с ними сексом. Девочки, не останавливайтесь у них, они манипулируют: секс или за дверь.

Беженки предупреждают друг друга о домогательствах Фото: СОЦСЕТИ

«ОБУЧИТЕ ДОЧЬ КОНТРАЦЕПЦИИ»

Правда, о своих намерениях предоставить жилье в обмен на интим заранее предупреждают не все. Есть и те, кто пытаются склонить к сексу уже после того, как человек поселился у них в доме.

- Моя подруга приехала в Женеву, ее приняла семья. Они с ней познакомились, покормили - такие любезные были, - рассказала «КП-Петербург» одна из беженок. – А потом они сказали ей: «Давай свои вещи в стирку». После этого она пошла отдохнуть с дороги. И тут они начали писать ей сообщения: «Давай займемся сексом втроем». Она сразу после этого позвонила мне, это уже было 11 ночи. Это была молодая пара, которая, наверное, выискивают жертв себе дальше. А моя подруга молодая и красивая, еще без жизненного опыта. Сейчас она уже забыла это и не хочет вспоминать.

Домогательствам при этом подвергаются не только украинские беженки, но и их дети. Об этом они жалуются в своих групповых чатах.

- Дочь столкнулась с буллингом в школе. Это был первый день посещения колледжа. Там опускали в адрес дочери сексуальные комментарии недопустимого характера, - пожаловалась беженка, поселившаяся во Франции. - Ребенок никогда в Украине не сталкивался с подобным и теперь отказывается идти в школу. Само руководство школы заняло позицию отрицания. Ситуация усугубилась тем, что семья, которая нам помогала изначально, которая приняла нас, нашла нам колледж, тоже заняла позицию школы, обвиняя ребенка в том, что она все выдумала. Они даже попросила покинуть их дом. Хотя это был всего лишь первый день посещения школы. Никакой причины в первый же день кого-то «оговорить» быть не могло.

Некоторые открыто предлагают интим Фото: СОЦСЕТИ

На домогательства к ребенку корреспонденту «КП в Петербурге» пожаловалась еще одна пара, переехавшая в Европу.

- Нас привезли к границе на автобусе 26 человек, - рассказала «Комсомолке» беженка Александра. – Было около 10 семей. Всех сфотографировали, а по прибытию называли фамилию и показывали, кто кого выбрал из нас в свои семьи. В итоге мы столкнулись с тем, что нас приняла семья, где мальчику 15 лет, и у меня дочери столько же. Ситуация зашла в тупик через 1,5 месяца. Мальчик начал проявлять очень активный сексуальный интерес к моему ребенку. Разговор со взрослыми ни к чему не привел, вернее - привел к скандалу. Они посоветовали рассказать дочери о контрацепции. Чтобы, не дай бог, у них не было проблем с ее беременностью, а их ребенок развлекался, я так понимаю, безопасно. Они перетащили даже стол из нашей комнаты в кабинет мальчика, чтобы дочь занималась там. Закончилось все тем, что «либо заткнись и сиди молча, либо валите назад в Украину».

«ЗАМАНИВАЮТ В ПРОСТИТУЦИЮ»

Но еще больше бьют тревогу в чатах беженцев из-за «пропавших девушек». В Европе, как заявляют в местной полиции, активизировалась «мафия, которая заманивает девушек в секс-рабство». О таких случаях беженки тоже предупреждают друг друга в чатах.

- Украинки массово уезжают в другие страны, а в крупных городах Германии есть случаи криминальной проституции, сексуального рабства, - пишут беженки. – И не только в Германии. Массово пропадают одинокие девушки, девушки с детьми. Люди, переодетые в волонтеров, работают на вокзалах, берут паспорта под предлогом оформления документов для дальнейшего проезда, и девушки исчезают в неизвестном направлении. Также не садитесь на границе в машины водителей, которые предлагают помочь и довести. И, пожалуйста, будьте предельно осторожны, если вы читаете вакансии в массажных заведениях, они часто на самом деле означают секс-работу.

«КП» нашла одного из волонтеров в Европе, которая утверждает, что ей приходилось вытаскивать беженок из секс-рабства, но ни о каком похищении речь там не шла.

- Схема банальна и проста: девушкам предлагают «несложную» работу без знания языка в ночных клубах, - объяснила «КП» волонтер из Италии. - Предоставляют бесплатное жилье, обязательно на отшибе, подальше от цивилизации и любопытных глаз местных жителей. Затем мягко склоняют развлекать подпивших клиентов. Денежные выплаты лимитируют, тем самым берут на крючок. И потом свободу строго ограничивают. Мне таких приходилось вытягивать потом из секс-рабства с помощью специальных служб, так как в полицию бесполезно обращаться.

Больше всего жалоб у беженок на немцев Фото: СОЦСЕТИ

Ведущие немецкие СМИ, тем временем, сообщают, что в Twitter и в специальных форумах для мужчин уже появились посты о новых «украинских проститутках», которые скоро пополнят публичные дома.

- Каждый день в Германии чуть более одного миллиона мужчин пользуются услугами проституток. Страна лидирует в Евросоюзе по торговле людьми. Мы - это бордель Европы. И нам должно быть стыдно за это. Торговцы людьми и сутенеры подходят к украинским женщинам на перроне, потому что знают, что на беженках можно заработать много денег, - призналась немецким СМИ местная волонтерка и писательница Хушке Мау.

В самой же полиции Германии заявляют, что пока не зарегистрировали никаких преступлений на этой почве.

- Как бы там ни было, но важно рассказывать о таком в СМИ, чтобы девушки знали, что можно попасть в такую историю, - признала в разговоре с «КП» волонтер из Европы.

«КП» будет и дальше разбираться в том, как устроен этот рынок в Европе.

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