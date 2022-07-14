Производство финских шин в Ленобласти останавливаться не будет

За первое полугодие в бюджет Ленобласти поступило 24 миллиарда рублей прибыли от заводов и производств. Фото: Олег ЗОЛОТО

С уходом зарубежных компаний с российского рынка у многих предприятий начались трудности из-за нехватки импортных запчастей или сырья. Некоторые и вовсе остановили свою работу. С начала марта непростая ситуация наблюдалась и в Ленинградской области, но сейчас нашлись решения по каждому случаю индивидуально. Об этом подробно в эфире Радио «Комсомольская правда» сообщил губернатор 47 региона Александр Дрозденко. В частности, губернатор пролил свет на судьбу Тихвинского вагоностроительного вагона, который был несколько месяцев законсервирован, а 7 тысяч сотрудников, с сохранением зарплат, были вынуждены находиться дома.

- Казалось бы, все делаем сами, импортозамещение! И на этом заводе тоже все делали сами, кроме одного – смазки для подшипников инновационных вагонов и вкладыша для подшипников. Мелочь, но она остановила работу на несколько месяцев. Поставки вела американская компания и в марте она перестала с нами сотрудничать. Сейчас со смазкой решили вопрос и нашли деталь, - заверил губернатор. – В конце июля или в августе завод заработает на 100 процентов.

Александр Дрозденко в гостях на Радио «Комсомольская правда». Фото: Иван МАКЕЕВ

Дрозденко отметил, что все предприятия в регионе чувствуют себя непросто. Но если судить по цифрам, то за первое полугодие в бюджет региона поступило 24 миллиарда рублей прибыли от заводов и производств. При этом в Ленобласти 800 предприятий, созданных с участием иностранного капитала. Большая часть из них находилась под управлением западных компаний, как, например, финский производитель шин Nokian Tyres. Из России они пожелали уйти, но не из Ленобласти! Ведь именно здесь находится их крупнейший завод, который по словам Дрозденко, будет работать как работает.

- Сложности есть с крупнейшим производителем автошин в мире, который находился во Всеволожске. Nokian Tyres производили 13 миллионов пар шин в год для всего мира. Да. Они объявили об уходе, но мы уже нашли решение – материнская компания уйдет от управления, передав владение российскому бизнесу. Трудности только в том, как обеспечить предприятию стабильные заказы, как раньше, - заключил глава региона.

ЧТО ЕЩЕ

Дрозденко также рассказал, как регион помогает сейчас Донбассу, и отдельно поблагодарил руководство Петербурга за гуманитарку для украинского города Енакиево.

- В Енакиево есть трамвайный парк, самый молодой трамвай там – сорокалетний. Власти Украины последний раз направляли туда новый транспорт очень давно. Я попросил Петербург, чтобы нам дали несколько трамваев, пусть десятилетней давности, но хоть какие. Хотелось бы заменить их общественный транспорт на более молодой. И вот недавно нам одобрили эту идею, - поделился Дрозденко.