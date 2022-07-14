Украинская беженка, которая «увела британца из семьи за 10 дней»: Его бывшая опозорилась в суде и теперь будет молчать

Беженка и Тони выиграли суд у Лорны Фото: предоставлено героем публикации

История с 22-летней украинской беженкой Софией Каркадым, которая, как писали западные СМИ, "увела британца из семьи за 10 дней", превратилась в настоящее ток-шоу, за которым теперь следит как минимум весь Туманный Альбион. Еще недавно казалось, что судьба повернулась боком к красавице из Киева. А брошенная Тони Гарнеттом гражданская жена Лорна (пара не была в браке – прим.ред.) запретит видеться бывшему с двумя детьми. Беженка начала слепнуть из-за амебы, попавшей ей в глаз, закончилось все операцией. Зрение удалось сохранить, но на восстановление понадобится еще несколько месяцев. Так что работать все это время София не сможет. Уволился и Тони, чтобы ухаживать за своей принцессой.

В итоге пара осталась без денег в съемном доме без мебели. Но теперь в их жизни новый виток событий. И в этот раз в их пользу. Красавица из Киева разрушила все представления британцев о справедливости. Она вместе с любимым выиграла суд у брошенной Тони жены!

Лорна давала интервью британской прессе Фото: thesun.co.uk

- Она опозорилась, - радостно рассказала «КП» после суда София. - Это будет во всех газетах. Лорна хотела запретить Тони говорить с медиа, пыталась получить ордер, чтобы он не мог приходить к ней домой и забирать детей. Но ей отказали. Более того, Лорну заставили удалить свои публикации в соцсетях о нас. Сказали, что она не имеет права больше контактировать со мной или с Тони. Она теперь вообще ничего не может: ни звонить нам, ни писать о нас.

Сами же София и Тони остались при своем: они продолжают заключать контракты со СМИ и продавать свою историю ненасытным журналистам. И, кажется, останавливаться на этом не собираются. Дальше пару и Лорну ждут новые суды.

- Мы выиграли суд по детям, Тони будет видеться с ними каждую неделю, забирать их будет член его семьи, - делится беженка. – Но и это еще не все! Через день заканчивается срок, в течение которого она может ответить на его иск по возврату имущества. А она не будет на него отвечать, конечно. Так что у нее просто заберут его. Она глупая. Мы еще будем судиться из-за кредита, который она брала на паспорт Тони (якобы Лорна взяла на имя Тони кредит в три тысячи фунтов). Нечего с образованными людьми ссориться.

Пара теперь живет вместе Фото: предоставлено героем публикации

Воодушевленный своими победами и новой возлюбленной британец после этого написал песню, посвященную беженке. Это рэп-композиция, текст которой пара прислала в редакцию «КП-Петербург».

- Меня не волнуют ваши мнения или ваши сообщения об отвращении, - смело зачитывает британец в песне. - Я живу на полную катушку, я живу без сожалений. Я сейчас с блондинкой, но да, моя бывшая была брюнеткой. Моя бывшая - двуликая, это единственное, что я могу описать. Она играла с моими эмоциями, как с видео-приставкой. Я, правда, старался, я, правда, не такой уж бессердечный. Но жить там было адом, поэтому мне нужно было уйти.

Сейчас Тони и София готовятся к новым судам, а британская пресса ждет, чем закончится вся эта невообразимая история.

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