Качество европейское, смекалка – русская: Финские магазины подняли цены на 40 процентов, а потом снизили... на 20!

Соскучившиеся по финским товарам покупатели выглядят так. Фото: Артем КИЛЬКИН

Магазины с финскими товарами всегда пользовались спросом у горожан, и дома у многих петербуржцев всегда были запасы и чеддера, и «настоящего Фейри», и шоколада. Лавочка прикрылась вместе с границами еще в пандемию, но с марта этого года количество торговых точек в разы сократилось (судя по карте «2Гис», их осталось 35). Изменится ли ситуация после 15 июля, когда откроются сухопутные границы между нашими странами, и как будут осуществляться поставки - об этом мы узнали у оставшихся в этом бизнесе предпринимателей.

ТОВАР ЕСТЬ, НО НЕ ВЕСЬ

На Петроградской стороне всего два магазина финских товаров – у метро «Чкаловская» и на Большой Пушкарской. В том, что у подземки, в полдень ни души, поэтому скучающая продавщица быстро взбодрилась, завидев нас, и активно начала предлагать товар.

- Возят регулярно, примерно раз в неделю. Проблем с поставками за полгода не было. Разве что в мае мы повышали цены на все где-то на 40 процентов, а сейчас снова их опустили. На 20%, - призналась девушка.

На сегодняшний день в городе осталось порядка 35 финских магазинчиков. Фото: Юлия СТАЛИНА

В другой точке тоже не густо с покупателями, но, говорят, спасают москвичи, которые приезжают специально за финскими продуктами и могут отовариться сразу тысяч на 30!

Мы обошли семь магазинов и не заметили где-то брешь на полках. Но это, оказалось, маркетинговый ход: витрины только визуально «ломятся» от ассортимента.

- Из-за жары все лето проблемы с шоколадом и маслом – их просто не довезешь в нормальном состоянии, чудом и в очень малом количестве удается поставлять сейчас икру, - рассказывает хозяйка магазина в центре Петербурга. – Если брать картину в целом, то за последний год количество товара стало меньше: раньше привозили по пять видов шоколада или зубной пасты, то сейчас по две.

Главной причиной дефицита стала новая схема работы: во время закрытия границ предприниматели перестали ездить за товаром сами, действовали через поставщиков. А уже те ставили свою цену - иногда по собственно выдуманному курсу Евро. Изменится ли сейчас ситуация - владельцы магазинов сомневаются.

- У нас раньше на районе было по три-четыре конкурента, теперь мы остались одни, - объясняет директор точки у «Сенной площади». – И перспективы туманные. К концу года можем сами закрыться, если так пойдут дела и дальше. Я имею в виду, если закупаться в Финляндии не сможем сами.

«Химии» на прилавках вдоволь. Фото: Юлия СТАЛИНА

ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ ПЕШКОМ

В какой бы магазин мы не заходили, на вопрос, как осуществляются поставки, нам загадочно отвечали – схема «серая». Без подробностей.

- Мы и так на грани вымирания. Вдруг и этот портал закроется, - хитро улыбнулась одна бизнес-леди.

Но анонимно «Комсомолке» удалось все же узнать, как работает русская смекалка в этой ситуации. Оказалось, что финские товары попадают на прилавки в магазины Петербурга… через эстонскую границу! Люди с видом на жительство заезжают в Финляндию, закупаются там и везут все обратно в Эстонию. На фурах подвозят все к российской границе и пешком переносят все по коробочке. Раньше за такую доставку поставщики брали плюс 6% к стоимости груза, а сейчас в десять раз больше - 60%.

Сыр и икру тоже возят. Фото: Юлия СТАЛИНА

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина: «Скоро поставок не станет совсем»

- Действительно этот вид бизнеса сейчас отмирает, людям надо будет переквалифицироваться. Многие из них живут на постоянных покупателях, возят товар по «серой схеме», но скоро это окошко будет прикрыто и поставок не станет совсем. Предпринимательство - это всегда риски. Конкретно этот вид бизнеса не выделяется правительством, большой прибыли в бюджет он не несет. Не повезло им в нынешней ситуации. Хотя, это хоть и небольшое, но международное сотрудничество.