Последняя часть транспортной трилогии: В городе появились 48 новых маршрутов

В городе появилось 48 совершенно новых маршрутов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня в Петербурге стартует заключительный этап транспортной реформы. Народ постепенно пересаживали с маршруток на автобусы, работающие по единой схеме, с апреля. С 15 июля на дорогах остались лишь синие машины, принимающие только безнал, избавленные от кондукторов и учитывающие пересадочный тариф.

С утра из города пропало 126 последних коммерческих маршрутов. На смену им пришли 156 социальных, повторяющих трассы целиком или частично. Из них 48 маршрутов совершенно новые.

Впрочем, нашлись среди 126 маршрутов и те, к которым пассажирам будет непросто привыкнуть, - их пути сильно изменились.

К-131 Фото: Ольга ЖУК

Маршрутка следовала от Гребного канала до станции Ручьи. На посту ее сменил троллейбус № 31 и новые автобусы № 29 и 250. От Гребного и до набережной Адмирала Лазарева сменщики идут так же, а вот дальше следуют не по Большой Зеленина, а по Левашовскому проспекту. Часть маршрута с заездом к «Чкаловской» исчезла. Пропал и кусок пути по проспекту Науки от «Академической» до Ручьев - его захватывает автобус № 250, который едет по улицам Бутлерова и Карпинского.

К-269 Фото: Ольга ЖУК

Маршрутка курсировала от «Чернышевской» до «МЕГА Дыбенко». Ее заменили автобусами № 191 и 233, трамваем № 10. При этом отрезок от «Чернышевской» до «Новочеркасской» не подменяется ни одним транспортом. Единственный проезжающий по центру автобус № 191 следует по Невскому проспекту и мосту Александра Невского, а не по Суворовскому проспекту и Большеохтинскому мосту.

К-234 Фото: Ольга ЖУК

У этой маршрутки и пришедшему ей на замену автобусу № 160 разнится один отрезок. Коммерческий транспорт выезжал с улицы Маршала Казакова и зигзагом ехал до Петергофского шоссе, подхватывая пассажиров на улице Доблести, Ленинском проспекте, проспекте Кузнецова, улице Маршала Захарова, Брестском бульваре и улицах Рихарда Зорге и Десантников. Автобус едет до Петергофского шоссе по всей улице Маршала Захарова с заездом на проспект Маршала Жукова.