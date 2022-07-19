Как и в какую недвижимость вкладываться, если бюджет ограничен. Фото предоставлено пресс-службой Maslov Group.

Покупка недвижимости всегда была самым простым и надежным способом сохранить деньги, особенно в период кризисов. Можно наблюдать, как снижается курс рубля, обесцениваются вклады и падают в цене акции, но купленное жилье или коммерческие помещения - незыблемый актив, который останется у покупателя в любой ситуации. Разбираемся, какая недвижимость в перспективе способна приносить прибыль и как инвестировать с минимальными капиталовложениями.

НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

Почему инвестиции в недвижимость не теряют своей популярности у населения? Все просто: цены на нее стабильно растут. Стоимость квадратного метра увеличилась в пандемию, а после февраля 2022 года продолжила расти. Те инвесторы, которые вложились ранее, уже получили доход от своих инвестиций. Остальных волнует вопрос: а имеет ли смысл вкладываться сейчас или стоит подождать, когда недвижимость перестанет дорожать? Эксперты уверены: имеет. Дело в том, что недвижимость в долгосрочной перспективе всегда приносит пассивный доход, поэтому инвестировать можно при любой ситуации на рынке.

Фото предоставлено пресс-службой Maslov Group.

КАК ПОЛУЧАТЬ ДОХОД

Есть два способа: сдача в аренду и перепродажа с наценкой. В первом случае необходимо понимать, что с учетом суммы, затраченной на покупку объекта недвижимости, реальный доход можно будет получить только спустя время.

Второй - покупка недвижимости для дальнейшей перепродажи. Способ хорош, если рассматривать объекты на первоначальном этапе строительства. В этом случае можно рассчитывать на минимальную стоимость за «квадрат». Цена к моменту сдачи, как правило, возрастает на 30-50%, и это без учета общего роста цен за квадратный метр.

Фото предоставлено пресс-службой Maslov Group.

ВО ЧТО ВКЛАДЫВАТЬСЯ

Планируя инвестиции в недвижимость, покупатели рассматривают в основном жилье в новостройках или на вторичном рынке. Это проще, понятнее, но требует достаточно больших вложений: квартира или студия в хорошем месте стоит дорого. Про апартаменты инвесторы слышали, но многие не слишком хорошо знают этот формат просто в силу того, что активно пользоваться популярностью он начал недавно.

Между тем стоимость апартаментов значительно ниже. Из-за отсутствия большого объема техдокументации, так как этот тип недвижимости приравнивается к нежилой, срок ввода в эксплуатацию апарт-отеля меньше. Да, апартаменты являются коммерческой недвижимостью и в них можно оформить лишь временную регистрацию, но и задача такой недвижимости - приносить доход своему владельцу.

Фото предоставлено пресс-службой Maslov Group.

Кстати, благодаря своему коммерческому статусу апартаменты или апарт-отели в основном сконцентрированы в центральной части города на непригодных для жилой застройки участках, ведь, чтобы строить жилье, нужно соблюсти массу требований. Девелоперы вынуждены выбирать места с пониженной плотностью застройки, соблюдать все необходимые нормы и нести дополнительные обязательства, связанные с социальной инфраструктурой. Это сказывается на стоимости квартир. Зато застройщики апартаментов находятся в более выгодной ситуации. Все перечисленное для них необязательно.

АПАРТАМЕНТЫ: ПРАВИЛА ВЫБОРА

Есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание перед покупкой апартаментов.

Репутация застройщика. Следует побольше узнать о компании, которая строит апарт-отели, изучить ее сайт и документы, посетить реализованные объекты, чтобы оценить качество их исполнения и соблюдение сроков сдачи.

Местоположение. Наиболее привлекательными являются апарт-отели в центре города, где много туристов, а также по соседству с бизнес-центрами, в которые очень часто приезжают командировочные из других городов. Всегда востребованы апартаменты в пешей доступности от метро и с развитой транспортной инфраструктурой. Время - бесценный ресурс, и люди, будь то туристы или предприниматели, не готовы тратить часы в пробках. Удачное местоположение гарантирует рост стоимости апартаментов к моменту окончания строительных работ.

Наличие профессиональной управляющей компании. Именно УК решает вопросы заселяемости, обслуживания самого отеля и номеров, что позволяет обеспечивать высокий уровень доходности для инвестора. Сдавать свой номер самостоятельно гораздо сложнее.

Фото предоставлено пресс-службой Maslov Group.

ГДЕ ИСКАТЬ СВОЙ ВАРИАНТ

Сегодня на рынке Санкт-Петербурга представлено множество апарт-отелей от среднего класса до премиальных комплексов. Один из удачных примеров апартаментов бизнес-класса - новый апарт-отель Park Side. Он расположен в шаговой доступности от трех станций метро - «Черная речка», «Лесная» и «Пионерская», в нескольких минутах от Петроградской стороны. В округе - деловые бизнес-центры.

Фото предоставлено пресс-службой Maslov Group.

Апартаменты будут сдаваться с полной дизайнерской отделкой и сантехникой, на закрытой территории есть парковка. В здании будут магазины, кафе, зоны рекреации, а также SPA-комплекс. Прогнозируемый доход от сдачи в аренду апартаментов в Park Side составляет 9-12%, стоимость помещений в апарт-отеле к моменту его сдачи (во 2-м квартале 2023 года) возрастет примерно на 40%. Управлять апарт-отелем будет профессиональная управляющая компания, которая возьмет на себя все работы - от рекламы до прачечной и бухгалтерии. УК сама ищет и заселяет арендаторов, следит за сохранностью объекта, решает юридические и бухгалтерские вопросы.

Этот проект находится на этапе начала ремонтных работ, поэтому максимально интересен с точки зрения инвестиционной привлекательности.

Фото предоставлено пресс-службой Maslov Group.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Инвестиции в апартаменты - это высокие показатели доходности при относительно коротком временном промежутке. В условиях дефицита бюджетных вариантов жилой недвижимости апартаменты в центральных районах города становятся все популярнее, хотя этот формат по-прежнему недооценен. Но именно сейчас есть хороший выбор предложений и выгодных вариантов по низким ценам.